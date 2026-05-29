عالم متقلب.. حوادث لافتة من تركيا إلى أمريكا وآسيا وأوروبا

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة أحداث لافتة من مختلف القارات؛ من نجاة 110 أشخاص بعد غرق قارب سياحي قبالة سواحل تركيا، إلى انهيار جسر قيد الإنشاء في الهند أودى بحياة عمال، مروراً بحوادث غير مألوفة في الولايات المتحدة ورومانيا، وصولاً إلى توترات اجتماعية ولحظات طريفة في القاهرة وحلب.

نجاة 110 أشخاص بعد غرق قارب سياحي قبالة سواحل مارماريس جنوب غربي تركيا

أفادت مصادر إعلامية بأن قاربًا سياحيًا كان يقل 110 أشخاص تعرّض للغرق قبالة سواحل منتجع مارماريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، إثر تسرب مياه ناجم عن عطل فني أثناء جولة سياحية.

وتمكّنت فرق خفر السواحل والسفن القريبة من موقع الحادث من تنفيذ عملية إنقاذ سريعة، أسفرت عن إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب التقارير، بدأ تسرب المياه في القارب حوالي الساعة 3:45 مساءً بالتوقيت المحلي، ما دفع بعض الركاب للقفز في البحر قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ لانتشالهم جميعًا، بينما غمر البحر القارب بالكامل بعد نحو ساعة من بدء الحادث.

وأكدت السلطات التركية فتح تحقيق للوقوف على أسباب العطل الفني، مشددة على التزامها بإجراءات السلامة البحرية في المناطق السياحية.

مصرع 6 عمال على الأقل في انهيار جسر قيد الإنشاء شمال الهند

لقي 6 عمال على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، جراء انهيار جزء من جسر قيد الإنشاء في ولاية أوتار براديش شمال الهند، وفق ما أفادت به وكالة Press Trust of India.

ووقع الحادث في منطقة هاميربور خلال عاصفة شديدة ضربت المنطقة ليلة الجمعة، فيما أشارت الوكالة إلى احتمال وجود أشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

وتواصل فرق الإنقاذ الهندية عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث وسط ظروف صعبة.

وبحسب مسؤولين هنود، كان عدد من العمال ينامون فوق الجزء العلوي من الجسر أثناء أعمال الإنشاء عندما انهار بشكل مفاجئ.

ولم تُعلن السلطات بعد حصيلة نهائية للضحايا، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار وظروف وقوعه.

كلب يطلق النار بالخطأ ويصيب امرأة داخل حادث غريب في نبراسكا

أصيبَت امرأة في ولاية نبراسكا الأمريكية بعد أن أطلق كلب النار عليها عن طريق الخطأ داخل حادثة غير مألوفة، وفق ما أفادت به شرطة سكوتسبلاف المحلية.

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت مساء السبت 23 مايو داخل موقف سيارات تابع لمتجر صغير، عندما كان كلب من فصيلة الراعي الألماني داخل مركبة مالكه المتوقفة، وبداخلها بندقية صيد محشوة بطلقة حية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الكلب تحرك داخل المقعد الخلفي للسيارة، ما أدى إلى ضغطه على السلاح وإطلاق رصاصة بشكل غير مقصود، اتجهت نحو سيارة أخرى كانت متوقفة على مسافة قصيرة عند إشارة مرور.

وأصيبت المرأة بشظية في ذراعها الأيمن أثناء وجود يدها خارج نافذة السيارة، فيما أكدت الشرطة أن إصابتها لم تكن مهددة للحياة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشارت السلطات إلى أن حمل سلاح ناري محشو داخل مركبة يُعد مخالفة قانونية في ولاية نبراسكا، فيما لا يزال التحقيق في ملابسات الحادثة مستمراً.

تأتي هذه الواقعة ضمن حوادث نادرة مشابهة تم فيها تسجيل إصابات نتيجة تفاعل غير مقصود بين الحيوانات والأسلحة النارية.

تحقيق يكشف ارتفاعاً حاداً في حالات انتحار محتجزين بمراكز الهجرة الأمريكية

كشف تحقيق أجرته وكالة Associated Press عن ارتفاع مقلق في معدلات الانتحار بين المحتجزين في مراكز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (U.S. Immigration and Customs Enforcement)، وسط انتقادات لظروف الاحتجاز والرعاية النفسية داخل هذه المرافق.

وبحسب التحقيق، تم تسجيل ما لا يقل عن 10 حالات انتحار بين المحتجزين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، جميعهم من الرجال، وهو معدل يتجاوز بشكل كبير الزيادة في أعداد المحتجزين خلال الفترة نفسها.

وأشارت بيانات ومراجعات تشمل تقارير تشريح الجثث وسجلات الشرطة إلى تصنيف سبع وفيات على أنها حالات انتحار منذ أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم سنوي تسجله الوكالة، التي عادة ما تسجل حالة وفاة واحدة أو لا تسجل أي حالات من هذا النوع سنوياً.

