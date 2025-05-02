عائلة ترامب تحصد المليارات.. إمبراطورية مالية تنمو في ظل الرئاسة

في الوقت الذي يحذّر فيه الأمريكيون من غلاء المعيشة وتضاؤل فرصهم في موسم الأعياد، يعيش المحيطون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يشبه “العصر الذهبي”، حيث تتوسع مشاريعهم وتزدهر ثرواتهم في ظل النفوذ المتزايد للبيت الأبيض.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وشركاءه المقرّبين حوّلوا فترة حكمه إلى بوابة غير مسبوقة لتحقيق الثروات، مستفيدين من قربهم من دوائر السلطة لإطلاق سلسلة من المشاريع المربحة، في مجالات العملات المشفرة، والعقارات، والخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن عائلة ترامب جمعت مليارات الدولارات خلال الأشهر الأولى من ولايته، عبر مشاريع متعددة، أبرزها منصة العملات الرقمية World Liberty Financial، التي أسسها مبعوث ترامب السابق ستيف ويتكوف بمشاركة أبنائه، وتمكنت من جمع 550 مليون دولار من المستثمرين العالميين، ويشغل ترامب منصب “المدافع الأول عن العملات المشفرة” في الشركة، وسط دعم رئاسي لسياسات مالية تعزز من قيمة أصولها.

ووفق التقرير، أما عملة “OFFICIAL TRUMP” الرقمية، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 60% خلال أسبوع، بعد الترويج لعشاء خاص مع ترامب لأبرز مالكيها، كما أُعلن لاحقًا عن مزايا إضافية تشمل جولات خاصة داخل البيت الأبيض، أُزيلت لاحقاً من الموقع لتفادي الجدل القانوني.

وفي العاصمة واشنطن، يستعد دونالد ترامب جونيور وشركاؤه لإطلاق نادٍ خاص برسوم عضوية تصل إلى نصف مليون دولار، يستهدف جمع النخبة من رجال الأعمال وكبار المتبرعين في أجواء سياسية واجتماعية مغلقة، وفي مؤشر على استمرار التوسع التجاري، تعمل “منظمة ترامب” على تطوير منتجع فاخر في قطر، ضمن ما يُتوقع أن يكون سلسلة من 19 مشروعاً دولياً جديداً خلال الولاية.

وبحسب اكسيوس، تبيع مؤسسة ترامب قبعات بشعار “ترامب 2028″، رغم أن الترشح لولاية ثالثة يتعارض مع الدستور الأمريكي، ما يعكس اعتماد الحملة السياسية بشكل كبير على التسويق التجاري لجمع التبرعات، وهو أسلوب وُصف بأنه غير تقليدي لكنه فعّال.

ووفق التقرير، في وول ستريت، سجلت شركة Dominari Holdings المالية، ومقرها “برج ترامب” في نيويورك، قفزة في أسهمها بنسبة 1200% بعد انضمام أبناء ترامب إلى مجلسها الاستشاري، فيما انضم ترامب جونيور لمجلس إدارة متجر أسلحة إلكتروني يُتوقع طرحه للاكتتاب قريباً.

هذا ومنذ توليه الرئاسة، ارتبط اسم ترامب بالتوسع التجاري المكثف لعائلته، ما أثار انتقادات واسعة من جهات رقابية مثل منظمة CREW، التي تراقب تضارب المصالح في المناصب العامة، ورغم الجدل، فإن أنشطة ترامب التجارية لم تهدأ، بل باتت أكثر انفتاحًا وجرأة، وسط بيئة سياسية استثنائية تدفع حدود الأعراف والتقاليد في واشنطن.