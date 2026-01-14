عالم متقلب.. من محكمة إسطنبول إلى قطار تايلاند

من إسطنبول إلى تايلاند، ومن مصر إلى الولايات المتحدة، شهد العالم هذه الساعاتأحداثًا استثنائية.. محكمة تركية تتحول إلى مسرح محاولة اغتيال، انقلاب مركب صيد يودي بحياة ثلاثة أشخاص، وقطار تايلاندي يخرج عن القضبان مسببًا عشرات القتلى والجرحى، وفي جانب آخر، فندق سوري يقدم وجبات “كوشر” للزوار، وشيرين عبد الوهاب تحصد جائزة أفريما رغم تحدياتها الصحية، بينما الرئيس الكوري السابق يواجه تهماً بالتمرد، وموظف أمريكي سابق يُعتقل لسرقة مئات الهواتف.

إطلاق نار داخل محكمة في إسطنبول.. مدان يتدخل وينقذ قاضية من محاولة قتل

شهدت مدينة إسطنبول حادثة مروعة داخل محكمة استئناف إقليمية، حيث أطلق ممثل ادعاء النار على قاضية داخل مكتبها، إثر خلاف شخصي بينهما.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن القاضية أسلي كهرمان، 45 عامًا، أصيبت بجرح في منطقة الفخذ، وخضعت لجراحة عاجلة، فيما لم تُسجَّل تهديدات مباشرة على حياتها.

وأفادت المصادر أن الجاني، المدعي العام محمد شغتاي كليتشاسلان، 33 عامًا، حاول إطلاق النار على القاضية مرة ثانية بعد إصابتها، إلا أن يعقوب كاراداغ، نادل شاي مدان تم تعيينه في المحكمة، تدخل سريعًا ومنع تكرار الهجوم.

وتم اعتقال المدعي العام على الفور، ويجري التحقيق معه بتهمة الشروع في القتل.

وأشار مراسل قناة NTV إلى أن القاضية والمدعي العام كانا على علاقة سابقة، إلا أن الطرف الأخير لم يعترف بانتهاء هذه العلاقة، وهو ما يُرجح أن يكون سبب الخلاف الذي تطور إلى العنف المسلح داخل أروقة المحكمة.

غرق مركب صيد في البحر الأبيض المتوسط يسفر عن 3 قتلى ونجاة شخصين

قدّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، تعازيه لأهالي ضحايا حادثة انقلاب مركب صيد في البحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص ونجاة شخصين.

وأوضحت فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني، بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ البحرية، أنها أنهت عمليات البحث يوم الأربعاء 14 كانون الثاني في المنطقة بين ساحل طرطوس وجزيرة أرواد بعد أكثر من 15 ساعة من العمل المتواصل.

وأشار الصالح إلى أن الفرق واجهت صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية، ما أثر على سير العمليات بشكل مباشر.

مالك فندق سوري يقدم طعام “الكوشر” للضيوف اليهود لتعزيز الانفتاح الثقافي

قال منذر نزهة، مالك فندق “سميراميس” في سوريا، إن فندقه أصبح يقدم طعام “الكوشر” للضيوف اليهود، في خطوة تعكس انفتاح المجتمع السوري واستعداده لاستقبال جميع الزوار دون أي اعتبارات دينية أو طائفية.

وأوضح نزهة أن الفكرة بدأت قبل نحو شهرين، بعد استضافة وفد يهودي أمريكي كان يزور سوريا، حيث أشار الحاخام المرافق للوفد إلى أنه لا يمكنه تناول الطعام المقدم لأنه غير متوافق مع قواعد “الكوشر”، هذا الأمر دفع مالك الفندق إلى التفكير في تقديم وجبات متوافقة مع هذه الشريعة لضمان شعور الزوار بالترحيب والراحة.

وبالفعل، تم التواصل مع مختصين لتعليم إدارة الفندق وقسم الطعام والطاهي التنفيذي قواعد إعداد طعام “الكوشر”، والتي تضمنت استخدام أدوات ومعدات جديدة تمامًا مخصصة للطعام الكوشر، وعدم خلط اللحوم مع الحليب أو استخدام أي أدوات مشتركة مع أطعمة أخرى، بالإضافة إلى جلب اللحوم الكوشر خصيصًا من الولايات المتحدة.

