ظريف: «ترامب» بدعمه لإسرائيل يُدمّر المنطقة ويخون الشعب الأمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الرئيس الاميركي بإيلائه الأولوية للكيان الصهيوني للحصول على الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لا يُدمّر المنطقة فقط بل يخون الشعب الأميركي أيضاً.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي على تويتر، نقلتها وكالة أنباء فارس.

Latest admissions by @realDonaldTrump:

-Where his family's loyalty really rests

-Why SEVEN TRILLION hard-earned US taxpayer dollars & so many American lives have been sacrificed.#IsraelFirsters have not just ruined our region—they've betrayed their own people, just for votes. pic.twitter.com/dcpZTucyxP

— Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2020