عالم متقلب.. كوارث وجرائم بعدّة دول

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة أحداث مأساوية مثيرة، شملت حوادث مأساوية في هونغ كونغ وجنوب غربي الصين، وجرائم صادمة في نيوزيلندا والولايات المتحدة، إلى جانب إنجازات دبلوماسية ورياضية، مثل زيارة البابا إلى تركيا، وسحب الإمارات ملف كأس آسيا 2031، وتسهيلات البحرين للإقامة الذهبية، في مشهد عالمي متنوع يعكس تحديات وأخبار العالم المتسارعة.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونغ كونغ إلى 44 قتيلًا و279 مفقودًا

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، اليوم الخميس، أن حصيلة الضحايا جراء الحريق الذي اندلع في مجمّع سكني في مدينة هونغ كونغ ارتفعت إلى 44 قتيلًا، فيما لا يزال 279 شخصًا في عداد المفقودين.

ووقع الحادث يوم الأربعاء عندما التهمت النيران جميع المباني الثمانية لمجمع “وانغ فوك كورت” السكني، ما أسفر عن كارثة واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى ومئات المفقودين.

ورفعت السلطات مساء الأربعاء مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، الأعلى في نظام الطوارئ في هونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

مقتل 11 شخصًا وإصابة اثنين في حادث قطار خلال اختبارات زلزالية بجنوب غربي الصين

أعلنت إدارة السكك الحديدية في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، أن حادثًا وقع اليوم أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة اثنين، بعد اصطدام قطار كان يجري اختبارات لمعدات زلزالية بعمال بناء على السكة.

وذكرت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “ويبو” أن القطار رقم 55537 كان يسير أثناء اختبارات المعدات، عندما دهس العمال الذين دخلوا المسار أثناء مروره بمنعطف في منطقة محطة لويان تشجِن التابعة لمدينة كونمينغ.

وأضاف البيان أن السلطات فعّلت خطة الطوارئ فور وقوع الحادث، ونظمت عمليات إنقاذ بالتعاون مع السلطات المحلية، فيما استؤنفت حركة القطارات في المحطة ويتلقى المصابون الرعاية الطبية، كما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث.

بدورها، أفادت قناة “سي سي تي في” الصينية بأن القطار كان يحمل معدات لرصد الزلازل وكان يسير “بشكل طبيعي” قبل اصطدامه بالعمال الذين دخلوا المسار بشكل مفاجئ خلال اختبار المسح الزلزالي.

أم في نيوزيلندا تُدان بقتل طفليها وتواجه 17 عاماً في السجن

حكمت السلطات النيوزيلندية على الأم هاكيونغ لي بالسجن لمدة لا تقل عن 17 عاماً بعد إدانتها بقتل طفليها مينو جو (6 سنوات) ويونا جو (8 سنوات) وإخفاء جثتيهما داخل حقيبتين.

وتعود الجريمة إلى عام 2018، لكن الجثتين لم يتم العثور عليهما إلا في عام 2022، بعد أن توقفت لي عن دفع رسوم وحدة تخزين في أوكلاند بسبب مشاكل مالية، فتم طرح محتوياتها للبيع بالمزاد عبر الإنترنت.

وأمر القاضي بأن تبدأ لي تنفيذ العقوبة داخل منشأة علاج نفسي مغلقة وفق قانون العلاج الإلزامي للصحة العقلية، على أن تعود للسجن بعد تحسن حالتها. وكان قد أُدينت في سبتمبر الماضي بعد أن رفضت هيئة المحلفين دفاعها القائم على الجنون.

وحاول محاموها تخفيف العقوبة بسبب مرضها النفسي، مؤكدين شعورها بالخجل من جريمتها وتعاملها مع العزلة والتهديد داخل السجن، لكن القاضي اعتبر أن أفعالها كانت “مدروسة ومتعمدة” رغم إصابتها بالاكتئاب.

وأظهرت التحقيقات أن الأم قتلت الطفلين عبر إعطائهما أدوية مضادة للاكتئاب، بعد تدهور حالتها النفسية إثر وفاة زوجها. وبعد ارتكاب الجريمة، فرت إلى كوريا الجنوبية وغيرت اسمها، وهي تحمل الجنسية النيوزيلندية وُلدت في كوريا الجنوبية باسم جي أون لي.

يذكر أن عقوبة القتل في نيوزيلندا هي السجن المؤبد مع حد أدنى 10 سنوات قبل طلب الإفراج المشروط، وقد شكرت الشرطة النيوزيلندية السلطات الكورية الجنوبية على تعاونها في التحقيق.

