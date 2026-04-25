عالم مضطرب.. تصعيد عسكري ودراما إنسانية وحوادث مأساوية

تشهد الساحة الدولية سلسلة من الأحداث المتسارعة، فمن عمليات عسكرية أمريكية تستهدف قوارب يشتبه بتهريبها للمخدرات في المحيط الهادئ وما يرافقها من تساؤلات قانونية، إلى مشاهد غير متوقعة داخل المكتب البيضاوي خلال فعالية رسمية، تتقاطع السياسة مع اللحظات الإنسانية، وفي المقابل، تبرز حوادث مأساوية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تتعلق بالحياة البرية والصيد والسفاري، إلى جانب توترات اجتماعية وجرائم عنف في مصر، وقضايا إعلامية وسياسية في الخليج.

الجيش الأمريكي يعلن قتل شخصين في ضربة جديدة ضد قارب يشتبه بتهريب المخدرات

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قاربا يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين، في إطار حملة عسكرية مستمرة ضد ما تصفه واشنطن بـ”إرهابيي المخدرات” في أميركا اللاتينية.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية في بيان نشر عبر منصة “إكس”، إنها نفذت “ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تشغلها منظمات مصنفة إرهابية”، مشيرة إلى أن القارب كان يتحرك عبر طرق تهريب معروفة ويشارك في عمليات نقل مخدرات.

وأضاف البيان أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط السفينة في أنشطة تهريب، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الأفراد أو طبيعة الشحنة المستهدفة.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الضربة ترفع عدد القتلى في العمليات العسكرية الأمريكية المماثلة منذ بدء الحملة في سبتمبر الماضي إلى 182 شخصا على الأقل.

وخلال شهر أبريل فقط، نفذ الجيش الأمريكي سبع ضربات مماثلة، استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها ضمن شبكات تهريب المخدرات، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية أمريكية.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصعيد مستمر في البحر، حيث تقول واشنطن إنها تستهدف شبكات إجرامية عابرة للحدود في أميركا اللاتينية، ضمن استراتيجية عسكرية متواصلة.

في المقابل، لم تقدم الإدارة الأمريكية أي أدلة علنية تثبت بشكل قاطع تورط القوارب المستهدفة في تهريب المخدرات، وهو ما أثار جدلا واسعا حول قانونية هذه الضربات.

طفل يخطف الأضواء داخل المكتب البيضاوي خلال خطاب ترامب حول علاج “معجزة” لفقدان السمع

شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مشهدا غير معتاد خلال خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن خطف طفل صغير الأضواء أثناء فعالية رسمية خُصصت للإشادة بعلاج جديد لفقدان السمع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف حديثه عن ما وصفه بعلاج “معجزة” لفقدان السمع، عندما بدأ الطفل ترافيس سميث، البالغ من العمر عامين، التحرك داخل الغرفة بطريقة عفوية، قبل أن يتدحرج على السجادة ويزحف ويلعب وسط حضور رسمي.

وجاءت الفعالية بحضور والدته وعدد من المسؤولين الصحيين، حيث عرض ترامب حالة الطفل ضمن برنامج يهدف إلى تسليط الضوء على علاج جيني جديد مرتبط بفقدان السمع، قائلاً إن الطفل كان يعاني من فقدان سمع كامل قبل خضوعه للعلاج.

وقال ترامب خلال الخطاب إن الطفل “كان أصما بنسبة 100 بالمئة، لكنه بعد تلقي العلاج أصبح قادرا على السمع، بما في ذلك سماع والدته وهي تقول له: أحبك”.

وفي أثناء الفعالية، ابتعد الطفل عن والدته وبدأ يتحرك بحرية داخل المكتب، حيث قام بحركات عفوية شملت الزحف واللعب على الأرض، قبل أن يتدخل أحد الحضور لحمله وإعادته.

وبدا عدد من المسؤولين الحاضرين في حالة تفاعل مع المشهد غير الرسمي داخل فعالية رسمية، وسط محاولات لكتم الضحك أمام تصرفات الطفل داخل المكتب البيضاوي.

