طيران حفتر يستهدف مقر قوة التدخل السريع في عين زارة

استهدف الطيران التابع لقوات حفتر مساء أمس الثلاثاء مقر قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي في منطقة عين زارة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من رجال الأمن وهما الشرطي مهند محمد سعيد راشد ووسام سالم رجب كردلة وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

من جهتها قالت وزارة الداخلية الليبية أن هذا القصف لم يكن الأول بل سبقه استهداف لمقر وزارة الداخلية الأيام الماضية، وها هوا اليوم يستهدف عناصر الشرطة اللذين لا يقومون بشيء سوى تأمين الطرق وتوفير الأمن للمواطن، قائلةً:

“لم يسلم الأطفال ولا الكبار ولا النساء ولا حتى رجال الشرطة من هذه الأعمال الإجرامية”.

وأضافت: