عالمان لبنانيان «الأهرامات» فكرة لبنانية

تصريح لعالمان لبنانيان أشعلا أزمة على مواقع التواصل في مصر، بتأكيدهما أن “قدماء المصريين الفراعنة، استوحوا فكرة الأهرامات من مدافن بنيت في بلدة أكروم اللبنانية”.

ووفق وكالة أنباء “المركزية” اللبنانية، يؤكد الباحثان عماد يونس وعبد العزيز الزين أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مرارا.

وأشار الزين إلى أنه اكتشف مدفنا ميغاليتيا هرميا في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محتفظا بشكله دون تخريب، لافتا إلى أن “هناك 3 مدافن هرمية بالمنطقة ذاتها”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” أن عالما لبنانيا 3 كتب عن آثار عكار، مشيرا إلى وجود 12 مدفنا هرميا في أكروم.