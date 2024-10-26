طهران: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، “حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال بيان الخارجية: “ندين العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا”.

وأضاف البيان: “استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر ونؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي”.

هذا وقد أعربت عدد من الدول والجهات العربية والإسلامية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران