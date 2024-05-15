طواف ليبيا للدراجات في الأول من يونيو بمشاركة 13 فريقا

ينطلق في الأول من يونيو المقبل، طواف ليبيا للدراجات ويستمر حتى 7 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 12 فريقًا دوليًا، ويشمل مراحل متعددة.

وتتواصل الاجتماعات الدورية في مدينة طرابلس لأعضاء اللجنة المنظمة، وعلى رأسها رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي.

وينطلق الطواف من بنغازي حتى صبراتة، ويشهد السباق تقسيم مراحله على مدار 6 أيام.

وكان التريكي أكد أن ليبيا ستنظم طوافًا دوليًا للدراجات من ست مراحل ومسافته الإجمالية 900 كم.

وبحسب التريكي أبدى 13 فريقا رغبتهم في المشاركة في الطواف أبرزها من دول الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر وسوريا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وتشيكيا.