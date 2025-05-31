عاصفة شديدة تضرب الإسكندرية شمال مصر.. أمطار رعدية غزيرة وتساقط ثلوج

تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليلة الجمعة-السبت، لعاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج، مصحوبة برياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بأن المحافظة تواجه موجة طقس غير مستقرة، حيث ساهمت الرياح الشديدة في زيادة الإحساس بالبرودة رغم حلول فصل الصيف، كما أدت إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، ما أثار حالة من الحذر بين السكان.

وأوضح خبراء الهيئة أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تكاثفًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مساحات واسعة من السواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك الإسكندرية، مما ينبئ باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة. ويتوقع أن تبدأ الأمطار بخفة ثم تزداد حدتها تدريجيًا مع تقدم النهار.

ولم تقتصر الظواهر الجوية المضطربة على الإسكندرية فقط، إذ أوضحت الهيئة أن موجة الطقس السيئ ستطال مناطق أخرى بالسواحل الغربية والوجه البحري، مع فرص سقوط أمطار رعدية على جنوب الوجه البحري، مصحوبة بنشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة خاصة في جنوب الصعيد.

وعلى صعيد الملاحة البحرية، أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، داعية الصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحذر الشديد وتجنب الإبحار مؤقتًا حفاظًا على السلامة.

وتأتي هذه الموجة الجوية في وقت غير معتاد مع اقتراب موسم الصيف، مما جعلها حدثًا استثنائيًا يستدعي المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة والمواطنين.

مقطع 2X للبروق 🌩️ ⛈️

– إسكندرية ٣١/٥/٢٠٢٥ pic.twitter.com/JPHe8GK3yT — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) May 31, 2025

ايه اللي بيحصل يا إسكندرية دة 😨 pic.twitter.com/O4P0wi8Bma — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) May 30, 2025