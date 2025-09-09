عالم متقلب.. مآسي وفيضانات وهزات أرضية حول العالم

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة العشرات، من بينها انقلاب حافلة في مصر تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، واستشهاد عريف جزائري خلال عملية ضد الإرهاب، بالإضافة إلى وفاة مصارع روسي شاب في حادث غرق مأساوي، وسط فيضانات كارثية في باكستان أودت بحياة أكثر من 60 شخصًا وأجبرت على إجلاء مئات الآلاف، وفي اليونان، هز زلزال بقوة 5.2 درجة العاصمة أثينا وضواحيها،أما في تركيا، فقد كشفت السلطات عن فضيحة تزوير ضخمة تشمل شهادات جامعية ورخص قيادة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط شبكات تستغل النوادي الصحية في أنشطة غير قانونية، وفي تونس، وصلت سائحتان أمريكيتان إلى البلاد بالخطأ بدلاً من مدينة نيس الفرنسية، في حادثة طريفة أثارت التفاعل على مواقع التواصل، وعلى الساحة الدولية، تولت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما بدأت في فلوريدا محاكمة راين روث المتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إسرائيل، تم ضبط مختبر مخدرات داخل روضة أطفال مهجورة، وسط تحركات أمنية واسعة في باكستان وأستراليا لمكافحة الكوارث والجرائم المنظمة.

زلزال بقوة 5.2 درجة يهز أثينا وضواحيها!

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا، بالإضافة إلى المنتجعات الساحلية القريبة، ليلة الثلاثاء. الزلزال أيقظ السكان بعد منتصف الليل، ما دفع العديد منهم إلى الخروج إلى الشوارع وخاصة في منتجع نيا ستيرا بجزيرة وابية، حيث ظل بعضهم خارج منازلهم لساعات.

شاهدت قناة “إي أر تي نيوز” اهتزازات في استوديو برنامج حواري استمرت حوالي نصف دقيقة، ما يعكس شدة الزلزال.

لكن علماء الزلازل طمأنوا المواطنين وأكدوا أن هذه المنطقة لا تشهد عادة زلازل قوية جداً، مشيرين إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات.

الجزائر.. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، استشهاد العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط في بلدية بني ميلك دائرة الداموس بقطاع تيبازة، ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان، إضافة إلى معدات وأغراض أخرى.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لأسرة الفقيد وأفراد الجيش، داعياً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، كما تقدم وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنڨريحة بالتعازي لأسرته.

الأقصر: 3 قتلى وعشرات المصابين بانقلاب حافلة ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة في حادث انقلاب حافلة ركاب كانت متجهة إلى القاهرة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت التقارير الأولية أن الحادث أودى بحياة سيدة وطفل، وأصيب 28 شخصاً، قبل أن تصل الإحصاءات اللاحقة إلى 3 قتلى و34 مصاباً بإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات.

وعقب تلقي مديرية أمن الأقصر بلاغاً بالحادث، انتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الرعاية الطبية، فيما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً في الواقعة.

وقال شهود عيان إن السائق حاول الدوران قبل محور اللواء سمير فرج، إلا أن السرعة الزائدة أفقدته السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ.

وفاة مصارع روسي واعد في حادث مأساوي

أعلن اتحاد المصارعة في جمهورية القرم الروسية وفاة المصارع الشاب أزامات ياهوتلوف، البالغ من العمر 20 عاماً، إثر حادث مأساوي أثناء السباحة في مدينة فيودوسيا يوم الجمعة الماضي.

وأكدت السلطات أن الوفاة جاءت نتيجة حادث عرضي في الماء، مع تقديم الاتحاد تعازيه الحارة لعائلة الفقيد.

ويعد ياهوتلوف من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة المصارعة الحرة الروسية، حيث كان مرشحاً لنيل لقب “ماستر الرياضة”، وحقق عدة إنجازات من بينها الميدالية الفضية في “سبارتاكيات الشباب الروسي”، بالإضافة إلى الفوز في بطولة روسيا للشباب.

ووصف الاتحاد المصارع الراحل بأنه “أحد أكثر الرياضيين الواعدين في المنطقة”، مؤكداً أن فقدانه يشكل خسارة كبيرة للمصارعة الروسية.

أنالينا بيربوك تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

تولت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، رسمياً منصبها كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع انطلاق الدورة الثمانين للجمعية.

وخلفت بيربوك في المنصب رئيس وزراء الكاميرون الأسبق، فيليمون يانج، بعد انتخابها في يونيو الماضي بأغلبية ساحقة. تنتمي بيربوك (44 عاماً) لحزب الخضر وشغلت منصب وزيرة الخارجية في الحكومة الألمانية السابقة حتى مايو الماضي.

