ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

كذبت وسائل إعلام مصرية، صورة جرى تناقلها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، حول ظهور كائن غريب يشبه العقرب، قيل أنه شديد السمية وينتشر في تونس وليبيا ومصر.

ونقل موقع “صدى البلد” المصري، إن ملتقط هذه الصورة مصور إيطالي، وبسؤاله من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” أكد أن ما يظهر في الصورة لعبة بلاستيكية لأحد الكائنات المستوحاة من فيلم خيال علمي، وليس كما يدعي البعض بأنه كائن حقيقي وشديد السمية.

وكان قد حذر رواد التواصل الاجتماعي المصيفين أو المقيمين بالمدينة الساحلية في الإسكندرية التي تعد العاصمة الثانية لمصر، بغلق الشبابيك والبلكونات بإحكام حتى لا يتسلل هذا الكائن الذي يشبه العقرب إلى منازلهم.