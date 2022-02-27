عائلات ليبية عالقة في كييف مع استمرار عمليات الترحيل

قال نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف عبد الغني حميدان، إنّ ترحيل الأفراد والأسر من الجالية الليبية في أوكرانيا مستمر، والعدد المحتجز كبير.

واستغرب حميدان في تصريحات صحفية، تعليمات السفير الليبي في أوكرانيا بالتوجه مباشرة الى السفارة في ظل وجود حظر كلي بدا أمس السبت وينتهي مساء غد الاثنين.

وأفاد حميدان بوجود عائلتان بحاجة إلى مساعدة، إحداهما لا تملك بنزينا، والأخرى لم تتمكن من المغادرة، والقصف متواصل بشكل مكثف، مشيرا إلى أنّ أفراد الجالية الليبية يواصلون جهودهم لتأمين خروج كل الليبيين.

وأشار حميدان إلى استمرار العمل على إخراج العائلات عن طريق أوديسا، ومن وصلوا إلى مقر السفارة غادروا عبر الحافلات من السفارة التشيكية.

وتابع نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف أنّ لديهم تواصل مع 250 شخصا في مجموعة على «واتساب» من الجالية الليبية، والبعض منهم بعائلاتهم في أوكرانيا ولم يرحلوا بعد.