عاصفة «دانيال» في ليبيا ترسل 74 نعشاً لجنوبي القاهرة

استقبلت قرية “الشريف” التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة، صباح الأربعاء، جثامين 74 من أبنائها الذين قضوا في مدينة درنة الليبية جراء الإعصار “دانيال”.

وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” فقد خرج أهالي القرية لاستقبال جثامين أبنائهم، الذين كانوا ينتظرون عودتهم في إجازاتهم الصيفية، ولكن هذه المرة كان الاستقبال حزيناً ومفجعاً.

وكانت جثامين الضحايا قد وصلت في موكب مهيب محمولة في نعوش داخل أكثر من 50 سيارة إسعاف.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على القرية، حيث أطلق الأهالي صرخات ونعوات حزينة على أبنائهم.

وقال أحد أهالي القرية: أن معظم شباب القرية سافروا إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش، وأنهم كانوا يعولون على تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

وأضاف: أن الضحايا إما أشقاء أو أبناء عمومة، وكان معظمهم يعمل في مجال البناء.