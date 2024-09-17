ظاهرة فلكية نادرة غدًا.. ترقبوا السماء

تشهد سماء ليبيا، غدًا الأربعاء 18من سبتمبر، خسوفًا جزئيًا للقمر يبدأ عند الساعة 3:41 صباحًا، حتى يصل لذروته في 5:44 صباحا، وسينتهي تماما عند الساعة 7: 47 صباحًا..

وسيكون هذا الخسوف مرئيًا بشكل واضح في سماء معظم المناطق، وسيكون القمرٌ معتم جزئيًا، يعكس العلاقة المثيرة بين الأرض والشمس والقمر، وسيغادر القمر ظل الأرض تتدريجيًا ثم يعاود بريقه الكامل.

وستتزين السماء طوال الليل مقترنًا بكوكب زحل وسيمثل ثاني بدر عملاق من أربعة على التوالي هذا العام، وهو الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، وسيكون القمرٌ معتمًا جزئيًا، ما يعكس العلاقة المثيرة بين الأرض والشمس والقمر.