وتعد بيربوك خامس امرأة تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو منصب ذو طابع بروتوكولي في المقام الأول، ولا ينبغي الخلط بينه وبين دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتتضمن مهام بيربوك كرئيسة الجمعية العامة رئاسة جلسات الجمعية وتحديد الإجراءات وبنود جدول الأعمال، بالإضافة إلى تمثيل الجمعية في المناسبات الرسمية.

سائحتان أمريكيتان تصلان إلى تونس بالخطأ بدل مدينة نيس الفرنسية

تحولت رحلة فتاتين أمريكيتين من تجربة أوروبية عادية إلى مغامرة غير متوقعة في إفريقيا، بعدما وصلتا إلى تونس بدل مدينة نيس الفرنسية بسبب سوء فهم لغوي.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع في مطار روما، عندما ضيعت الفتاتان تذاكر رحلتهما الأصلية، فتوجهان لمكتب المطار لشراء تذاكر جديدة، وأثناء المحادثة، طلبتا تذاكر “to Nice” (إلى نيس)، لكن الموظف حجز لهما تذاكر إلى “Tunis” (تونس)، دون أن تدركا الخطأ.

وفور صعودهما الطائرة، اكتشفت الفتاتان الوجهة الحقيقية، وتساءلت إحداهما: “أين تقع تونس؟”، لتبدأ بعدها محاولات العثور على حل للعودة إلى فرنسا عبر موظفي الخطوط التونسية.

وفي النهاية، تمكنت الفتاتان من العودة إلى نيس على متن رحلة أخرى، فيما لقيت قصتهما تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والتعاطف مع ما وُصف بـ”الخطأ اللغوي”.

الكويت.. تأجيل محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق في قضيتي اختلاس إلى 1 ديسمبر

قررت محكمة التمييز الكويتية تأجيل محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، في قضيتي اختلاس أموال من وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة والسداد.

وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا قرارًا بوقف تنفيذ حكمين صادرين بحق الشيخ طلال، يقضي أحدهما بالسجن 14 سنة، والآخر بالغرامة المالية البالغة 30 مليون دينار، مع استمرار منعه من السفر.

ويأتي هذا التأجيل ضمن جهود الكويت لمكافحة الفساد، حيث تتابع السلطات ملفات المال العام وتسعى لاستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية.

مصر.. ضبط 4 شبكات تقودها أجنبيات تستغل النوادي الصحية للترويج لأنشطة غير قانونية

أعلنت الأجهزة الأمنية في القاهرة عن القبض على أجنبية تدير ناديا صحيا بدون ترخيص في حي المطرية، حيث استُغل المكان في أنشطة منافية للآداب العامة تحت غطاء جلسات تدليك وعلاجات صحية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة.

المداهمة الأخيرة تعد الرابعة ضمن سلسلة عمليات أمنية نفذتها وزارة الداخلية المصرية خلال الأسابيع الماضية، استهدفت شبكات تقودها أجنبيات في القاهرة والإسكندرية. وأسفرت التحقيقات عن مصادرة أجهزة وأدوات طبية غير مرخصة، وضبط المتهمة إلى جانب عدد من الزبائن.

وشملت الحملة الأمنية حوادث مشابهة؛ أبرزها ضبط أجنبية في حي الزمالك كانت تدير شقة فندقية كنادٍ صحي يقدم خدمات جنسية للسياح، وأخرى أوكرانية في الإسكندرية استغلت صالون تجميل لهذا الغرض، إضافة إلى إثيوبية في وسط القاهرة أدارت مركز علاج طبيعي يخفي أنشطة استغلال جنسي للعمالة الوافدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الشبكات اعتمدت على الترويج عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي باستخدام أسماء مستعارة، كما جرى ضبط مبالغ مالية وجوازات سفر مزيفة وهواتف محمولة استخدمت في عمليات الحجز والتنسيق.

وأحيلت المتهمات إلى النيابة العامة بتهم “إدارة أوكار للفسق” و”أعمال منافية للآداب” وفق المادة 178 من قانون العقوبات المصري، حيث تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تطبيق إجراءات مشددة على الوافدين الأجانب بموجب قوانين الإقامة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد أمني لمكافحة أنشطة الدعارة والاستغلال الجنسي في المناطق السياحية، بعد تسجيل ارتفاع في مثل هذه الممارسات خلال السنوات الأخيرة بالتوازي مع تعافي قطاع السياحة الذي استقبل 14 مليون سائح عام 2024.

