«طوفان الملح».. قراصنة صينيون يخترقون مؤسسات أمنية أمريكية عالية الحساسية

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن مجموعة تجسس إلكتروني صينية متقدمة تُعرف باسم “طوفان الملح” (Salt Typhoon) تمكنت من اختراق شبكة الحرس الوطني الأميركي في إحدى الولايات، واستمرت في الوصول إلى الشبكة لمدة تسعة أشهر متتالية من مارس حتى ديسمبر 2024، دون أن يتم كشف أمرها.

وبحسب تحقيقات أجراها البنتاغون ونقلت عنها شبكة NBC News، فإن القراصنة قد يكونون وصلوا إلى معلومات حساسة تخص القوات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون، والتحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم البيانات المخترقة وسط تكتم رسمي حول اسم الولاية المتضررة.

من جهتها، أكدت منظمة “Property of the People” الحقوقية حصولها على الوثيقة عبر طلب قانون حرية المعلومات، بينما اعترف مكتب الحرس الوطني بوقوع الاختراق، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الهجوم أو الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكداً أن الاختراق لم يؤثر على مهام الحرس الوطني على المستويين الفيدرالي والولائي.

وفي أول رد رسمي من الجانب الصيني، لم تنكر السفارة الصينية في واشنطن مسؤولية “طوفان الملح”، لكنها اعتبرت أن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة قاطعة وموثوقة” تثبت ارتباط المجموعة بالحكومة الصينية، مشيرة إلى أن “الهجمات السيبرانية تمثل تهديداً مشتركاً تواجهه جميع الدول، بما فيها الصين”.

وتُعرف مجموعة “طوفان الملح” بقدراتها العالية على التخفي والتنقل بين الأنظمة، وقد نفذت في السابق اختراقات كبرى لشركات الاتصالات الأميركية مثل AT&T وVerizon، واستغلتها للتجسس على شخصيات سياسية بارزة وحملات انتخابية، منها كامالا هاريس ودونالد ترامب.

المذكرة تشير إلى أن هذا الاختراق قد يمكن الصين من شن هجمات إضافية على وحدات الحرس الوطني في ولايات أخرى، وربما على شركاء الأمن السيبراني المحليين، مع تصاعد التعاون بين الحرس الوطني في 14 ولاية ومراكز الدمج الاستخباراتي، ما يزيد من مخاطر التوسع في الاختراق.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يناير 2025 عقوبات على شركة صينية في إقليم سيتشوان لدعمها أنشطة “طوفان الملح”، ضمن تصعيد أميركي لمواجهة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالصين.