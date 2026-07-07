ظهور أحمدي نجاد.. حشود مليونية تستعد لاستقبال جثمان «خامنئي» في النجف

تستعد مدينة النجف العراقية لاستقبال جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، عقب انتهاء مراسم تشييعه في المدن الإيرانية، وسط ترتيبات شعبية لاستقبال الزوار والمشاركين في مراسم الوداع.

وتواصلت مراسم تشييع خامنئي لليوم الخامس على التوالي، حيث شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى بينها قم وبندر عباس تجمعات واسعة شارك فيها معزون لأداء الصلاة على الجثمان وتوديع خامنئي وأفراد من أسرته، وسط أجواء حزينة وهتافات سياسية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مراسم التشييع استمرت منذ ساعات الليل وحتى فجر الثلاثاء، مع مشاركة أعداد كبيرة من المشيعين في عدد من المدن، فيما رافقت المواكب مراسم دينية وشعارات سياسية خلال فعاليات الوداع.

وفي مدينة النجف العراقية، بدأت مجموعات شعبية تحضيراتها لاستقبال الزوار والمشاركين في المراسم المرتقبة، مع تنظيم ترتيبات تتعلق بخدمة الوافدين وتسهيل مشاركتهم.

وشهد مسجد جمكران في مدينة قم إقامة مراسم دينية منذ ساعات الفجر، تضمنت تلاوة دعاء الفرج ومقاطع من دعاء العهد، بحضور شخصيات دينية، من بينها نجل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقبيل الصلاة على الجثمان، أُلقيت قصائد رثاء، كما قُدم نشيد “يجب أن ننهض”، وردد المشاركون شعارات بينها “لبيك يا حسين” و”الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” و”الانتقام”، مع رفع أعلام من دول مختلفة بينها علم نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام صورًا جوية للحشود عبر مروحيات الشرطة، أظهرت امتداد التجمعات من محيط حرم “السيدة الكريمة” وصولًا إلى مسجد جمكران، وسط مشاركة واسعة في مراسم الحداد.

كما وثقت الكاميرات لحظات مؤثرة خلال الصلاة على الجثمان، بينها تأثر آية الله جوادي آملي أثناء الدعاء، وسط أجواء غلب عليها الحزن خلال مراسم الوداع.

ظهور محمود أحمدي نجاد في مراسم التشييع

وتزامنت مراسم التشييع مع عودة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الظهور العلني، بعد غياب عن المشهد منذ بداية الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وشارك أحمدي نجاد في موكب تشييع خامنئي في طهران، في خطوة أنهت حالة من التساؤلات حول وضعه ومكان وجوده بعد فترة غياب، خصوصًا عقب تداول تقارير عن استهداف مناطق قريبة من منزله خلال الحرب.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا لأحمدي نجاد أثناء مشاركته في المراسم، كما نشر موقع “دولت بهار” المقرب من مكتبه صورًا ومقطع فيديو يظهران وجوده ضمن مراسم التشييع.

وظهر أحمدي نجاد مرتديًا ملابس سوداء ومحاطًا بفريق حماية أثناء مشاركته في الموكب الذي جاب شوارع طهران.

وكان أحمدي نجاد قد أصدر قبل بدء مراسم التشييع بيان تعزية نعى فيه خامنئي، وقدم التعازي إلى المرشد الإيراني الجديد والشعب الإيراني، موقعًا البيان بعبارة “الخادم الصغير للشعب الإيراني”.

وأعاد ظهوره تسليط الضوء على موقعه السياسي، بعدما انتقل خلال السنوات الماضية من شخصية مقربة من التيار المحافظ إلى سياسي ينتقد بعض مؤسسات النظام ومسؤوليه.

ووفق تقارير إعلامية سابقة، كانت تحركات أحمدي نجاد محدودة خلال الفترة الماضية، فيما أشارت تقارير إلى نجاته من ضربة استهدفت محيط منزله، ما زاد الغموض حول وضعه قبل ظهوره خلال مراسم التشييع.

وخلال رئاسته لإيران بين عامي 2005 و2013، عُرف محمود أحمدي نجاد بمواقفه المتشددة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، ودفاعه عن البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تشهد علاقته مع بعض مؤسسات النظام تغيرات خلال السنوات الأخيرة.

كما حاول أحمدي نجاد العودة إلى الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة، إلا أن مجلس صيانة الدستور استبعده من المنافسة، بينما حافظ عبر موقع “دولت بهار” ومقربين منه على حضور سياسي وإعلامي مستقل نسبيًا.