تركيا تهتز على وقع فضيحة تزوير ضخمة لشهادات جامعية ورخص قيادة

كشفت السلطات التركية عن قضية احتيال واسعة النطاق هزت مؤسسات الدولة، بعد ضبط عصابة تمكنت من التلاعب بقواعد بيانات حكومية عبر اختراق رموز دخول لمسؤولين رفيعي المستوى.

وبحسب وزارة العدل، شملت عمليات التزوير مئات الشهادات الجامعية ورخص القيادة، فيما أقرت الحكومة بوجود 60 شهادة مزورة على الأقل وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.

,وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 199 شخصا بتهم تتعلق بتزوير شهادات إلكترونية، والتلاعب بالبيانات، والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية.

القضية اكتسبت بعدا مأساويا بعدما تبين أن المحتالين حذفوا بيانات محامين لقوا حتفهم في زلزال 2023 من السجلات الرسمية، واستخدموها لصالح عملائهم. مراقبون وصفوا ما حدث بـ”فضيحة متكاملة الأركان”، مشيرين إلى أن حجمها أكبر مما أعلن رسميا، وأنها متشابكة مع مؤسسات سياسية وأكاديمية.

,تحدثت وسائل الإعلام التركية عن بيع الوثائق المزورة بسهولة عبر تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” وبأسعار تصل إلى آلاف اليوروهات، فيما حفظت هذه الوثائق داخل النظام الإلكتروني الحكومي المستخدم في جميع المعاملات الرسمية.

,من أبرز الوقائع المثيرة، اتهام رجل أعمال بشراء شهادة مزيفة في الهندسة المدنية من جامعة مرموقة، واستخدامها في تنفيذ مشاريع ضخمة بينها بناء أربعة سدودK كما كشفت التحقيقات عن عامل تنظيف سجاد ادعى أنه طبيب نفسي مستندا إلى شهادة وهمية.

بدء محاكمة راين روث المتهم بالتخطيط لاغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية

بدأت الثلاثاء في ولاية فلوريدا محاكمة الأميركي راين روث، المتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، باختيار هيئة المحلفين.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إيه بي سي نيوز أن المتهم، الذي يمثل نفسه أمام المحكمة، اعتذر لهيئة المحلفين المحتملة قائلا: “أنا آسف لوجودكم هنا”، في إشارة إلى طول فترة المحاكمة المتوقعة والتي قد تمتد لثلاثة أسابيع، وليس لاتهامات الجرائم الموجهة إليه.

روث، وهو في أواخر الخمسينات من عمره، كان قد نفى قبل نحو عام ارتكاب أي جريمة، بعد أن وجهت إليه محكمة في جنوب فلوريدا تهمتين تتعلقان بحيازة سلاح غير قانوني وحيازة سلاح ممسوح الرقم التسلسلي.

تعود وقائع القضية إلى 15 سبتمبر 2024، حين أطلق جهاز الخدمة السرية النار على رجل مسلح مختبئ بين الشجيرات في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتشK ورغم أنه لم يطلق النار، إلا أنه حاول الفرار بسيارة قبل أن يتم اعتقاله بعد فترة وجيزة.

إسرائيل: ضبط مختبر مخدرات متكامل في روضة أطفال مهجورة ببيئر يعقوب

داهمت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع مقاتلي الحرس الوطني، روضة أطفال مهجورة في بلدة بيئر يعقوب، لتكتشف مختبرًا متكاملاً لزراعة المخدرات يحتوي على نحو ألف نبتة من القنب، وتم اعتقال شخصين مرتبطين مباشرة بالمختبر، وهما من سكان مدينتي رملا وبيت شيمش، بتهم إنشاء وتشغيل المختبر.

وقالت الشرطة إنها صادرت حوالي مئة كيلوغرام من نباتات القنب، بالإضافة إلى معدات زراعية متنوعة مثل مكيفات هواء، أحواض، أسطوانات أوكسجين، أنظمة ري، وأسمدة وأدوات أخرى مستخدمة في عملية الزراعة.

ويُذكر أن المبنى كان يستخدم سابقًا كمقر لروضة أطفال حتى قبل خمس سنوات، وهو مملوك ملكية خاصة. وأظهرت الصور المتداولة بقايا لافتة ترحيبية “Welcome” تعود للأطفال الذين كانوا يرتادون المكان.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الشرطة المستمرة لاستهداف مزارع المخدرات ومروجيها الذين يشكلون خطرًا على السلامة العامة.

وفي سياق متصل، ضبطت الشرطة الإسرائيلية شقة في مدينة عكا تحتوي على نحو 43 كيلوغرامًا من مادة يشتبه بأنها ماريجوانا، كانت تُستخدم أيضًا لزراعة المخدرات.

