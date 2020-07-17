ظاهرة فلكية نادرة.. مشاهدة خمسة كواكب في آن واحد

في حدث فلكي نادر، وتحديداً يوم الأحد 19 يوليو، سيكون بالإمكان مشاهدة خمسة كواكب في الوقت نفسه وبالعين المجردة.

وستكون الكواكب الخمسة ظاهرة للعين المجردة في وقت واحد قبل شروق الشمس بـ45 دقيقة، في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، والكواكب الخمسة هي، عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل، ويرتقب أن تظهر برفقة الهلال في السماء، في ذات الوقت.

وبحسب تقرير لصحيفة “popularmechanics” الأمريكية، يمكن رؤيتها دون الحاجة للاستعانة بتلسكوب.

وقال أستاذ علم الفلك، الدكتور جيفري هانت، في منشور على المدونة:

إن الكواكب الخمسة والهلال ستكون ظاهرة للعين المجردة في وقت واحد قبل شروق الشمس بـ45 دقيقة، ولمشاهدة جيدة، يفضل العثور على مكان يتيح رؤية واضحة في الشرق والشمال الغربي والجنوب الغربي.

وسيكون المريخ في الأفق الجنوبي الشرقي ظاهراً، وستتوهج الزهرة في السماء الشرقية، فيما سيكون المشتري على يمين القمر، والذي سيكون منخفضا جداً في الشمال الشرقي.