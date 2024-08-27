«ظريف» يتراجع عن الاستقالة ويستأنف مهامه نائبا للرئيس الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، عدوله عن قرار استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.

وأوضح ظريف في منشور على منصة “إكس”، “أنه سيستمر في أداء مهامه بناء على مشاورات وتوجيهات وبأمر كتابي من الرئيس المنتخب مؤخرا، مسعود بزشكيان”.

هذا وكان ظريف قدم استقالته، في منتصف الشهر الحالي، وكتب ظريف، في منشور عبر منصة “إكس”: “قدم الرئيس “مسعود بزشكيان” قائمة وزراء حكومته الـ14 إلى البرلمان، وأتمنى لهم كل التوفيق، وقد قلت مرارا إن من حق الرئيس أن يختار أعضاء حكومته، والمجلس الاستراتيجي واللجان هي هيئات استشارية فقط. وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة”.