وبحسب ما تم عرضه خلال الفعالية، فإن الطفل ترافيس سميث يُعد من أوائل الأطفال الذين خضعوا لعلاج جيني جديد مدعوم ضمن تجربة سريرية بإشراف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي ساهم في استعادة جزء من قدرته على السمع.

وقالت والدة الطفل، سيرا سميث، إن استخدام العلاج وإجراء عملية جراحية مكّن ابنها من الاستماع إلى الأصوات والموسيقى، مضيفة أنه كان في السابق غير قادر حتى على التعرف على اسمه أو سماع من حوله.

وفي ختام الفعالية، نشر البيت الأبيض صورة للطفل داخل المكتب البيضاوي وهو مستلقٍ على الأرض، مع تعليق ساخر جاء فيه: “الجمعة تقريبا”.

مقتل صياد أمريكي دهسته 5 أفيال خلال رحلة صيد في الغابون

لقي الصياد الأمريكي إرني دوسيو، البالغ من العمر 75 عاماً، مصرعه بعد أن دهسته مجموعة من الأفيال خلال رحلة صيد في دولة الغابون وسط إفريقيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، عندما كان دوسيو برفقة مرشد محلي في غابة لوبي أوكاندا المطيرة، حيث كانا يشاركان في رحلة لصيد الظباء.

وخلال الرحلة، تعرض الصياد ومرشده لهجوم من خمس أفيال إناث كانت بصحبة صغيرها، ما أدى إلى مقتل دوسيو على الفور، فيما أُصيب المرشد بجروح خطيرة.

وأكدت شركة “كوليكت أفريكا” المنظمة لرحلات السفاري وفاة العميل، مشيرة إلى أن فرقاً طبية ومحلية تدخلت عقب الحادث، بينما جرى نقل المصاب لتلقي العلاج.

وأوضحت تقارير أن مسؤولين من السفارة الأمريكية في العاصمة الغابونية ليبرفيل يتابعون الإجراءات الخاصة بإعادة جثمان الضحية إلى ولاية كاليفورنيا.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان دوسيو من الصيادين المعروفين في مجال قنص الطرائد الكبيرة، وامتلك على مدار سنوات مجموعة من تذكارات الصيد التي شملت حيوانات برية مثل الأفيال والأسود.

وتعد غابات الغابون موطناً لنحو 95 ألف فيل غابي، وهو أحد الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، ما يجعل المنطقة من أبرز البيئات الطبيعية لهذه الحيوانات.

وتشهد بعض مناطق إفريقيا سنوياً حوادث متفرقة بين البشر والحياة البرية، خصوصاً في مناطق الصيد والسفاري، وسط جدل مستمر حول أنشطة الصيد القانوني وتأثيرها على البيئة والتوازن البيولوجي.

الخارجية الأمريكية: الإفراج عن الصحفي أحمد شهاب الدين في الكويت بعد تدخل سياسي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الكويتية أفرجت عن الصحفي الأمريكي الكويتي الأصل أحمد شهاب الدين، بعد احتجازه لمدة تزيد عن خمسين يومًا، وذلك عقب تدخل سياسي من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة أن شهاب الدين غادر الكويت بعد الإفراج عنه، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن بعض المعلومات لم تُنشر لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم احتجازه على خلفية نشره مقاطع وتعليقات مرتبطة بالحرب في إيران، إضافة إلى اتهامات تتعلق بنشر “أخبار كاذبة”، وذلك بعد عودته إلى الكويت لزيارة عائلته.

ويحمل شهاب الدين جنسية مزدوجة أمريكية وكويتية، وقد عمل سابقًا في قنوات إعلامية دولية كبرى، كما اشتهر بتغطيته لقضايا حقوق الإنسان وترشحه سابقًا لجائزة إعلامية دولية.

ادعاء جريمة مروعة في المكسيك بمقتل ملكة جمال سابقة داخل شقتها

تداولت تقارير إعلامية ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي رواية عن مقتل صانعة محتوى وملكة جمال سابقة داخل شقتها في العاصمة مكسيكو سيتي، في حادثة وصفت بأنها مروعة، مع الإشارة إلى تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها.

