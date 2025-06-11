عالم الهواتف والساعات يتغير.. ابتكارات فيفو وآبل ترسم ملامح الجيل القادم

خطوة جديدة تعزز بها شركة Vivo مكانتها في سوق الهواتف الذكية، حيث أعلنت عن هاتفها الرائد Vivo T4 Ultra الذي يأتي بمواصفات فائقة تسعى من خلالها لمنافسة أقوى هواتف “غالاكسي” من سامسونغ، وعلى الجانب الآخر، كشفت آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 عن نظام watchOS 26 الذي أحدث نقلة نوعية في عالم الساعات الذكية، مع إضافات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومزايا مبتكرة تُعزز تجربة المستخدم.

تصميم متين وأداء رائد



الهاتف الجديد T4 Ultra جاء بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، بأبعاد (160.6×75×7.5 ملم) ووزن 194 غرامًا. تم تزويده بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2800×1260 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة/م²، لتمنح المستخدم تجربة بصرية فائقة تحت أي ظرف.

ويعتمد الهاتف على نظام أندرويد 15 مع واجهات Funtouch OS 15، ويضم معالجًا من نوع Mediatek Dimensity 9300+، مدعومًا بمعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، تميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة (50 + 50 + 8) ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 50 ميغابكسل، مما يجعله منافسًا قويًا لعشاق التصوير عالي الجودة.

والهاتف مزوّد ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 90 واط، إلى جانب مزايا مثل دعم شرائح الاتصال المزدوجة، NFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بُعد.

قفزة ذكية في تجربة الساعات

أما في عالم الساعات الذكية، فقد أعلنت آبل عن إصدار watchOS 26، والذي حمل تغييرات كبيرة في التصميم والوظائف، النظام الجديد يقدم تطبيقًا محفّزًا للرياضة باسم Workout Buddy، يعرض إحصائيات التمرين برسائل مشجعة وموجزة، وميزات مثل Smart Stack التي تعرض بيانات فورية وملخصات مخصصة عن نشاط المستخدم.

وأبرز ما جاء به النظام الجديد أيضًا ميزة الترجمة الفورية (Live Translation)، حيث تستفيد ساعات آبل من الذكاء الاصطناعي لترجمة الرسائل والمحادثات فورًا إلى اللغة التي يحددها المستخدم، والميزة ستتوفر على طرازات Apple Watch Series 9 و10، وUltra 2 عند ربطها بجهاز iPhone داعم للذكاء الاصطناعي.

كما أضافت آبل تطبيق “الملاحظات” إلى الساعة، إلى جانب إعدادات جديدة لصوت المكالمات والتنبيهات، وإيماءات باليد للتحكم دون لمس.