«عار عليك».. موظفة تقاطع مسؤولاً بـ«مايكروسوفت» بسبب دعم إسرائيل (فيديو)

في أحدث رد فعل مناهض لقيام صناعة التكنولوجيا بتزويد الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلال احتفال أقامته شركة “مايكروسوفت” في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، قاطعت موظفة مؤيدة للقضية الفلسطينية كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان “البريطاني من أصل سوري” احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل، قائلة: “عار عليك.. أنت من تجارّ الحرب”!

وقالت ابتهال أبو السعد “مغربية”، الموظفة في “مايكروسوفت”، أثناء مقاطعة كلمة المدير التنفيذي مصطفى: “عار عليك”، وأضافت: “أنت تزعم أنك تهتم باستخدام “الذكاء الاصطناعي” للخير لكن “مايكروسوفت” تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي، 50 ألف شخص ماتوا و”مايكروسوفت” تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”، وقالت: “أنت من تجار الحرب، توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية”.

من جانبه، رد “سليمان” قائلا “شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك”، بينما تابعت أبو سعد قائلة: إنه و”كلّ مايكروسوفت” أيديهم ملطخة بالدماء، كما ألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية”.

كما قامت محتجة ثانية، من موظفي “مايكروسوفت”، تدعى فانيا أجراوال، بمقاطعة جزء آخر من الاحتفال عندما كان “جيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا” على خشبة المسرح “وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت”.

وفي فبراير، “تم طرد 5 من موظفي “مايكروسوفت” من اجتماع مع ناديلا بعد أن احتجوا على العقود مع إسرائيل”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، “كشفت أن “مايكروسوفت” ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023؛ حيث تشير وثائق إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت وثائق مسربة حصلت عليها “الغارديان”، “أن “مايكروسوفت” شاركت أيضا في المجهود الحربي الإسرائيلي، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتظهر الوثائق أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على تقنيات الحوسبة السحابية و”الذكاء الاصطناعي” من “مايكروسوفت” ازداد بشكل كبير خلال المرحلة الأكثر كثافة من القتال والقصف في غزة”.

Microsoft employee calls out Microsoft AI team from in complicit in the Gaza genocide pic.twitter.com/3RMkPjvXEJ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 4, 2025