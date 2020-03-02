منوعات

عادل إمام رداً على شائعات وفاته «عاوزني أموت ليه؟»

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 مارس 2020 - 15:09
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منوعات
انتهى الفنان عادل إمام من تصوير مسلسل سيعرض في رمضان المقبل 2020. [RT]

طمأن الممثل المصري الكبير عادل إمام (الزعيم) جمهوره على حالته الصحية من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، بعد تردد شائعات عن وفاته، وتساءل: عاوزني أموت ليه؟

ووجه الفنان رسالة إلى جمهوره قائلا: “برد عادي جدا، وما فيش حاجة، عايزني أموت ليه؟” ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب: “لا طبعا أنت فنان كبير إحنا عندنا كام عادل إمام؟”.

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وأضاف إمام خلال مداخلته الهاتفية “أنا تحت اللحاف وأقرأ جرايد وبحل كلمات متقاطعة، وزي الفل ومش عارف الناس عاوزاني أموت ليه، أنا هعمل نعي واقرأه بدال ما حد يقرأهولي”.

وأشار إلى أنه “انتهى من تصوير المسلسل، والذي سيعرض في رمضان المقبل 2020”.

وتابع: “يارب يبعد عنكم كل مكروه.. خلوا قلوبكم دايما سمحة ومحبة وسهلة وجميلة”.

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