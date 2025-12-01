عالم متقلب.. من مأساة الطبيعة إلى الفضائح السياسية والجرائم الصادمة

شهد العالم موجة من الأحداث الصادمة، ففي البرازيل قتلت لبؤة رجلاً اقتحم حظيرتها، وفي أستراليا أسفرت هجمات سمك القرش عن وفاة وإصابات، بينما أحالت مصر قضايا اعتداء على أطفال إلى القضاء العسكري، وسجلت حادثة انتحار لقاضٍ بالإسكندرية، إيران فقدت زوجة مساعد الرئيس في حادث مروري، وفرنسا ألغت رسميًا حظر ارتداء البنطال للنساء وكُشفت فضائح تجسس ضد المسلمين، المكسيك قضت على زعيم عصابة مخدرات، وبنغلادش تكشف تحقيقات تمرد دموي تورطت فيه رئيسة وزراء سابقة، في حين ودّعت روسيا أكبر معمّرة في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا.

لبؤة تقتل رجلاً اقتحم حظيرتها في حديقة حيوان بالبرازيل

قتلت لبؤة رجلاً في حديقة حيوان “أرودا كامارا” بمدينة جواو بيسوا الساحلية بالبرازيل، بعدما تسلل عمداً إلى حظيرتها. وأفاد مسؤول بالحديقة أن الرجل دفع حياته نتيجة تصرفه المتهور.

وأظهرت مقاطع فيديو الرجل وهو يتسلق حاجزاً يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ثم يقفز من شجرة إلى منطقة الأسود، حيث كانت اللبؤة تستريح بالقرب من بركة، لتندفع نحوه وتهاجمه عندما حاول الفرار.

تم إغلاق الحديقة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم يتم الكشف عن هوية الرجل أو دوافعه بعد.

مصر.. إحالة جريمة اعتداء جنسي على أطفال في مدرسة بالقاهرة إلى القضاء العسكري

أحالت السلطات المصرية قضية الاعتداء الجنسي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس “سيدز” الدولية بمدينة العبور شمال القاهرة إلى القضاء العسكري، بحسب ما أعلن المحامي الدولي خالد أبو بكر.

وشملت الاعتداءات تحرشاً وهتك عرض خمسة إلى ستة أطفال، نفذها أربعة من العاملين في المدرسة بما في ذلك عمال نظافة ومساعدين، واستمرت لمدة تصل إلى سنة دون اكتشافها، وتم استغلال غياب الرقابة، واستدراج الأطفال بألعاب أو وعود باللهو، مع تهديدهم بالسكين لإسكاتهم.

وأكدت التحقيقات اعتراف المتهمين بـ”ميول منحرفة” وتم التعرف عليهم من قبل الأطفال في عرض قانوني مصور، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيق، إضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المدرسة من حجب وإشراف مالي وإداري، وتحويل مسؤولين عن الإشراف والإدارة إلى الشؤون القانونية بتهم الإهمال والتستر.

مصر.. رئيس محكمة بالإسكندرية ينتحر داخل استراحة القضاة

أقدم رئيس محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية، الأحد، على إنهاء حياته داخل الاستراحة الخاصة بالقضاة في مجمع محاكم سموحة بعد أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي، مستخدماً سلاحه الشخصي المسموح للقضاة بحمله لأسباب أمنية.

ووصلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى المكان لإجراء الفحص الأولي، وتم تأكيد الوفاة الفورية نتيجة إصابة في الرأس. ويشغل القاضي منصباً رفيعاً في واحدة من أكبر محاكم الدلتا، التي تتعامل مع قضايا تجارية وجنحية معقدة.

وأظهرت إحصاءات أن حالات الانتحار في مصر ارتفعت بنسبة 10% منذ 2020، مع تسجيل 8,500 حالة في 2024، معظمها بين الرجال فوق 50 عاماً وتحت ضغوط مالية أو مهنية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة الصحة العالمية.

مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 من عائلته في حادث مروري بسمنان

لقيت زوجة مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني مصرعها، وأصيب 4 من أفراد عائلتها بجروح، إثر حادث مروري على طريق شريف آباد – إيوانكي في محافظة سمنان.

وأفاد المتحدث باسم جامعة سمنان الطبية أن السيارة التي كانت تقودها المرأة اصطدمت بشاحنة عند مدخل مدينة إيوانكي، مما أدى إلى وفاة المرأة في الحال، وإصابة والدها وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، بينهم اثنان في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى طهران لتلقي العلاج.