المغرب يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من “غاز الضحك”

تمكنت مصالح الجمارك في ميناء طنجة المتوسط بالمغرب من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر “غاز الضحك”، المنتشر في عدد من دول أوروبا.

وأوضحت مصادر صحيفة “هسبريس” أن فرق الجمارك أوقفت شاحنة قادمة من إسبانيا بعد تتبعها بناءً على معلومات دقيقة، وضُبط بداخلها 12 ألفاً و500 قنينة كبيرة من الغاز، وقد كانت هذه الكمية تكفي لملء أكثر من 2.5 مليون بالون، إذ تكفي كل قنينة لأكثر من 200 بالون يُستعمل فيها الغاز لأغراض الترفيه والنشوة المؤقتة.

ويُستخدم أكسيد النيتروس طبياً كمخدر في طب الأسنان، لكنه أصبح شائع الاستعمال بين الشباب لأغراض ترفيهية، ما يشكل خطراً على الجهاز العصبي وقد يسبب الوفاة عند استنشاق كميات كبيرة منه، وتشهد عدة دول أوروبية انتشاراً واسعاً للغاز، فيما تبحث بعض الدول حظره أو تقييد استخدامه.

إصابة 66 طفلاً في حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارة خاصة في ألمانيا

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن 66 طفلاً أصيبوا نتيجة حادث تصادم بين حافلة مدرسية وسيارة خاصة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.

ووقع الحادث صباح الثلاثاء في بلدة مارش بمنطقة برايسغاو، عندما لم يُفسح سائق السيارة الخاصة الطريق للحافلة المدرسية، ما اضطر سائق الحافلة للضغط على المكابح بقوة، ما أدى إلى إصابة الأطفال.

وأكد رئيس شرطة برايسغاو، ياكوب فولفله، أن جميع الإصابات طفيفة، حيث اقتصرت على كدمات وخدوش، مع معاناة بعض الأطفال من صداع نتيجة الحادث، ولم يُسجل أي إصابات خطيرة.

الجزائر.. وفاة ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل بعد صراع مع السرطان

توفي ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الثلاثاء/ليلة الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بحسب ما أكدت عائلته لوسائل إعلام جزائرية ومحلية في بروكسل. وأعلن شقيقه الطيب بوضياف خبر الوفاة.

وناصر بوضياف هو أحد أبناء الرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي اغتيل في عنابة بتاريخ 29 يونيو 1992 أثناء توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجزائر.

عرف ناصر بنشاطه الإعلامي والسياسي، وظل لسنوات يطالب بإعادة فتح ملف اغتيال والده، معبرًا عن رفضه للنتائج الرسمية للتحقيق في القضية.

وذكرت مواقع إخبارية جزائرية أن ناصر توفي بعد معاناة مع سرطان خبيث لم يمهله طويلاً، ووصف صراعه مع المرض بأنه كان ممتدًا خلال الفترة الأخيرة.

وأثار خبر وفاته تفاعلًا واسعًا في الأوساط الجزائرية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه ناشطون وسياسيون باعتباره من أبرز الوجوه التي طالبت بالحقيقة الكاملة في ملف اغتيال الرئيس محمد بوضياف.

وكان يُنظر إلى ناصر بوضياف كصوت ثابت في ملف اغتيال والده، ونظم ندوات وظهر في عدة منابر إعلامية للمطالبة بكشف كل الملابسات المرتبطة بالحادثة، وبرحيله، يفقد هذا الملف أحد أبرز المطالبين بإعادة التحقيق، ما يطرح تساؤلات في الساحة الجزائرية حول مستقبل المطالب بكشف الحقيقة في اغتيال محمد بوضياف.

وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد عن 32 عامًا.. آخر كلماتها قبل الرحيل

توفيت اليوم الخميس الإعلامية المصرية هبة الزياد عن عمر 32 عامًا إثر سكتة قلبية مفاجئة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث عُثر عليها في منزلها خلال ساعات الفجر الأولى، دون علامات مرضية سابقة أو مؤشرات إنذار.

وأعلن حسابها الرسمي على “فيسبوك” خبر الوفاة قائلاً: “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله”.

ونعت إدارة قناة “الشمس” رحيلها، مؤكدة أنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية، وتركـت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين، داعية الله لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان.