وبحسب ما نُشر، فإن الادعاءات تتحدث عن تورط أحد أفراد العائلة في الجريمة، وتحديدًا “حماتها”، مع الإشارة إلى وجود تسجيلات كاميرات مراقبة تُظهر لحظات داخل الشقة قبل وقوع إطلاق النار، إضافة إلى روايات عن خلافات عائلية سابقة.

كما تشير المنشورات المتداولة إلى أن السلطات أصدرت مذكرة توقيف بحق امرأة يُزعم تورطها في الحادثة بتهمة القتل العمد، إلا أن هذه التفاصيل ما زالت متداولة إعلاميًا ولم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل من مصادر رسمية موثوقة حتى الآن.

وتدعو مثل هذه القضايا إلى الحذر، لأن مقاطع الفيديو والحوادث الشديدة الانتشار على الإنترنت كثيرًا ما يتم تضخيمها أو إعادة نشرها خارج سياقها قبل صدور بيان رسمي كامل من الجهات الأمنية أو القضائية في بلد الواقعة.

وحيد قرن يقتل ناشطاً أفنى حياته في حمايته داخل محمية بجنوب إفريقيا

أفاد موقع نيوز 24 بمقتل ناشط حماية الحيوان، مدير شركة حماية البيئة، شومان فان يارسفيلد، إثر هجوم وحيد قرن خلال مهمة ميدانية في جنوب إفريقيا.

وذكر التقرير أن شومان فان يارسفيلد، البالغ من العمر 58 عاماً، كرّس مسيرته المهنية لحماية حيوانات وحيد القرن، إلا أن حياته انتهت بشكل مأساوي على يد أحد الحيوانات التي عمل على حمايتها.

ووقع الحادث أثناء قيامه بدورية صباحية برفقة فريقه في محمية سامارا كارو، حيث هاجمه بشكل مفاجئ وحيد قرن أسود يزن نحو 1300 كيلوغرام، متسبباً في إصابات قاتلة أدت إلى وفاته في الموقع.

وكان الراحل يشغل منصب مدير شركة Milk River Security، التي تنشط في مكافحة الصيد غير القانوني، إلى جانب توفير الحماية الأمنية لحيوانات وحيد القرن في عدة مناطق داخل جنوب إفريقيا.

وتُعد جنوب إفريقيا موطناً لأكبر تجمع لحيوانات وحيد القرن في العالم، حيث تواجه البلاد منذ سنوات تحديات متواصلة بسبب الصيد غير القانوني، وهو ما وضع وحيد القرن الأسود ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

ويعكس هذا الحادث المخاطر التي يواجهها العاملون في مجال حماية الحياة البرية، في ظل التداخل المعقّد بين حماية الأنواع المهددة والتعامل المباشر مع الحيوانات البرية في بيئاتها الطبيعية.

اعتداء مروع على مدير مركز شباب في مصر ينتهي بإصابات خطيرة وطعن في الرقبة

شهد مركز شباب في منطقة أبو حماد بمحافظة الشرقية في مصر واقعة اعتداء عنيفة على مدير المركز عماد حسانين أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

وأفادت المعطيات بأن الحادث وقع داخل المركز التابع لـ مراكز الشباب في مصر، حيث تعرض المدير لاعتداء بسلاح أبيض أدى إلى جرح قطعي خطير في الرقبة، استدعى إجراء نحو 80 غرزة جراحية.

وبحسب التفاصيل الأولية، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين مدير المركز وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول المنشأة باستخدام دراجات نارية، في مخالفة للوائح المنظمة لدخول المركز.

وتطورت المشادة سريعاً إلى اعتداء جسدي عنيف، حيث أقدم أحد المتشاجرين على طعن المدير باستخدام موس حلاقة، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وتم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، فيما أفادت التقارير الطبية بأن حالته أصبحت مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم وإجراء الغرز الجراحية.

وأثار الحادث حالة استياء واسعة بين أهالي المنطقة، الذين اعتبروا ما جرى اعتداءً خطيراً على مسؤول يؤدي مهامه في خدمة الشباب والأنشطة الرياضية.

وفي المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في وقت سريع، وبدأت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد جميع المتورطين.

وتُعد مراكز الشباب في مصر مؤسسات خدمية مهمة تقدم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، وغالباً ما تواجه تحديات تتعلق بتطبيق اللوائح والحفاظ على النظام داخل منشآتها.