وأكد نزهة أن هذه الإجراءات ليست معقدة لكنها تحمل رسالة إنسانية مهمة، مفادها أن السوريين يرحبون بالجميع دون استثناء، وأن احترام عادات الضيوف الغذائية جزء من احترامهم كأشخاص.

واعتبر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صورة سوريا كبلد منفتح ومتعدد الثقافات، يرحب بجميع الزوار، سواء التزموا بقواعد غذائية خاصة أم لا.

ويُذكر أن “الكوشر” هو نظام غذائي يلتزم بقواعد الشريعة اليهودية، تشمل نوعية الأطعمة المسموح بها، وطريقة ذبح الحيوانات، والفصل التام بين اللحوم ومنتجات الحليب، واستخدام أدوات مخصصة ونظيفة لا تُستعمل في تحضير أطعمة أخرى.

مقتل 31 شخصًا وإصابة 64 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في شمال شرق تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، الأربعاء، أن قطارًا خرج عن القضبان في منطقة سيكيو بإقليم ناكهون راتشاسيما شمال شرقي بانكوك، بعد سقوط رافعة بناء على اثنتين من عرباته، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 64 آخرين.

وأفاد وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان أن القطار كان يقل 195 شخصًا خلال رحلته من بانكوك إلى إقليم أوبون راتشاتاني، وأمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث.

وأشار الوزير إلى أن الرافعة كانت جزءًا من مشروع خط سكة حديد فائق السرعة، وأن انهيارها أدى إلى خروج القطار عن مساره واندلاع حريق فيه بسرعة، فيما أظهرت صور نشرها مسؤولون العربات المقلوبة ورجال الإطفاء وهم يطفئون النيران ويتصاعد الدخان.

وأكد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الذي من المقرر أن يصل إلى موقع الحادث لاحقًا، أن التحقيق سيكون شاملًا، مشيرًا إلى أن المشروع كان قد واجه مشكلات تتعلق بالسلامة العام الماضي، بما في ذلك انهيار نفق خلال البناء.

الولايات المتحدة تسحب مكملًا غذائيًا شهيرًا بعد اكتشاف احتوائه على أدوية محظورة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب مكمل غذائي شهير يُباع تحت علامة Modern Warrior، بعد اكتشاف احتوائه على مواد دوائية غير مصرح باستخدامها في المكملات الغذائية داخل الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن المنتج المسحوب المعروف باسم “ريدي”، والذي يُسوّق لتحسين التركيز والطاقة الذهنية، يحتوي على ثلاث مواد محظورة: “تيانيبتين” و1,4-DMAA و”أنيراسيتام”.

ويُعد “تيانيبتين” مضاد اكتئاب اصطناعي مرتبطًا بمخاطر الإدمان والجرعات الزائدة، وقد يسبب أفكارًا انتحارية، بينما يُعتبر 1,4-DMAA منشطًا اصطناعيًا محظورًا بسبب تأثيراته الخطيرة على القلب والأوعية الدموية. أما “أنيراسيتام”، فهو من الأدوية الذكية التي يُعتقد أنها تعزز الوظائف الإدراكية، إلا أن الأدلة العلمية على البشر غير كافية لإثبات سلامته.

وجرى توزيع مكملات “ريدي” على مستوى الولايات المتحدة بين أبريل 2022 وديسمبر 2025، بسعر يقارب 170 دولارًا، ما يعني أن مئات الآلاف من المستهلكين قد يكونون متأثرين بسحب المنتج. وتأتي العبوات السوداء للمنتج مع شعار MW الذهبي وتحتوي على 60 كبسولة، وتُسوّق ضمن خطة “إصلاح الجسم: صفاء الذهن”.

ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين إلى التوقف فورًا عن استخدام المنتج، محذرة من مخاطر الجرعات الزائدة، خاصة عند تناول الكحول أو مع بعض مضادات الاكتئاب، والتي قد تسبب تشوشًا ذهنيًا ونوبات وضيقًا في التنفس.

وأعلنت شركة Modern Warrior، التي يقع مقرها في سكوتسديل بولاية أريزونا، وقف جميع مبيعات منتجاتها ونقل المخزون المسحوب إلى مناطق تخزين خاضعة للرقابة لمنع أي استخدام أو بيع غير قانوني، دون إصدار بيان رسمي حتى الآن حول سبب إدراج المواد الدوائية في المنتج.

