عاصفة «غوريتي» تشل فرنسا وبريطانيا.. مئات الآلاف بلا كهرباء

أدت العاصفة “غوريتي” إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المواطنين في فرنسا وبريطانيا، وأثّرت بشكل كبير على حركة النقل في العديد من المناطق، فيما أطلقت السلطات تحذيرات عاجلة للمواطنين لتوخي الحذر والبقاء في منازلهم حتى تحسّن الأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس إن الرياح العاتية التي أحدثتها العاصفة في إقليم المانش استدعت إصدار “تحذير أحمر”، فيما وُضعت 27 إقليمًا آخر شمال وغرب فرنسا تحت “التحذير البرتقالي”، نظراً لخطر الأمواج العالية وسرعة الرياح القياسية التي بلغت 214 كيلومترًا/الساعة في منطقة بارفلور، و150 كيلومترًا/الساعة في المانش.

وأوضحت شركة الكهرباء الفرنسية إينيديس أن العاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 380 ألف منزل، في وقت علّقت فيه شركة السكك الحديدية إس إن سي إف (SNCF) رحلات القطارات بين باريس ومنطقة نورماندي كإجراء احترازي لتجنب الحوادث.

في المقابل، لم يكن الوضع في بريطانيا أفضل حالًا، حيث توقفت الكهرباء عن 57 ألف منزل، وسط تساقط كثيف للثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترًا في بعض المناطق، وانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى التجمد، ما أدى إلى تعليق بعض خدمات السكك الحديدية وإغلاق مئات المدارس، لا سيما في إسكتلندا ومناطق وسط إنجلترا.

وحذّرت السلطات البريطانية والمراكز المسؤولة عن السلامة المواطنين من السفر في المناطق المتضررة، فيما يتوقع استمرار اضطراب حركة النقل البحري بسبب ارتفاع الأمواج القوية في شمال أوروبا.

وتعتبر العواصف الشتوية القوية جزءًا من الطقس المتقلب الذي يضرب أوروبا كل شتاء، وغالبًا ما تصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة أو ثلوج كثيفة، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء وتعطّل وسائل النقل العام.

وتأتي العاصفة “غوريتي” بعد أسبوع من الطقس المتجمد في شمال غرب أوروبا، مما يزيد من المخاطر على المواطنين والبنية التحتية، ويستدعي تحرك شركات الكهرباء والسكك الحديدية بشكل عاجل لتفادي الكوارث.

كما تشير السلطات إلى أن مثل هذه العواصف تؤثر على الملاحة البحرية، وتزيد احتمالات حوادث المرور والثلوج والانزلاقات، ما يجعل الالتزام بتحذيرات السلامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

