عالم مضطرب.. «جرائم صادمة وكوارث» تهزّ عدّة دول

شهدت الساحة الإخبارية خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث الصادمة، فمن جريمة مروعة في رام الله أقدم فيها أب على قتل طفله وحرق جثمانه، إلى فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات عسكرية في المغرب، مرورًا بقضية ابتزاز وتسميم غذاء أطفال في أوروبا، وصولًا إلى حوادث انفجارات ومخاطر من مخلفات الحرب في النمسا، وأعمال عنف دامية في لندن، وثوران بركان مايون في الفلبين الذي أجبر آلاف السكان على مواجهة الرماد والإجلاء، كما لم تغب المآسي الإنسانية في الهند واليمن وأفغانستان، بين هجمات أفيال المعابد، واختفاء صيادين في البحر الأحمر، وقيود جديدة على تعليم النساء، بينما شهدت مصر واقعة عنف مدرسي صادمة، وتايلاند حادث تحطم مروحية، إضافة إلى اشتباكات عنيفة في الدوري العراقي.

جريمة مروعة في رام الله.. أب يقتل طفله ويحرق جثمانه

هزّت جريمة قتل مروعة بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله في الضفة الغربية، بعد العثور على جثمان الطفل الفلسطيني نعيم أحمد الشامي، البالغ من العمر 11 عامًا، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

وبحسب معلومات أولية متداولة، تم العثور على جثمان الطفل في منطقة قريبة من دير بزيع عقب الإبلاغ عن فقدانه، وسط مؤشرات تفيد بتورط والده في الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الأب أقدم على قتل طفله ثم حرق جثمانه في محاولة لإخفاء معالم الواقعة، ما زاد من حجم الصدمة في الشارع المحلي.

وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن والد الطفل سلّم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة ودوافعها.

وأكدت الشرطة الفلسطينية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة بالتنسيق مع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف كافة التفاصيل.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن والغضب في المنطقة، وسط مطالبات شعبية بتسريع التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام.

فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات الأسد الأفريقي في المغرب

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” عن فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات التمهيدية لمناورات “الأسد الأفريقي” العسكرية الجارية في المغرب، مؤكدة أن عمليات البحث ما تزال مستمرة.

وأوضحت “أفريكوم” في بيان رسمي أن الجنديين فُقدا قرب إحدى مناطق التدريب يوم السبت، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع حاليًا للتحقيق لمعرفة ملابساتها.

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى مشاركة في المناورات، حيث تشمل الجهود عمليات تمشيط برية وبحرية وجوية في محيط المنطقة.

وتعد مناورات “الأسد الأفريقي” من أكبر التدريبات العسكرية التي تنظمها القيادة الأمريكية في القارة الأفريقية بالشراكة مع عدد من الدول، وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري ورفع الجاهزية القتالية.

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبهًا به في قضية تسميم أغذية أطفال ومحاولة ابتزاز شركة ألمانية

أعلنت الشرطة النمساوية أمس السبت عن توقيف رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، للاشتباه في تورطه في قضية العثور على سم فئران داخل عبوة غذاء أطفال. الحادثة، التي وصفتها الشركة المصنعة بأنها محاولة ابتزاز، ترتبط بمنتجات تابعة للعلامة التجارية الألمانية “هيب”.

وبحسب السلطات، فإن عملية التوقيف جاءت في إطار التحقيقات بشأن عبوات أغذية الأطفال التي تعرضت للتلاعب في عدة دول أوروبية، حيث كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت سابقًا عن اكتشاف خمس عبوات من النوع نفسه في النمسا والتشيك وسلوفاكيا قبل استهلاكها.

ورغم توقيف المشتبه به، فإن السلطات النمساوية ما زالت تبحث عن عبوة سادسة يُعتقد أنها موجودة في النمسا. حتى الآن، لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو دوافعه.

وبحسب تقارير إعلامية، بينها صحيفة “كرونين تسايتونغ”، جرت عملية الاعتقال في ولاية سالزبورغ، الواقعة بالقرب من الحدود الألمانية.

وفي تطور آخر، أفادت صحيفة “دي بريشه” النمساوية بأن شركة “هيب” تلقت في مارس الماضي رسالة بريد إلكتروني تطالبها بدفع مليوني يورو في غضون ستة أيام، كجزء من محاولة ابتزاز. لكن الرسالة لم تُكتشف إلا بعد أسبوعين من انتهاء المهلة، حيث أُرسلت إلى عنوان بريد جماعي لم يكن يخضع لمتابعة منتظمة.

