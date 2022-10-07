عالميا.. ليبيا تتصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4%

قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية إنّ ليبيا تتصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف حالة وفاة.

وعقدت وزارة الصحة ندوة علمية حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق، والتي اعتمد خلالها تقرير ليبيا لحوادث الطرق، حيث حضر هذه الندوة مندوبين عن وزارات الصحة والداخلية والمواصلات، ومندوب عن منظمة الصحة العالمية.

وأكّد المشاركون في الندوة على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية من حوادث الطرقات، في حثّت وزارة الصحة المواطنين وكافة المؤسسات على التعاون مع شرطة المرور، داعية جميع مستخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.