وكانت هبة الزياد تقدم برنامج “البروفسيرة” عبر قناة الشمس، وظهرت في آخر فيديو لها مبتسمة ومتفائلة، وقالت: “أحب حياتي التليفزيونية”، وأضافت: “أول طريقة أن تكون نسخة أفضل من نفسك.. تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم، هدفك يكون أقوى.. اطلب من نفسك أكثر دائمًا، وضع أهداف عالية لتصل إلى مستوى أعلى”.

وكشفت مصادر مقربة أن الإعلامية تعرضت قبل وفاتها بأسابيع لحملة ابتزاز وتهديدات من جهات مجهولة، مؤكدة أنها ستواجه الأمر بالقانون. وقد أثار الفيديو الذي ظهر فيه توترها تضامنًا واسعًا من جمهورها.

عرفت هبة الزياد بأسلوبها الجريء في تناول القضايا الاجتماعية والنسائية، مع التركيز على تمكين المرأة، الصحة النفسية، والأسرة، إلى جانب الظواهر غير المفسرة والماورائيات، ما جعلها شخصية إعلامية محبوبة وموثوقة لدى جمهور واسع.

الولايات المتحدة.. مقتل المغنية الصاعدة دي لا روسا في كمين بمدينة لوس أنجلوس

قُتلت المغنية اللاتينية الصاعدة ماريا دي لا روسا، المعروفة فنيًا باسم “دي لاروسا”، رمياً بالرصاص داخل سيارة متوقفة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في هجوم وصفته الشرطة بـ”كمين متعمد”.

ووقعت الحادثة بعد الساعة الواحدة فجراً، حين اقترب رجلان أو ثلاثة من السيارة وأطلقوا النار عليها من مسافة قريبة قبل أن يلوذوا بالفرار، وكانت دي لا روسا برفقة شخصين آخرين، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى، حيث فارقت المغنية الشابة البالغة من العمر 22 عامًا الحياة، بينما نجا الركاب الآخرون بإصابات مختلفة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، وقد وُجهت لاحقًا تهم بالقتل إلى ثلاثة مشتبه بهم، دون الكشف بعد عن دوافع الجريمة، مع استعراض جميع الفرضيات الممكنة.

وكانت دي لا روسا فنانة صاعدة في موسيقى البوب اللاتيني، وحققت حضورًا متناميًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك عشرات الآلاف من المتابعين وكانت تستعد لإطلاق أعمال جديدة بعد إصدار أحد أبرز أغانيها خلال عام 2025.

وأثار مقتلها صدمة واسعة في الأوساط الفنية وبين جمهورها، مع موجة من رسائل النعي والحزن على ضياع موهبة شابة في بداية مسيرتها الفنية.

عمدة نيويورك المنتخب ممداني يكشف عن أغرب شيء شاهده خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض

كشف عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن أغرب شيء شاهده خلال لقائه الودي مع الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض كان “كتابًا ضخمًا” يتحدث عن بطولة UFC القادمة المزمع إقامتها في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وأوضح ممداني خلال ظهوره في برنامج “The Adam Friedland Show” أن الجولة الودية في البيت الأبيض شملت زيارة غرفة مجلس الوزراء وصور الرؤساء السابقين، حيث أشار إلى إعجابه بصورة فرانكلين دي روزفلت، لكنه وصف الكتاب عن بطولة القتال النهائي بأنه كان “الأغرب” بالنسبة له، إذ كان يتصفح صفحات الكتاب أثناء انتظاره للقاء ترامب، مستعرضًا تصورات لما ستبدو عليه حلبة القتال (الأوكتاغون) على العشب الجنوبي للبيت الأبيض.

من المقرر أن تُقام بطولة UFC في البيت الأبيض في يونيو 2026، احتفالًا بمرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يستضيف الحدث حوالي 5000 متفرج. وأشار رئيس UFC دانا وايت إلى أن المنظمة ستنفق 700 ألف دولار لاستبدال العشب في الحديقة الجنوبية بعد الحدث.

وأشار ممداني إلى أنه “لم يكن لديه أي فكرة” عن هذا الحدث الأول من نوعه، الذي أثار دهشته بشكل كبير خلال جولته في البيت الأبيض.

الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة غوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء

انطلقت رسمياً عملية انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، حيث دُعي الدول الأعضاء لتقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب خلفاً للبرتغالي أنطونيو غوتيريش اعتباراً من مطلع عام 2027، مع تشجيع خاص لترشيح نساء لأول مرة.

وجاء في رسالة مشتركة من سفير سيراليون مايكل عمران كانو، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وأنالينا بيربوك، الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المنصب يتطلب أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب خبرة واسعة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية.