وتواصل الشرطة التحقيقات لتحديد جميع ملابسات القضية بالكامل، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تحديد ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون في القضية.

إصابة 5 أطفال في النمسا إثر انفجار “مخلفات حرب” داخل مخيم شمال البلاد

أعلنت الشرطة النمساوية إصابة خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، إثر انفجار “مخلفات حرب” داخل مخيم شبابي في شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة في بيان إن الحادث وقع يوم السبت في قرية زانت أوزوفلد باي فرايشتات بولاية النمسا العليا، حيث كانت مجموعة من الأطفال ضمن مخيم تابع لأنشطة شبابية منظمة.

وأوضحت أن الانفجار وقع أثناء وجود الأطفال في الموقع، ما أدى إلى إصابتهم، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الإصابات حتى الآن، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى الأطفال في مدينة لينز لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن فرق الشرطة عثرت لاحقًا في حفرة مجاورة على جسم آخر يحتوي على مواد متفجرة يُعتقد أنه من مخلفات الحرب، ما استدعى استدعاء وحدة إبطال القنابل للتعامل معه وتأمين الموقع.

وتجري السلطات النمساوية تحقيقات موسعة لتحديد كيفية وصول هذه المخلفات الحربية إلى منطقة المخيم، وما إذا كانت هناك مواد أخرى غير منفجرة في الموقع.

إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار جنوب لندن والشرطة تحقق في حادث وُصف بـ«العنف العشوائي»

أفادت قناة سكاي نيوز، نقلًا عن بيان صادر عن شرطة العاصمة البريطانية سكوتلاند يارد، بإصابة أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع جنوب العاصمة لندن، في الساعات الأولى من صباح السبت.

ووفق المعلومات الأولية، وقع إطلاق النار في حي بريكستون، حيث أطلق شخص مجهول النار من داخل سيارة باتجاه تجمع كان يضم عددًا من الأشخاص أثناء حفل شواء، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع قرابة الساعة 01:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، في شارع كولد هاربور لين، بعد تلقي بلاغات من السكان عن سماع إطلاق نار، حيث وصلت الفرق الأمنية إلى الموقع خلال دقائق من البلاغ.

وبحسب البيانات الطبية، فإن أحد المصابين شاب يبلغ من العمر 25 عامًا ويخضع لحالة حرجة، بينما تتراوح أعمار المصابين الآخرين بين 21 و47 و70 عامًا، وجميعهم في حالة مستقرة حتى الآن.

وأكدت شرطة سكوتلاند يارد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، دون تسجيل أي عمليات توقيف حتى اللحظة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد هوية منفذ الهجوم ودوافعه.

ووصف كبير المحققين ألام بهانغو، الذي يتولى قيادة التحقيق، الحادث بأنه «عمل طائش من أعمال العنف العشوائي»، مؤكدًا أن السلطات تدرك حجم القلق الذي خلفه الحادث لدى سكان المنطقة.

وأضاف أن الشرطة تواصل عملها بوتيرة متسارعة لتحديد المسؤولين، داعيًا أي شخص يمتلك معلومات للمساعدة في التحقيق، مع تعزيز التواجد الأمني في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

بركان مايون في الفلبين يثور بالرماد ويغطي 52 قرية وإجراءات طوارئ واسعة في ألباي

أفاد مكتب إدارة الدفاع المدني في منطقة بيكول في الفلبين بأن نشاط بركان مايون أدى إلى تساقط كثيف للرماد البركاني وتدفقات فتاتية أثرت على ما لا يقل عن 52 قرية في مقاطعة ألباي جنوب جزيرة لوزون، وسط استمرار حالة التأهب البركاني.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية عن مكتب الدفاع المدني، فقد تسببت التدفقات الفتاتية البركانية التي مرّت عبر وادي مي-إيسي في تضرر القرى، موزعة على بلدة غينوباتان التي تضم 18 قرية، وبلدة كاماليغ التي تضم 17 قرية، إضافة إلى مدينة ليغاو التي تضم 17 قرية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، قامت السلطات المحلية بتوزيع نحو 250 صندوقًا من أقنعة التنفس الواقية على البلديات المتضررة، شملت داراجا وكاماليج وجينوباتان وليغاو، في محاولة للحد من تأثيرات الرماد البركاني على السكان.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن عمود الرماد الناتج عن النشاط البركاني يتحرك باتجاه الغرب والجنوب الغربي، ما أدى إلى استمرار تساقط الرماد على مناطق كاماليج وجينوباتان، مع تقدير امتداد التدفقات الفتاتية لمسافة تصل إلى نحو 4 كيلومترات من فوهة البركان.

