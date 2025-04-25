عالم التكنولوجيا.. إطلاق هواتف وشاشات وكاميرات جديدة بمواصفات نوعية

أعلنت شركة “هونرHonor”، “عن “هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات والكاميرات ليكون جهازا ممتازا لمحبي التصوير”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Honor GT Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وهيكل الهاتف أتى مقاوما لماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.1/75.7/8.6) ملم، وزنه 212غ”.

ووفق الشركة، “شاشة الهاتف أتت LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1224) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Giant rhino glass المقاوم للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يعمل الجهاز بنظام “أندرويد-15″ مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

ودعمت الشركة الهاتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي”.

هواوي تطلق هاتفاً جديدا

تستعد هواوي “لإطلاق هاتفها الجديد Enjoy 80 الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيباع بسعر منافس”.

وبحسب الشكركة، “يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166/76.6/8.3) ملم، وزنه 203 غ، وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.0، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6620 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 5 واط”.

“سامسونغ” تعلن عن سلسلة تلفزيونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونغ عن “سلسلة التلفزيونات الجديدة “X8F” التي حصلت على أفضل التقنيات ودعمت بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الشركة، قالت إنها “طرحت تلفزيونات X8F Quantum Dot Mini LED TV بأربعة أحجام: 55، و65، و75، و85 بوصة، وأكثر ما يثير الإعجاب في هذه الأجهزة هو تصميمها العصري الذي يناسل مختلف أنواع الديكور في المنازل، وهياكلها النحيفة التي تأتي بسماكة 2.7 سم، فضلا عن الإطارات الرقيقة للشاشة”.

ووفق الشركة، “تتمتع هذه الأجهزة بأداء مميز في معالجة البيانات بفضل تقنيات DeepSeek للذكاء الاصطناعي، فضلا عن حصولها على معالج NQ4 AI Gen3 الذي يؤمن إمكانية معالجة الصور المعقدة بشكل سريع جدا”.

وبحسب الشركة “حصلت هذه الأجهزة على شاشات Quantum Dot Mini LED مع شهادة Pantone لـ 2140 لونا و110 درجات لون للبشرة، كما جهّزت بتقنيات +HDR10 ، وتقنية 8K AI Upscaling Pro التي تستخدم في أجهزة Neo QLED 8K، والتي تعمل على رفع مستوى المحتوى منخفض الدقة إلى جودة قريبة من 8K، كما جهّزت بجهاز تحكم مزود بنظام الطاقة الشمسية ويمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية”.

وستطرح هذه الأجهزة” في الأسواق الصينية أولا، بأسعار تبدأ من 600 دولار تقريبا، وستظهر في الأسواق العالمية خلال الشهرين القادمين”.

Insta360 تعلن عن كاميرتها الجديدة للرياضيين ومحبي المغامرات

كشفت شركة “Insta360” عن “كاميرتها الجديدة القادرة على تصوير الفيديوهات بزاوية 360 درجة، والتي صممت لتكون مناسبة للرياضيين ومحبي المغامرات في الطبيعة”.

وبحسب الشركة “أبرز ما يميز كاميرا “X5″ الجديدة هو أنها صممت ليكون المستخدم قادرا على استبدال عدساتها بسهولة في حال تعرضت للتلف، أي أن الكاميرا لن تتحول لخردة إلكترونية في حال كسرت عدستها، كما أن عدسات الكاميرا الجديدة حصلت على زجاج شديد المتانة مقاوما للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “تتميز الكاميرا عن كاميرات “Insta360″ السابقة بحصولها على مستشعرات تصوير حديثة تمكنها من تصوير فيديوهات عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما دعمت بتقنية PureVideo التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل مقاطع الفيديو أكثر وضوحا ودقة”.

ووفق الشركة، “يمكن لهذه الكاميرا تصوير فيديوهات 8k بمعدل 30 إطارا في الثانية، وفيديوهات 5.7 k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتصوير فيديوهات 4k بمعدل 120 إطارا في الثانية، ويمكنها التقاط صور بدقة 72 ميغابيكسل، كما حصلت على شاشة صغيرة لعرض الفيديوهات، وجهّزت ببطارية بسعة 2400 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لمدة 180 دقيقة في وضعية تصوير الفيديو”.

وبحسب الشركة، “حصلت الكاميرا على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68 ، وستطرح بسعر 550 دولارا تقريبا مع كابل للشحن وغطاء حماية خاص، وستطرح مع بطارية إضافية وعصا سيلفي وأغطية إضافية للعدسات بسعر 660 دولارا تقريبا”.