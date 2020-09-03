طيران «العال» الإسرائيلية تُعلن موعد تسيير أول رحلة شحن جوي إلى دبي

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موعد تسيير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة صهيونية، وقالت إنها ستكون بتاريخ 16 سبتمبر الجاري .

وستطير أول رحلة، لطائرة شركة العال الصهيونية من طراز بوينغ 747، إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية.

وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق حيث ستقلع من الكيان الصهيوني كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الشركة إن الخط الجديد سيكون رابط “تصدير واستيراد” مع دبي وما بعدها شرقا.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت أمس الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، ومن ضمنها بالطبع الصهيوني.