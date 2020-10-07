عالمتان تتقاسمان «جائزة نوبل» للكيمياء بدون مُشاركة ذكورية

حصلت عالمتان على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 لتطوير أداة تحرير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، في ستوكهولم، عن فوز كل من إيمانويل شاربانتييه وجنيفر دودنا، وهي المرة الأولى التي تتقاسم فيها سيدتان الجائزة من دون وجود رجل.

وطورت شاربانتييه ودودنا تكنولوجيا تحرير الجينوم المعروفة باسم Crispr-Cas9، وهي طريقة لإجراء تغييرات محددة ودقيقة على الحمض النووي الموجود في الخلايا الحية.

وستتقاسم العالمتان جائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة 861200 جنيه إسترليني 1108454 دولارا أمريكيا.

وفي عام 2011، بدأت العالمة الفرنسية شاربانتييه، من وحدة ماكس بلانك لعلوم مسببات الأمراض في برلين، التعاون مع العالمة الأمريكية دودنا، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، لإعادة إنشاء “المقص الجيني” للبكتيريا في أنبوب اختبار. كما عملوا على تبسيط المكونات الجزيئية للمقص بحيث يسهل استخدامها حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتعليقا عن كونها واحدة من أول امرأتين تتقاسمان الجائزة، قالت الأستاذة شاربنتييه: “أتمنى أن يقدم هذا رسالة إيجابية خاصة للفتيات الصغيرات اللواتي يرغبن في اتباع مسار العلم”.

This year’s Chemistry Laureate Jennifer A. Doudna was born in 1964 in Washington, D.C, USA.



She is a Professor at @UCBerkeley, USA and Investigator at @HHMINEWS.https://t.co/GMyJGnBMlThttps://t.co/CtXW7pRzop#NobelPrize pic.twitter.com/FK2tMfunW1 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Emmanuelle Charpentier, awarded this year’s Chemistry Prize, was born in 1968 in Juvisy-sur-Orge, France.



She is Director of the Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Germany.https://t.co/We8u3YEtXEhttps://t.co/RoRDbHAOHx#NobelPrize pic.twitter.com/oM2oswF1Ca — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020