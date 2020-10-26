ظريف: الولايات المتحدة خسرت معظم الحروب التي خاضتها

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:30 | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2020 - 19:14 نُشر: الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:30
دولي
رويترز
لن ينتصر أي طرف في أي حرب وواشنطن خسرت معظم حروبها

أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه لن ينتصر أي طرف في الحرب، وأن الولايات المتحدة خسرت معظم الحروب التي خاضتها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الخارجية الإيراني قوله، خلال اجتماع للأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية : “السعي لنيل رضا الولايات المتحدة الأمريكية لن يزيد إلا من شهيتها”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تسببت بتشريد 37 مليون إنسان بسبب الحروب التي خاضتها منذ عام 2001”.

وتابع: “تلبية المطالب الأمريكية بمثابة الأوكسيجين الذي تحتاجه للاستمرار في البلطجية”.

وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر: “أمريكا قضت 220 عاما في الحروب منذ تأسيسها قبل 244 عاما من ضمنها 39 حربا عسكرية و120 حربا اقتصادية خسرت غالبيتها منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة قبل 75 عاما”.

وشدّد وزير خارجية إيران على “منظمة الأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الـ75 السيطرة على مضيفتها.. على العالم رفض نهج التفرد والغطرسة”.

آخر تحديث: 26 أكتوبر 2020 - 19:14
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