عاصفة رعدية وأمطار عزيرة تضرب الإمارات

ضربت أحوال جوية متقلبة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، دولة الإمارات، الثلاثاء، والتي وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي شدتها، والتي أدت إلى تعطيل الجهات الحكومية والمدارس في العديد من مناطق البلاد.

وبحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دبي، تحول نهار المدينة إلى ليل، حيث حل الظلام وتساقطت الأمطار بشدة. كما غمرت المياه العديد من الشوارع، فيما توقفت الكثير من الجهات عن العمل، أو تحولت إلى العمل عن بعد.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر الثلاثاء، سحبا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، حسب وكالة “وام” الرسمية.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد.

عاصفة رعدية شمال مدينة العين من نوع supercell التي تتميز بالتفاف السحب بشكل دائري ويصاحبها عادة تساقط حبات برد بأحجام كبيرة وأمطار شديدة الغزارة.#منخفض_المطير #منخفض_الهديرpic.twitter.com/Umh3MmYfyB — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) April 16, 2024

وأوضح المركز أنه “اعتبارا من صباح الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه”.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت شركات القطاع الخاص إلى تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية خلال فترة الأحوال الجوية الاستثنائية.

كما أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.