ووفق تقرير صادر عن المعهد بتاريخ 30 أبريل 2026، لا يزال بركان مايون عند مستوى التأهب 3، وهو ما يشير إلى ارتفاع احتمالية حدوث ثوران خطير، مع استمرار تدفق الحمم البركانية لمسافات بلغت 3.8 كيلومتر شرقًا، و3.2 كيلومتر جنوب شرق، و1.6 كيلومتر جنوبًا.

كما رُصدت خلال الفترة نفسها 45 هزة أرضية بركانية، و32 زلزالًا بركانيًا، و307 انهيارات صخرية، إضافة إلى تسجيل معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بلغ 2,087 طنًا يوميًا، ما يعكس استمرار النشاط البركاني المكثف.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ثوران سابق لبركان كانلاون في جزيرة نيغروس يوم 19 فبراير 2026، حيث تسبب في تكوين عمود رماد بركاني بلغ ارتفاعه 4.5 كيلومتر، مع استمرار نشاطه عند مستوى التأهب 2، وتسجيل 4 هزات بركانية وزلزال بركاني واحد خلال 24 ساعة، إضافة إلى متوسط انبعاثات بلغ 974 طنًا يوميًا من ثاني أكسيد الكبريت.

أفيال المعابد تقتل.. حوادث دامية تهز ولاية كيرالا في الهند

هزت ولاية كيرالا جنوب الهند سلسلة من الحوادث المأساوية التي أسفرت عن مقتل رجلين إثر هجومين منفصلين شنهما فيلان أثناء مراسم دينية في معبدين مختلفين.

ففي المعبد الأول، وهو معبد ماهافيشنو الهندوسي، تمكّن فيل كان مقدماً للمراسم الدينية من الإفلات من قيوده، وشن هجوماً عنيفاً استمر لساعتين كاملتين. الهجوم أسفر عن مقتل فيشنو، البالغ من العمر 40 عامًا، من مدينة كولام، والذي كان قد جلب الفيل إلى المعبد.

وقام الفيل خلال الهجوم بخرق سيارة كانت مركونة في المعبد باستخدام خرطومه، وأطاح بها على جانبها، ثم استخدم أنيابه لاختراق هيكل السيارة، في مشهد مروع. الفيل ظل واقفًا بجانب جثة الضحية، مهددًا كل من حاول الاقتراب، مما عرقل جهود فرق الإنقاذ. كما أصيب شخص آخر في الحادث تم نقله إلى المستشفى.

أما الحادث الثاني، فقد وقع في معبد كودالمانيكيام بمدينة إيرينجالاكودا، حيث لقي مساعد مدرب الأفيال البالغ من العمر 25 عامًا حتفه بعد تعرضه لهجوم مشابه من فيل كان مشاركًا في المراسم. تم نقل الضحية إلى المستشفى، لكن تم الإعلان عن وفاته أثناء الطريق.

واقعة بشعة تهز مدرسة بنات مصرية

أثارت واقعة مروعة في مدرسة سميرة موسى الثانوية للبنات في محافظة الإسكندرية صدمة كبيرة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتداء طالبتين على زميلتهما داخل المدرسة، في حادث وصفه الكثيرون بالبشع.

بدأت الواقعة بحسب شهادات طلاب المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تهددت إحدى الطالبات زميلتها بسبب خلاف شخصي، ثم استدرجتها إلى دورة المياه داخل المدرسة حيث شاركت معها طالبات أخريات.

وقام المعتدون بتقييد الضحية، وكتم أنفاسها، وأجبروها على بلع أقراص مخدرة لمنعها من الاستغاثة، ما أسفر عن فقدانها للوعي.

كما ظهرت صور للطالبة تُظهر إصابات خطيرة في أماكن متفرقة من جسدها، نتيجة تعرضها للطعن أو التقطيع بأداة حادة.

ووفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، نشأت الخلافات بين الطالبات خارج المدرسة، لكن الأمور تصاعدت داخل الحرم المدرسي، مما أدى إلى الاعتداء الجسدي الذي أسفر عن إصابات للضحية، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وردًا على الحادث، قررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية فصل الطالبتين المعتديتين لمدة عام دراسي كامل، كما تم إيقافهما فورًا لحين انتهاء التحقيقات. كما تم إحالة مدير المدرسة ومسؤولي الإشراف إلى التحقيق العاجل بسبب التقصير المحتمل في حماية الطلاب داخل المدرسة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عربي أبوزيد، أن هذه القرارات تأتي تطبيقًا لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. كما أشار إلى تكثيف الندوات التوعوية داخل المدارس وتنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتعزيز الوعي حول أهمية الانضباط.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة سميرة موسى هي إحدى المدارس الحكومية البارزة في منطقة العجمي بالإسكندرية، والتي سميت تيمناً بالعالمة المصرية الراحلة سميرة موسى، أول عالمة نووية مصرية.