أستراليا: مقتل امرأة وإصابة رجل في هجوم سمكة قرش قبالة ساحل نيو ساوث ويلز

لقيت امرأة مصرعها وأصيب رجل بجروح خطيرة إثر هجوم نفذته سمكة قرش على شاطئ “كراودي باي”، على بعد نحو 40 ميلا جنوب مدينة “بورت ماكواري” في نيو ساوث ويلز، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع حوالي الساعة 6:30 صباح الخميس، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد ورود تقارير عن تعرض شخصين للعض. وقد ساعد أحد الشهود الضحايا قبل وصول المسعفين، إلا أن المرأة، التي يُعتقد أن عمرها 25 عاماً، توفيت في مكان الحادث.

أما الرجل البالغ من العمر 26 عاماً، فقد أصيب بجروح خطيرة ونُقل جواً إلى مستشفى جون هانتر، حيث وصفت حالته بأنها حرجة لكنها مستقرة.

وأفادت الشرطة بأن الضحيتين يعتقد أنهما زائران من سويسرا، ولم يتم الكشف عن هويتهما رسمياً بعد.

وبقي الشاطئ مغلقاً يوم الجمعة بينما واصلت الشرطة التحقيق في الحادث، كما يجري إعداد تقرير من قبل الطبيب الشرعي لتوثيق ملابسات الهجوم.

وزيرة فرنسية تنهي رسمياً حظر ارتداء البنطال على النساء بعد أكثر من قرن

أنهت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، في 1 فبراير 2013، رسمياً قانوناً يعود لعام 1800 كان يمنع النساء من ارتداء البنطال في الأماكن العامة، مؤكدة أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور الفرنسي.

يُذكر أن حظر ارتداء البنطال للنساء في فرنسا يعود إلى ما بعد الثورة الفرنسية، عام 1799، وكان يُلزم النساء بالحصول على تصريح خاص من الشرطة لتجاوز القانون، مع تبرير طبي أو مهني مقنع.

ورغم بعض التخفيفات في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للسماح بالبنطال أثناء ركوب الدراجات أو العمل في مهن معينة، بقي القانون سارياً رسمياً حتى أواخر القرن العشرين.

وخلال هذه الفترة، تحدت العديد من النساء القانون، منهن الكاتبة الشهيرة جورج ساند، التي ارتدت الملابس الرجالية بدافع الراحة ورغبتها في حرية الحركة، إلى جانب أسباب اقتصادية، وقد ساهم دعم بعض الأطباء في مواجهة آثار الفساتين الضيقة والمشدات على صحة النساء، ما ساعد على تقليص القيود تدريجياً.

تُظهر هذه القضية رحلة طويلة من النضال الاجتماعي والقانوني للنساء للحصول على حقوقهن في حرية اللباس والحركة، وتوضح كيف أن ما يُعتبر اليوم أمراً عادياً كان يوماً ما محط جدل ومواجهة مريرة لقرون.

فضيحة في فرنسا: اتهامات بـ “تجسس يهودي” على المسلمين لصالح إسرائيل

كشف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن تورط المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) في تحقيق استهدف المسلمين الفرنسيين، تم نقل نتائجه لاحقاً إلى الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفاد به بيان رسمي.

وأوضح المجلس أن التحقيق نفذه شخصان، أحدهما وُصف بـ”عميل إسرائيلي”، والآخر هو ديدييه لونغ، رجل أعمال فرنسي في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن جهات سياسية وأمنية فرنسية قد تكون ساهمت في تزويد التحقيق بالمعلومات.

وفي فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد لونغ أنه عمل منذ بداية عام 2023 على وضع استراتيجية لصالح CRIF والمنظمات اليهودية في فرنسا، بالتعاون مع دوف مايمون، المسؤول عن ملفات العلاقة مع الإسلام وتقديم المشورة للحكومة الإسرائيلية بشأن أمن اليهود في أوروبا.

وذكر البيان أن المعنيين التقوا خلال التحقيق مسؤولين من أجهزة الاستخبارات الفرنسية وضباط شرطة سابقين ومن مديرية الاستخبارات العسكرية وشخصيات سياسية وأمنية محلية، وتم نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمسلمين الفرنسيين إلى الأجهزة الإسرائيلية في تقرير مفصل.

وأشار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى أن التحقيق اعتبر المسلمين في فرنسا تهديداً محتملاً لليهود، وخلص إلى أن نحو 150 ألف يهودي قد يكونون “في خطر” بسبب تواجدهم في محيط سكاني عربي أو تركي أو باكستاني.

وطالب المجلس بتوضيحات عاجلة وفتح تحقيق شامل وشفاف من قبل السلطات الفرنسية، بما في ذلك وزارة الداخلية، مع إمكانية تقديم شكوى قضائية ضد الشخصين المعنيين وكل من ساعدهما في تنفيذ العملية.

