طيران مصر.. تعليق الرحلات الجوية بدءا من اليوم

الطيران المدني المصري يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى مصر [انترنت]

علقت السلطات المصرية حركة الطيران بداية من ظهر اليوم الخميس حتى 31 مارس الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصري أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى مصر .

وكشفت الطيران المدني أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت على أنه يصرح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

وأصدر وزير الطيران المدني محمد منار: توجيهاته خلال الاجتماع، الذي عقده مؤخرًا مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات وزارة الطيران المدني، بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران، استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية، قبل الموعد المحدد وإعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران، في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات وعلى المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم.

وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حاليًا بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض، أكد وزير الطيران، أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

وأضاف وزير الطيران، أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية، ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأكد منار، استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا، وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.

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