ظريف: «ترامب» بدعمه لإسرائيل يُدمّر المنطقة ويخون الشعب الأمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الرئيس الاميركي بإيلائه الأولوية للكيان الصهيوني للحصول على الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لا يُدمّر المنطقة فقط بل يخون الشعب الأميركي أيضاً.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي على تويتر، نقلتها وكالة أنباء فارس.

Latest admissions by @realDonaldTrump: -Where his family's loyalty really rests -Why SEVEN TRILLION hard-earned US taxpayer dollars & so many American lives have been sacrificed.#IsraelFirsters have not just ruined our region—they've betrayed their own people, just for votes. pic.twitter.com/dcpZTucyxP — Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2020

وجاءت تصريحات ظريف رداً على تصريحات ترامب الأخيرة الذي أعتبر فيها بأن “تواجد أمريكا في منطقة الشرق الأوسط من أجل إسرائيل”، ووصفه لصهره جاريد كوشنر، بأنه “زعيم مذهل لإسرائيل”.

وكتب ظريف: “هذه التصريحات تثبت بأي مكان يتعلق وفاء أسرته”.

وأضاف: “التصريحات تثبت لماذا تم إنفاق 7 تريليونات دولار من ضرائب الشعب الأمريكي، وكيف ذهب الكثير من أبنائه ضحايا”.

وتابع: “الذين أولويتهم الأولى هي إسرائيل، لم يدمروا منطقتنا فقط بل خانوا شعبهم أيضا، من أجل كسب الأصوات”.

هذا ودعا ترامب الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة إلى التصويت له في الانتخابات المقبلة، كونه “قدم الكثير لإسرائيل في الشرق الأوسط”، وفق قوله.