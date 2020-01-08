طهران.. لا نسعى للحرب وسنواجه أي هجوم أميركي برد ساحق

ظريف أن بلاده لا تسعي للحرب والتصعيد بل اتخذت خطوة دفاعية ( انترنت)

أكدت إيران اليوم الأربعاء بعيد استهدافها القوات الأميركية في العراق بضربات صاروخية أنها لا تريد الحرب، ولكنها سترد بقوة على أي هجوم أميركي.

فقد قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو التصعيد، وإنها اتخذت خطوات دفاعية متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف ظريف أن إيران لا تريد زيادة التوتر في المنطقة، لكنه أكد أنها ستدافع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم أميركي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية لأنها استخدمت في الغارة التي استهدفت فجر يوم الجمعة الماضي قائد فيلق القدس قاسم سليماني بعيد وصوله إلى مطار بغداد.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، وإن أي عدون يُواجه برد ساحق.

وفي السياق، قال مسؤول كبير في مكتب المرشد الإيراني الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الهجمات الصاروخية على الأهداف الأميركية هي “الأهون” في سيناريوهات الرد الإيرانية.اعلان

بدوره، حذر حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن أي رد أميركي قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وكتب آشنا في بيان على تويتر “أي عمل عسكري مضاد من جانب الولايات المتحدة سيُواجه بحرب شاملة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يمكن للسعوديين أن يسلكوا مسارا مختلفا، يمكن أن يحصلوا على سلام كامل!”

أما قائد هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، فقال إن الرد على ما وصفه بعدوان أميركي جديد سيكون أقوى و أصعب و أوسع.

وأضاف أن عملية الحرس الثوري أظهرت جزءا من قوة القوات المسلحة الإيرانية للرد على اغتيال سليماني، معتبرا نه حان الوقت كي تتخذ واشنطن أسلوبا آخرا في التعامل مع إيران، وأن تسحب قواتها من المنطقة