باكستان تجلي أكثر من 120 ألف شخص من وسط البلاد بسبب الفيضانات والحر الشديد

أجلت السلطات الباكستانية، بدعم من الجيش، أكثر من 122 ألف شخص من مدينة جلالبور بيروالا في إقليم البنجاب شرقي البلاد، بعد أن غمرت الفيضانات منازلهم وجرفت الأراضي الزراعية بسبب أمطار موسمية غزيرة وهطولات مفاجئة.

وقال عرفان علي كاثيا، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في البنجاب، إن العديد من النازحين لجأوا إلى أقاربهم أو يقيمون في مخيمات إغاثة، في حين تشتكي أغلب المناطق المتضررة من تأخر أو ضعف المساعدات.

وتسببت الفيضانات، التي بدأت منذ أكثر من شهر، في تشريد أكثر من 2.2 مليون شخص في إقليم البنجاب، وبلغت حصيلة الوفيات 61 شخصًا حتى الآن، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع منسوب الأنهار، خصوصًا في مدينة مولتان.

وأشارت السلطات إلى استخدام طائرات مسيرة لتحديد مواقع الناجين، وقيامها بعمليات إجلاء إنقاذية ناجحة رغم معارضة بعض السكان للمغادرة.

كما أُعلنت استعدادات لفتح ممرات محكومة للسدود لتحويل المياه من المناطق الحضرية إلى الريفية لحماية المدن.

من جانبها، أرسلت الهند بيانات نهرية جديدة، مع بقاء أحد الأنهار الهندية عند مستوى الخطر، مما يزيد احتمالية حدوث فيضانات عابرة للحدود في المناطق الباكستانية القريبة من الحدود.

حملة أمنية ضخمة في أستراليا تصادر 3 أطنان من المخدرات وتقبض على أكثر من 1200 شخص

شهدت أستراليا ونيوزيلندا بين 1 و5 سبتمبر 2025 عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم “عملية Vitreus”، أسفرت عن:

توقيف 1246 شخصاً

توجيه 2522 تهمة تتعلق بالاتجار والاستيراد غير المشروع للمخدرات

مصادرة نحو 2.98 طن من المخدرات المختلفة، تشمل: 1959 لتر من مادة 1,4-Butanediol (1,4-BD) 569 كجم كوكايين 90 كجم ميثامفيتامين 58 كجم كيتامين

مصادرة أكثر من 1.6 مليون دولار نقداً، و52 قطعة سلاح، وتسع مركبات

تفكيك مختبرين سريين للمخدرات

وأكد القائم بأعمال المفوض المساعد في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، جيم رو، أن زيادة اكتشاف مادة 1,4-BD تشكل مصدر قلق كبير، خاصة بعد إدراجها على قائمة المواد الخاضعة للرقابة على الحدود في مارس 2024، حيث أصبحت أكثر المخدرات المضبوطة من حيث الوزن.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الوكالات الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأكد تقرير البرنامج الوطني لرصد المخدرات ارتفاعا كبيرا في تعاطي المخدرات في أستراليا، مع مستويات قياسية في استهلاك الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين.

العثور على جثة متحللة داخل سيارة تيسلا لمغنٍ شاب شهير في لوس أنجلوس

عثرت شرطة لوس أنجلوس على جثة متحللة داخل صندوق سيارة كهربائية من طراز “تيسلا” كانت متوقفة في منطقة هوليوود هيلز، بعد تلقي شكاوى من السكان حول انبعاث روائح كريهة من المركبة التي تحمل لوحات تسجيل من ولاية تكساس.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن السيارة مسجلة باسم المغني الشاب ديفيد أنثوني بورك، المعروف فنياً باسم D4vd، صاحب أغاني مثل *Romantic Homicide* و*Here with Me*. وقد تم التخلي عن المركبة في الموقع منذ خمسة أيام قبل اكتشاف الجثة.

ووصلت فرق التحقيق إلى الموقع وبدأت عمليات التحري لتحديد هوية المتوفى وظروف الحادث، فيما تم نقل السيارة إلى مرآب الشرطة لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويأتي هذا الحدث في توقيت حساس بالنسبة للمغني الشاب الذي يقوم حاليًا بجولة فنية عالمية، ومن المقرر أن يتوجه إلى أوروبا الشهر المقبل لاستكمال جولته الفنية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من ممثلي المغني أو شركائه الفنيين، فيما تواصل شرطة لوس أنجلوس التزام الصمت حول تفاصيل التحقيق، مؤكدة أن القضية ما تزال قيد الفحص وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في حينها.

يُذكر أن D4vd يعد من النجوم الصاعدين في الساحة الموسيقية العالمية، حيث أصدر أول ألبوم له بعنوان “Withered” في بداية هذا العام، وحققت أغانيه انتشارًا واسعًا على منصات الموسيقى العالمية.