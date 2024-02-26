طيار أمريكي يشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

في حادثة مثيرة وقعت في قلب العاصمة الأمريكية، أقدم أحد أفراد الجيش الأميركي بإشعال النار في نفسه أمام السفارة “الإسرائيلية” في واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السطات أكدت وقوع الحادثة، بعد ظهر أمس الأجد، ونقل الرجل إلى مستشفى بالمنطقة، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة واشنطن، إن الرجل في حالة حرجة، بينما أكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.

وبينما لم يتم معرفة دوافع العنصر بالجيش الأمريكي لذلك حتى الآن، غير أنه تم ربط الحادثة بالاحتجاجات المستمرة التي تقع أمام السفارة “الإسرائيلية” في واشنطن، رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد القصف على غزة.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 29692 قتيلا و نحو 70 ألف جريح.