طوكيو.. وفاة 27 شخصا بسبب موجة حر

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، وفاة 27 شخصا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 53 خلال شهر.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة الإذاعة اليابانية الإثنين، إنه بحسب إحصاءات مكتب طوكيو للرعاية الاجتماعية والصحة العامة، توفي 27 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50-90 عاما بضربة شمس الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 70% من الوفيات تتجاوز أعمارهم سن 70، مشيرة أن 23 من الوفيات حدثت في المنزل بسبب عدم وجود أجهزة تهوية.

ومنذ بداية أغسطس، تتراوح درجة الحرارة في طوكيو بين 32-37 درجة، ويوصي خبراء الصحة باستخدام أجهزة التهوية باستمرار واستهلاك المياه بشكل متكرر