انحسار عطل عالمي في منصة “إكس” بعد بلاغات من آلاف المستخدمين

أفاد موقع “داون ديتيكتور” بانحسار العطل الذي أصاب منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، الثلاثاء، بعد تلقي آلاف البلاغات من مستخدمين في أنحاء العالم حول مشكلات في الخدمة.

وذكر الموقع المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن العطل بدأ حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبلغ ذروته بتلقي أكثر من 28 ألف بلاغ في الولايات المتحدة قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 700.

وشهدت بريطانيا انخفاضًا في عدد البلاغات إلى نحو 130 من أعلى مستوى تجاوز 8 آلاف، بينما انخفضت بلاغات المستخدمين في كندا بعد أن تجاوزت 3200 في وقت سابق.

ويشير “داون ديتيكتور” إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن عدد البلاغات، حيث تعتمد البيانات على ما أرسله المستخدمون. ولم ترد منصة “إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على طلب للتعليق بشأن سبب العطل.

ويأتي هذا الانقطاع بعد سلسلة من أعطال سابقة، منها توقف مؤقت لخدمة “إكس” في نوفمبر الماضي نتيجة خلل في إعدادات أمان “كلاود فلير”، وانقطاع آخر بعد أيام أثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

النيابة الكورية تطالب بإعدام الرئيس السابق يون سوك يول لتمرده وعرقلة العدالة

طالب فريق المستشار الخاص في كوريا الجنوبية، بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق، يون سوك يول، متهمًا إياه بالفشل في فرض الأحكام العرفية ومحاولة البقاء في السلطة من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.

وأوضحت وكالة “يونهاب” أن فريق المستشار الخاص، بقيادة تشو إيون سوك، قدّم طلبه خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية، فيما وصف مساعد المستشار الخاص، بارك أوك-سو، تصرفات الرئيس السابق بأنها تهدف إلى تمديد فترة حكمه باستخدام موارد الدولة لخدمة مصالحه الشخصية، وهو ما اعتبر جريمة خطيرة.

ويعد يون سوك يول أول رئيس لكوريا الجنوبية يتم اعتقاله، حيث احتجز في يناير 2025 بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع مستخدمًا حراسه الرئاسيين، ثم أُطلق سراحه مؤقتًا في مارس من نفس العام لأسباب إجرائية، وأُعيد اعتقاله في يوليو خشية إتلاف أدلة تتعلق بالقضية.

وكان الادعاء قد طالب سابقًا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة، ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها النهائي في هذه القضية يوم 16 يناير الجاري.

شيرين عبد الوهاب تحصد جائزة أفريما العالمية رغم تحدياتها الصحية والنفسية

حققت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنجازًا جديدًا، بحصولها على جائزة “أفريما” العالمية كأفضل فنانة في شمال إفريقيا لعام 2025، عن ألبومها الناجح “بتمنى أنساك”، في لحظة إيجابية وسط تحديات صحية ونفسية تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

ويضم ألبوم “بتمنى أنساك” مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والوطن العربي، أبرزها “عسل حياتي” و”عودتني الدنيا أخسر” و”مازال عالبال” و”اللي يقابل حبيبي”.

وتعد هذه الجائزة تأكيدًا دوليًا على استمرار تألق شيرين فنيًا رغم الظروف الشخصية الصعبة، ووصفت بأنها رسالة دعم وتقدير من الوسط الفني والجمهور الإفريقي.

وتعتبر جوائز “أفريما” من أبرز الجوائز الموسيقية في القارة الإفريقية، حيث تُمنح سنويًا منذ 2014 لتكريم المبدعين في مختلف أنحاء القارة، وتشمل فئات متعددة تغطي الفنانين في مناطق شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى فئات عامة مثل أفضل أغنية أو ألبوم إفريقي.

في سياق متصل، أصدرت شيرين بيانًا رسميًا نفت فيه التقارير التي تحدثت عن تدهور حالتها الصحية، موضحة أنها تتواجد في منزلها وتستقبل أصدقاءها، وأن حالتها مستقرة نوعًا ما، رغم استمرارها في مواجهة فترة من الاكتئاب النفسي.