وأشارت الرسالة إلى أهمية التنوع الإقليمي وضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب العليا، مؤكدة أن الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة تشمل الصراعات المتصاعدة، أزمة المناخ، احتياجات إنسانية متزايدة، وضغوط على حقوق الإنسان والنظام متعدد الأطراف.

وينتهي الولاية الثانية والأخيرة لغوتيريش في 31 ديسمبر 2026، مما يسمح بإطلاق عملية الاختيار المبكرة لمنح الدول مزيداً من الوقت للتداول في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وقد تم تداول أسماء محتملة لخلافته، من بينها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الرئيسة السابقة لتشيلي ميشيل باشليه، ونائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا ريبيكا غرينسبان.

وسيبدأ مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليو 2026، مع احتفاظ الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض. وبعد تقديم توصية مجلس الأمن، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 يناير 2027، قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء شفاف استخدم لأول مرة في عملية اختيار عام 2016 التي أتاحت لغوتيريش الوصول إلى ولايته الأولى.

البابا لاوون الرابع عشر يبدأ زيارته التاريخية إلى تركيا وسط اهتمام عالمي

وصل البابا لاوون الرابع عشر ظهر الخميس إلى أنقرة، في بداية زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، في أول تحرك خارجي له منذ توليه الكرسي الرسولي، وسط وضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وحطت الطائرة البابوية في العاصمة التركية عند الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي، وكان في استقباله وزير الثقافة التركي محمد نوري إرسوي. كما التقى البابا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يلقي خطابًا أمام مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، قبل أن يتوجه إلى إسطنبول في ساعات المساء.

وقال البابا للصحفيين المرافقين له: “لقد انتظرت هذه الرحلة طويلاً لما تحمله من معان للمسيحيين، وهي أيضًا رسالة جميلة للعالم أجمع”، وحرص على تحية الصحفيين وتمنى للأميركيين “عيد شكر سعيد”، مؤكدًا على أهمية السعي لتحقيق السلام والوحدة.

وفي العاصمة التركية، يزور البابا ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، رمز الجمهورية العلمانية، قبل أن تتخذ الزيارة طابعًا دينيًا يوم الجمعة من خلال الاحتفال في إزنيق (نيقية القديمة) بالذكرى الـ 1700 لأول مجمع مسكوني عقد عام 325 للميلاد، بمشاركة نحو 300 أسقف من الإمبراطورية الرومانية.

وعلى ضفة بحيرة إزنيق، يشارك البابا في صلاة مسكونية مشتركة مع كهنة من الكنائس الأرثوذكسية، بدعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار والوحدة بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.

الإمارات تسحب رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2031

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031.

وكانت الإمارات تأمل في استضافة البطولة بعد نجاحها الكبير في نسخة 2019، التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا وحظي تنظيمها بإشادة قارية ودولية، مما أعطاها ثقلًا كبيرًا في المنافسة مرة أخرى.

ويتنافس على تنظيم كأس آسيا 2031 ستة ملفات قوية أخرى، وهي أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، بالإضافة إلى ملف مشترك تقدمت به طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

ويتوقع الاتحاد الآسيوي أن تختار الجمعية العمومية للدول الأعضاء الدولة المستضيفة للبطولة عام 2026، لتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا.

يُذكر أن عدد الدول المتقدمة لاستضافة البطولة يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا وأهميتها على مستوى القارة الصفراء.

البحرين تخفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على “الإقامة الذهبية” إلى 130 ألف دينار

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على “الإقامة الذهبية” من 200 ألف إلى 130 ألف دينار بحريني، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد وجذب المستثمرين.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الخبرات الدولية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع استضافة البحرين لمعرض “سيتي سكيب”، الذي يعكس نشاط القطاع العقاري المحلي والإقليمي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، أن خفض متطلبات الاستثمار يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة تنافسية وجاذبة للمستثمرين.

ويُمنح برنامج الإقامة الذهبية في البحرين المستثمرين العقاريين، والمهنيين ذوي الخبرة لمدة خمس سنوات بمتوسط راتب شهري يزيد عن 2000 دينار بحريني، والمتقاعدين أصحاب المعاشات المرتفعة، بالإضافة إلى الموهوبين ورواد الأعمال الذين يسهمون في الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني.

وتتيح الإقامة الذهبية لحامليها الإقامة طويلة الأمد، وامتيازات تأسيس الأعمال، والدخول المتعدد، وقدرة كفالة أفراد الأسرة، مما يعزز مكانة البحرين كوجهة جاذبة ومرنة للمستثمرين والمهنيين.