الجيش المكسيكي يقتل زعيمًا بارزًا لعصابة مخدرات شمال غرب البلاد

قتل بيدرو إنزونزا كورونيل، المعروف بلقب “بيشون”، خلال عملية نفذها الجيش المكسيكي في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد، وكان مطلوبًا لدى الولايات المتحدة بتهم تهريب الفنتانيل والكوكايين، إضافة إلى تورطه في جرائم عنف متعددة.

وأكد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن العملية قادتها وزارة البحرية وأسفرت أيضًا عن توقيف عنصرين آخرين من نفس الخلية الإجرامية، مضيفًا أن “بيدرو فقد حياته عند مهاجمته أفراد البحرية”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت في مايو الماضي اتهامات لكورونيل ووالده بيدرو إنزونزا نورييغا تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار غير المشروع وغسل الأموال، باعتبارهما من قادة فصيل تابع لمنظمة “بلتران ليفا” الإجرامية التي تفككت لاحقًا.

وأشار السفير الأمريكي في المكسيك رونالد جونسون إلى أن كورونيل كان مسؤولًا عن جرائم قتل واختطاف وتعذيب، واستخدام العنف لتحصيل ديون ضمن نشاطاته في تهريب المخدرات.

وتعد ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك من أبرز معاقل عصابات المخدرات، حيث تنشط جماعات مثل “بلتران ليفا” و”سينالوا” في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما جعلها هدفًا رئيسيًا للعمليات الأمنية المكسيكية والتعاون مع واشنطن في مكافحة المخدرات منذ سنوات.

لجنة تحقيق في بنغلادش تتهم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بالتورط في تمرد دام

أفادت لجنة شكلت للتحقيق في تمرد شهدته بنغلادش قبل 16 عامًا وأسفر عن مقتل عشرات كبار ضباط الجيش، بأن رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة هي من أمرت بعمليات القتل.

وجاء في التقرير أن التمرد وقع في العام 2009، حين قتل عناصر من حرس الحدود 74 شخصًا، بينهم ضباط في الجيش، خلال تمرد استمر يومين وانطلق من دكا وامتد إلى أنحاء البلاد، مما هز حكومة حسينة بعد أسابيع قليلة من توليها السلطة.

وبعد إطاحة الشيخة حسينة العام الماضي إثر انتفاضة قادها طلاب، شكلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة، وأكدت نتائج التقرير تورط حكومة حزب “رابطة عوامي” برئاسة حسينة بشكل مباشر في التمرد.

وأوضح رئيس اللجنة فضل الرحمن أن النائب السابق فاضل نور تابوش كان “المنسق الرئيسي” للعملية، ونفذها بتوجيه من حسينة التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل، مشيرًا إلى ضلوع قوة أجنبية في الحادثة، واتهم الهند بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف الجيش.

ومنذ إطاحة حسينة، التي تبلغ من العمر 78 عامًا وتقيم حاليًا في الهند متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش، تدهورت العلاقات بين البلدين، وسط اتهامات بأن دعم نيودلهي للزعيمة السابقة أثر سلبًا على العلاقات الثنائية.

وشهدت بنغلادش في العام 2009 تمردًا دمويًا من قبل عناصر حرس الحدود، أوقع عشرات القتلى من كبار ضباط الجيش، وكان ذلك ضمن سلسلة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد منذ استقلالها.

وفاة أكبر معمّرة في روسيا عن عمر يناهز 116 عامًا

توفيت كلاوديا غاديوتشكينا، أكبر معمّرة في روسيا، في 29 نوفمبر، عن عمر يناهز 116 عامًا بحسب بعض المصادر، بينما تشير مصادر أخرى إلى أنها كانت تبلغ 114 عامًا فقط. لم تُكشف بعد تفاصيل سبب الوفاة أو موعد الجنازة.

ولدت كلاوديا في 24 نوفمبر 1909 (أو 5 ديسمبر 1910 وفق بيانات منظمة LongeviQuest)، واحتُسبت من أكبر المعمّرين عالميًا، وكانت الرابعة في أوروبا والخامسة في العالم، والشخصية الروسية الوحيدة التي تم الاعتراف بسِنّها رسميًا دوليًا.

تحدثت سابقًا عن طفولتها الصعبة بعد وفاة والدتها، وعملت منذ سن الخامسة عشرة، وتزوجت مبكرًا، وأنجبت ثلاثة أطفال ولديها لاحقًا ستة أحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد وخمسة من أبناء أبناء الأحفاد، مؤكدة دائمًا أن عائلتها كانت أغلى ما تملك.