وأكد البيان أن الطبيب الخاص بها أكد عدم الحاجة لنقلها إلى المستشفى، داعيًا جمهورها ومحبيها إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

يُذكر أن شيرين واجهت في السنوات الأخيرة تحديات صحية ونفسية كبيرة، بينها مشاكل في الحنجرة وخلافات عائلية وقانونية، وسفرت مؤخرًا إلى سويسرا لتلقي علاج نفسي مكثف، لكنها عادت دون النتائج المرجوة، ما أثار مخاوف الجمهور قبل إعلان فوزها بجائزة “أفريما”.

مصر.. وفاة فتاة جوعًا في قنا واحتجاز والدها على ذمة التحقيق

شهدت قرية خزام بمركز قوص جنوب محافظة قنا، واقعة مأساوية بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا داخل منزل والدها، نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الأجهزة الأمنية قامت بالتحفظ على والد الفتاة، واتهامه بحبسها ومنعها من الطعام حتى وفاتها.

وجاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن قنا بلاغًا من مستشفى قوص المركزي يفيد بوجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث أظهر الكشف الطبي الظاهري مؤشرات خطيرة تستدعي التدخل الأمني.

وأنكر الأب ارتكاب أي فعل مؤذي لابنته، فيما اتهمته والدتها بأنه السبب المباشر في وفاتها، مشيرة إلى أنه كان يتهرب من أي تواصل معها. وأظهر التقرير الطبي أن جثة الفتاة — التي تُدعى سارة ح. — تحمل آثار نقص نمو حاد وسوء تغذية شديد، مؤكداً وجود شبهة جنائية وأن التحقيقات مستمرة.

وأشار أفراد الأسرة إلى أن الفتاة كانت قد حررت محضرًا ضد والدها قبل 4 سنوات، بعد أن قيّدها داخل غرفة بحجة “تأديبها”، وأن الأب لم يلتزم بتعهده بعدم التعرض لها.

كما قرر والدها سابقًا إيقاف تعليمها منذ الصف الثاني الإعدادي، ما أدخلها في حالة عدم استقرار بين منزل والدها ووالدتها ومن ثم جدتها من الأم.

بعد استكمال التحقيقات الأولية، قررت جهات التحقيق في قنا تجديد حبس الأب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ابنته عمدًا عبر حرمانها من الأكل والشراب.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في المجتمع المحلي، وأعادت الجدل حول آليات حماية الأطفال والنساء في المناطق الريفية وضرورة تفعيل شبكات الرصد المجتمعي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

اعتقال موظف سابق بالكونغرس الأمريكي لسرقته 240 هاتفا محمولا وبيعها كقطع غيار

اعتقلت وزارة العدل الأمريكية موظفًا سابقًا في قسم التكنولوجيا بمجلس النواب، يُدعى كريستوفر ساذرلاند (43 عامًا) من غلين بورني بولاية ماريلاند، بتهمة سرقة نحو 240 هاتفا محمولا رسميا تزيد قيمتها عن 150 ألف دولار، قبل أن يقوم بتفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وأوضح البيان أن ساذرلاند عمل كمسؤول أنظمة سبرانية في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب بين أبريل 2020 ويوليو 2023، وكان من بين مهامه توفير الهواتف المحمولة للموظفين، وخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، طلب ساذرلاند 240 هاتفا جديدًا ليتم شحنها إلى منزله في ماريلاند، في حين كان لدى اللجنة حوالي 80 موظفًا فقط، ثم باع أكثر من 200 هاتف في محل رهون قريب منه بعد تفكيكها لتجنب اكتشاف السرقة.

وكشف المخطط عندما تم بيع أحد الهواتف بالكامل على أحد الأسواق الإلكترونية، حيث ظهرت على الشاشة رقم الدعم الفني لمجلس النواب، وعند اتصال المشتري بالرقم، اكتشف موظفو المجلس اختفاء العديد من الهواتف التي اشتراها ساذرلاند.

ويشرف على التحقيق شرطة الكابيتول الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم تكشف وزارة العدل بعد ما إذا كانت الأجهزة المسروقة تحتوي على معلومات سرية.