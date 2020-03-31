ظريف: اميركا تمارس أشكالا من الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد ايران

على المجتمع الدولي ايصال صوته الى امريكا [فرنسا24]

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: آلان ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم بدور حقيقي وايصال صوته الى اميركا من اجل الغاء حظرها الأحادي والجائر.

وأضاف ظريف : ان السلوك المستبد للنظام الاميركي يدل على انه يقاوم ضغوط الرأي العام العالمي ويأمل بتمرير سياساته اللاإنسانية بالقوة.

واكد ان اميركا تمارس أشكالا مختلفة من الارهاب الاقتصادي والطبي ضد ايران وهذا ما يعتبر قانونيا جريمة بحق الانسانية، ولفت ظريف الى ان الخطوة المفيدة الوحيدة لاميركا هو عدم ايجاد العراقيل امام ايران والعالم من اجل مكافحة كورونا.

واوضح ظريف ان الحظر يعرقل امكانية شراء ايران للدواء والمعدات وخلق حالة من الرعب بين الشركات الاوروبية المصنعة للاجهزة الطبية، كاشفا ان الحظر استهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الايراني وأوجد سدا كبيرا أمام مكافحة ويروس كورونا الخطير في البلاد.

وشدد ظريف ان ايران ورغم ثرواتها الكبيرة تفتقر للمصادر المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمصابين بكورونا بسبب الحظر الاميركي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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