عاصفة «دانا» تغرق إسبانيا.. فيضانات وانهيارات وأشخاص مفقودون

اجتاحت العاصفة “دانا” إسبانيا منذ الخميس الماضي، مخلفة فيضانات جارفة ودماراً واسع النطاق في مناطق شمال وجنوب البلاد، مما أدى إلى فقدان عدد من الأشخاص وتعطيل الحياة اليومية بشكل كبير، حسب ما أفادت وكالات الأنباء المحلية والدولية.

وضربت العاصفة مناطق كتالونيا، أراغون، نفارا، وقشتالة وليون بأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية، مما تسبب في انهيارات أرضية قطعت الطرق وأوقفت خدمات القطارات وأثرت على البنية التحتية بشكل بالغ، وفي أراغون، المنطقة الأكثر تضرراً، بلغ ارتفاع الفيضانات مترين، ما أدى إلى غرق سيارات وشاحنات، ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 منزل.

وأعلنت فرق الإنقاذ فقدان شخصين في برشلونة بعد أن جرفتهما مياه نهر “فويش”، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 8 أشخاص كانوا محاصرين داخل منازلهم ومركباتهم في مناطق مختلفة، كما تم تعليق جميع خدمات القطارات في كتالونيا حتى مساء الأحد، وسط توقعات باستئنافها تدريجياً.

ورفعت الحكومة المحلية لأراغون حالة الطوارئ إلى المستوى الثاني، واستدعت متطوعي الحماية المدنية، وأطلقت تحذيرات حمراء للسكان المقيمين قرب الأنهار، وفي منطقة الباسك، تم إجلاء أكثر من 400 طفل من معسكرات صيفية كإجراء وقائي.

وفي فالنسيا، ضربت صاعقة أمرأتين كانتا تحتميان تحت شجرة، ونُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، أما في تراغونا، فقد دمرت الفيضانات مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، ما دفع مستشار الداخلية روبرتو بيرومويدث دي كاسترو إلى المطالبة بإعلان المنطقة منكوبة لتعويض المزارعين المتضررين.

ولم تقتصر التأثيرات على الأرض فقط، إذ اضطرت عدة طائرات إلى العودة إلى مطارات الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية في وجهاتها، مما زاد من تعقيد حركة الملاحة الجوية.

ووجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نداءً عاجلاً عبر منصته على “إكس” (تويتر سابقاً)، حث فيه المواطنين على توخي الحذر وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى في المناطق المتضررة، معبراً عن تضامنه مع المتأثرين وداعياً الجهات المعنية إلى الاستعداد الكامل لمواجهة تداعيات العاصفة.

وتأتي عاصفة “دانا” في ظل موجة حر قياسية تضرب أوروبا وحوض البحر المتوسط، مما يزيد من التحديات المناخية التي تواجهها إسبانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عموماً، ويطرح تساؤلات حول تكرار الظواهر الجوية المتطرفة في المستقبل القريب، وجلبت الفيضانات والدمار في إسبانيا حالة استنفار واسعة بين السلطات والمجتمعات المحلية، وسط تحذيرات من استمرار التقلبات الجوية وشدة الأمطار خلال الأيام المقبلة، ما يحتم يقظة مستمرة وتضافر الجهود للحفاظ على الأرواح والممتلكات.