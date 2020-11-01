طوابير لشراء «الأسلحة» قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

العملاء يصطفون أمام متجر “ريفل سابلاي” للأسلحة في هنتنغتون بيتش بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وسط أنباء عن ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وحسب أحد الزبائن فإن المناخ السياسي الحالي والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية بعد الانتخابات تدفع الناس إلى شراء الأسلحة النارية.

وحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن دراسة أجرتها شركة Small Arms Analytics & Forecasting فإن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلى 1.8 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة في سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.