ظريف: المنظومة الصاروخية الإيرانية غير قابلة «للتفاوض»

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن إيران مستعدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لكن بعض القضايا كالمنظومة الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض.

وشدد ظريف على أنه يتعين على واشنطن تنفيذ التزاماتها كي تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن “لا تفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية، ورفضنا ذلك في مفاوضات الاتفاق النووي سابقا”.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن سياسة واشنطن القائمة على الضغوط القصوى فشلت، وعليها العودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن “المرشد الإيراني متشائم من أداء الأمريكيين، والجميع في إيران يعتقدون أنهم لا يلتزمون بكلامهم”.

وقال إن “سياسة الضغوط القصوى أضرت بكل من طهران وواشنطن، ويمكننا الآن تبديل هذه اللعبة إلى لعبة رابح – رابح”.

ورأى ظريف أن أفراد إدارة جو بايدن المقبلة يدركون أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي، مشددا على أنه “لا يمكن لأمريكا فرض القيود على القضايا الدفاعية الإيرانية” حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.