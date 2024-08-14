عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي تُناشد بإطلاق سراحه

ناشدت عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي المحتجز في السعودية السلطات الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه.

فيديو | عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي المحتجز في #السعودية تُناشد السلطات الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه pic.twitter.com/q9et3Roerg — عين ليبيا (@EanLibya) August 14, 2024

وفي وقت سابق، أصدرت شركات الحج والعمرة في ليبيا وعائلات المواطنين (إمحمد السنوسي، محمود المزوغي وصالح الورفلي) بيانا ناشدت فيه الجميع للتضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين لدى السلطات السعودية منذ أكثر من 6 أشهر بسبب اتهامات تتعلق بحوالة مالية لسداد حجوزات فنادق لشركات الحج والعمرة.

وأشار البيان إلى أن كل شركات العمرة في ليبيا اعتادات على متابعة وسداد التزاماتهم المالية بذات الخطوات وذات الطريقة طيلة تعاملهم مع شركائهم في الممكلة العربية السعودية، وذلك عن طريق السوق الموازي.

وطالب البيان من الدولة الليبية وكافة مؤسساتها القضائية والعدلية بالتدخل العاجل للتواصل مع السلطات السعودية لوضع حلول عاجلة تضمن عودتهم إلى ليبيا سالمين.



#بيان من شركات العمرة في ليبيا وعائلات الموقوفين لدى السلطات السعودية نحن شركات العمرة في ليبيا وعائلات الموقوفين لدى… تم النشر بواسطة ‏الحرية ل امحمد دخيل السنوسي ورفاقه‏ في الخميس، ٨ أغسطس ٢٠٢٤