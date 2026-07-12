عالم زلازل تركي يحذر: الأيام المقبلة حاسمة لمراقبة «صدع» إسطنبول

أكد عالم الزلازل التركي البروفيسور عثمان بكتاش أن الفترة المقبلة ستكون مهمة لرصد وتقييم طبيعة النشاط الزلزالي في منطقة إسطنبول، عقب تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة في بحر مرمرة.

وأوضح بكتاش أن الهزات التي شهدها الحوض الأوسط لبحر مرمرة كانت بقوة أقل من 3.5 درجات، ووقعت على أعماق تراوحت بين 6 و9 كيلومترات، مشيرًا إلى أن هذه النشاطات الزلزالية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل العلماء.

وقال عالم الزلازل التركي إن هذه الهزات قد تكون مرتبطة بإعادة توزيع الضغوط داخل أجزاء معينة من الصدع نتيجة تحركات محدودة، لكنه شدد على أن ظهور مثل هذه النشاطات لا يعني بالضرورة اقتراب وقوع زلزال كبير أو مدمر.

وأشار بكتاش إلى أن الأيام الثلاثة إلى السبعة المقبلة تمثل فترة مهمة من الناحية العلمية، إذ سيراقب المختصون إمكانية تسجيل زلزال تتجاوز قوته 4 درجات، باعتباره مؤشرًا يساعد في فهم طبيعة حركة الصدع والتغيرات التي تحدث داخله.

ودعا الخبير التركي إلى عدم التركيز فقط على احتمال وقوع زلزال واحد بقوة تتجاوز 7 درجات، موضحًا أن النشاط الزلزالي في بحر مرمرة يمكن أن يسلك مسارات متعددة، وأن تقييم الوضع يحتاج إلى دراسة مختلف الاحتمالات.

وأضاف بكتاش أن معرفة ما إذا كان الصدع في المنطقة يعيش حالة من الجمود أو يتحرك بوتيرة بطيئة تتطلب مزيدًا من الأبحاث والبيانات العلمية، مؤكدًا أهمية استمرار عمليات الرصد طويلة الأمد.

ويقع بحر مرمرة فوق صدع شمال الأناضول، أحد أكثر الأحزمة الزلزالية نشاطًا في العالم، حيث تواصل الجهات العلمية التركية مراقبة المنطقة بشكل مكثف بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات قبالة سواحل إسطنبول في ربيع عام 2025، وسط اهتمام واسع بتقييم احتمالات وقوع زلزال قوي مستقبلًا في المدينة.