طوكيو.. خلال يوم واحد أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مدينة طوكيو اليابانية اليوم الأحد 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي مقابل 429 في اليوم السابق، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 15867 بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة اليابانية.

وسجلت اليابان أكثر من 48 ألف إصابة، و1042 وفاة بالفيروس حتى الآن.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الأعداد اليومية في طوكيو ارتفعت منذ أواخر الشهر الماضي، حيث ظلت فوق حاجز الـ300 بشكل عام لتبلغ ذروة الـ427 حالة في 1 أغسطس، ما دفع حكومة العاصمة إلى رفع حالة التأهب للفيروس إلى أعلى مستوياته ما يعني أن “العدوى تنتشر”.

ومع بدء موسم العطلة الصيفية في اليابان أمس السبت، طلب الحاكم “يوريكو كويكي” من سكان طوكيو تجنب السفر أو العودة إلى مسقط رأسهم.