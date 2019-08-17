طوابير المُسافرين تُعيق حركة المطارات الأمريكية

تعطلت الأنظمة الإلكترونية لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ما أثر على عمل العديد من المطارات في مختلف أنحاء البلاد.

حيث كتبت إدارة مطار لوس أنجلوس في حسابها الرسمي على “تويتر” أمس الجمعة، أن أنظمة هيئة الجمارك وحماية الحدود تواجه مشكلة، يبدو أنها تؤثر على مطارات عديدة، بما فيها مطار لوس أنجلوس.

كما أشارت إدارة المطار إلى أن موظفي الجمارك ينفذون كل الإجراءات يدوياً.

هذا وطال تعطل الأنظمة الإلكترونية كذلك مطار كيندي الدولي في نيويورك ومطاري واشنطن وسياتل وغيرها، واضطر آلاف الركاب للانتظار في طوابير طويلة وتأخر العديد من الرحلات الجوية في المطارات.

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة الفنية.