وأثار هذا الارتفاع مخاوف خبراء الصحة العامة وعلماء السجون، الذين اعتبروا أن الأرقام تشير إلى وجود خلل في الإشراف على مراكز الاحتجاز، في ظل سياسة الترحيل المشددة.

وقال الدكتور سانجاي باسو، عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا-سان فرانسيسكو، إن الوضع يعكس “مشكلة عميقة من منظور الصحة العامة والصحة النفسية”، واصفاً الزيادة بأنها “مقلقة بشكل مفاجئ”.

كما كشف التحقيق عن انتهاكات متكررة لمعايير الاحتجاز، من بينها تأخير تقديم الرعاية النفسية، وضعف مراقبة المحتجزين المعرضين للخطر، وإتاحة وسائل قد تُستخدم في إيذاء النفس.

وفي المقابل، وصفت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حالات الانتحار بأنها “نادرة للغاية”، مؤكدة أن مراكز الاحتجاز تتبع بروتوكولات لمنع الانتحار وتوفر تدريباً دورياً للعاملين وخدمات رعاية صحية للمحتجزين.

مسيّرة تصطدم بمبنى سكني في غالاتس وتُصيب شخصين شرقي رومانيا

أفادت وكالة Mediafax أن طائرة مسيّرة اصطدمت بمبنى سكني في مدينة غالاتس شرقي رومانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى الشقق وإصابة شخصين.

وبحسب الوكالة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده لاحقاً، فيما جرى إجلاء نحو 70 شخصاً من سكان المبنى كإجراء احترازي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة Reuters عن مصادر سابقة رصد طائرة مسيّرة أخرى في شمال غرب رومانيا، كانت غير محملة بمتفجرات، دون تسجيل أضرار في تلك الواقعة.

وتحقق السلطات الرومانية في ملابسات الحادثة، وسط تزايد المخاوف من حوادث الطائرات المسيّرة قرب المناطق السكنية.

مترو القاهرة: اشتباك داخل عربة النساء يثير ضجة على مواقع التواصل

أثارت واقعة اقتحام عربة مخصصة للسيدات في مترو أنفاق القاهرة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع مشادة تحولت إلى اشتباك داخل العربة في ساعات متأخرة من الليل.

وشهد الخط الأول لمترو القاهرة حادثة وقعت قرب محطة الدمرداش، عندما صعد عدد من الرجال إلى عربة السيدات واستمروا في التواجد بها خلال محطات متتالية، وفق روايات متداولة على مواقع التواصل.

وبحسب إفادات بعض الراكبات، بدأت المواجهة نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، حين اعترضت السيدات على وجود الرجال داخل العربة المخصصة لهن، ما أدى إلى تطور الأمر إلى تبادل للضرب والصراخ.

في المقابل، تباينت الروايات حول تفاصيل الواقعة، إذ زعم بعض المتداولين أن أحد الرجال تعرّض للاعتداء أولاً من الراكبات، فيما تحدثت روايات أخرى عن محاولة تمزيق ملابسه خلال الاشتباك.

وتقوم الجهات المختصة حالياً بمراجعة مقطع فيديو متداول للحادثة، تم تسجيله داخل محطة الدمرداش، بهدف التحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

عجلٌ هاربٌ يشعل مواقع التواصل في حلب

تحوّل هروب عجلٍ مخصصٍ للأضحية في مدينة حلب السورية إلى واحدةٍ من أكثر القصص تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجح في الفرار قبل لحظاتٍ من ذبحه بمناسبة عيد الأضحى، مطلقًا موجةً واسعةً من التعليقات الساخرة والتفاعل بين المستخدمين.

وبحسب رواياتٍ محليةٍ، فرّ العجل من صاحبه داخل أحد أحياء مدينة حلب، قبل موعد ذبحه، ليتجول في عددٍ من الشوارع والأحياء وسط محاولاتٍ متواصلةٍ من الأهالي للإمساك به، في مشهدٍ أثار فضول السكان وأدخل أجواءً طريفةً إلى المدينة.

ومع انتشار مقاطع الفيديو والصور المرتبطة بالحادثة، تحولت القصة سريعًا إلى مادةٍ ساخرةٍ على المنصات الاجتماعية، حيث تداول ناشطون منشوراتٍ وتعليقاتٍ مازحةً زعمت أن “آخر ظهورٍ للعجل كان قرب الحدود العراقية”، في إشارةٍ ساخرةٍ إلى المسافة التي قيل إنه قطعها هربًا.

كما وصفه آخرون بأنه “العجل الذي رفض أن يكون أضحية هذا العام”، بينما رأى كثيرون أن الحادثة أضفت جانبًا طريفًا وخفيفًا على زخم الأخبار اليومية والتطورات المتسارعة في المنطقة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث خلال مواسم عيد الأضحى في عددٍ من الدول العربية، حيث تتحول بعض محاولات هروب الأضاحي إلى مشاهد تلقى انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً مع توثيقها بمقاطع فيديو تجذب تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.