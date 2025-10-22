طوكيو تجدّد تمسكها بالجزر الشمالية وتقرّ بصعوبة التفاوض مع موسكو

أعلن وزير الخارجية الياباني الجديد، توشيميتسو موتيجي، في أول مؤتمر صحفي له أن الحكومة الجديدة برئاسة ساناي تاكايتشي متمسكة بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول جزر الكوريل الجنوبية (التي تسميها اليابان الجزر الشمالية الأربع) والعمل على توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

ومع ذلك، أقر الوزير بأن فرص إحراز تقدم في مفاوضات السلام مع روسيا غير مرجحة في الوقت الراهن بسبب التوترات القائمة، خاصة بعد توقف روسيا عن المشاورات إثر فرض طوكيو عقوبات عليها بسبب أزمة أوكرانيا.

وأكد موتيجي أن استئناف رحلات اليابانيين السابقين إلى جزر الكوريل الجنوبية لزيارة مقابر ذويهم يشكل أولوية إنسانية كبرى للحكومة، معربًا عن حرصه على استعادة هذه الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع على جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان والمجموعة الصغيرة من الجزر يعود لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دمج الاتحاد السوفيتي الأرخبيل بأكمله في أراضيه، وهو ما تعارضه اليابان.

بدورها، تؤكد روسيا سيادتها على هذه الجزر استنادًا إلى القوانين الدولية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان في أول تجربة منذ تولي لي جاي ميونغ

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه بحر اليابان، في أول تجربة صاروخية تقوم بها بيونغ يانغ منذ تولي لي جاي ميونغ رئاسة كوريا الجنوبية في يونيو الماضي.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في سيئول رصد إطلاق الصاروخ صباح الأربعاء من منطقة شمال هوانغهيه، شمال شرق بيونغ يانغ، متجهًا نحو الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأوضحت أن الصاروخ سقط داخل الأراضي الكورية الشمالية، ولم يصل إلى البحر الشرقي.

ويُعتقد أن الصاروخ قد يكون من طراز “هواسونغ-11دا-4.5″، وهو نسخة محسنة من الصاروخ التكتيكي KN-23 المعروف أيضًا باسم النسخة الكورية الشمالية لصاروخ “إسكندر” الروسي، ويحمل رأسًا حربيًا أثقل.

يأتي هذا الإطلاق الصاروخي قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي رفع حالة التأهب وتعزيز المراقبة بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان، تحسبًا لأي عمليات إطلاق إضافية.