تايلاند.. إصابات عديدة في تحطم مروحية

شهدت مقاطعة ساموت براكان التايلاندية صباح اليوم الأحد حادث تحطم مروحية خلف محطة وقود تابعة لشركة PTT، بالقرب من مستودع صيانة نظام وسائل النقل الجماعي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأكدت التقارير الأولية وجود إصابات، لكن لم يتم تأكيد العدد الدقيق أو درجة خطورة الإصابات حتى اللحظة.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” أن غرفة الطوارئ اللاسلكية تلقت بلاغًا حول الحادث، مشيرة إلى أن المروحية التي تحطمت لم تُعرف تبعيتها حتى الآن. فرق الإسعاف الطبية كانت قد هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

في الوقت نفسه، قامت فرق الإنقاذ والسلطات المعنية بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث وبدء التحقيقات والفحوصات التفصيلية لمعرفة ملابسات الحادث.

اشتباكات مؤسفة في الدوري العراقي.. حكم يتعرض للاعتداء

شهدت مباراة النجف ومضيفه الكهرباء، التي أُقيمت على ملعب الزوراء في العراق مساء السبت، أحداثًا مؤسفة أدت إلى تعليق اللقاء بعد حالة توتر شديدة داخل أرضية الملعب، على خلفية قرار تحكيمي مثير للجدل.

وبحسب التفاصيل، احتسب حكم المباراة أحمد عسكر ركلة جزاء لصالح فريق الكهرباء، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما أثار اعتراضات واسعة من لاعبي وإداريي الفريقين، وتسبب في تصاعد التوتر داخل اللقاء.

وتطورت الأحداث سريعًا، حيث قام مشرف نادي النجف والدولي العراقي السابق كرار جاسم بالاعتداء على حكم المباراة بعد تلقيه البطاقة الحمراء، ما أدى إلى حالة فوضى داخل الملعب، وسط محاولات من بعض لاعبي النجف للاعتداء على الحكم أيضًا.

وتدخلت قوات أمن الملاعب سريعًا لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الاشتباكات، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة مع نهاية الشوط الأول، في ظل الأجواء غير المستقرة.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قرارات وعقوبات صارمة بحق الأطراف المتورطة، وقد تصل إلى اعتبار نادي النجف منسحبًا من المباراة.

ويُذكر أن نادي النجف يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي نادي الكهرباء في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

مسؤول يمني: 15 صيادًا يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد فقدان أثرهم في البحر الأحمر منذ 20 يومًا

أفاد مسؤول يمني بأن 15 صيادًا من محافظة الحديدة غربي اليمن لا يزال مصيرهم مجهولًا بعد فقدان الاتصال بهم في البحر الأحمر منذ نحو 20 يومًا، وسط استمرار عمليات البحث دون نتائج حتى الآن.

وقال مدير عام المصائد السمكية في البحر الأحمر، أحمد هبة الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الصيادين المفقودين جميعهم من مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، وقد خرجوا في رحلة صيد بتاريخ 12 أبريل، وكان من المفترض أن لا تتجاوز مدتها 10 أيام، إلا أنهم لم يعودوا حتى الآن، ما أثار قلقًا متزايدًا بشأن مصيرهم.

ورجّح المسؤول أن يكون سبب اختفائهم غرق قاربهم نتيجة الرياح الشديدة والأمواج العالية التي شهدها البحر مؤخرًا، في ظل تحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ووزارة الثروة السمكية في الحكومة المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن عمليات البحث ما تزال مستمرة.

وفي سياق متصل، قال رئيس جمعية الصيادين في مديرية الخوخة فؤاد دوبله إن عدد الصيادين المفقودين منذ عام 2023 تجاوز 116 صيادًا، دون معرفة مصيرهم حتى الآن، ما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في قطاع الصيد.

ويعاني الصيادون في اليمن من ظروف صعبة، في ظل اعتماد كثير من الأسر على البحر كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالطقس القاسي أو الحوادث البحرية.

ويأتي ذلك في ظل تدهور واسع يشهده قطاع الصيد في اليمن نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو 12 عامًا، والتي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

أفغانستان توقف التصديق على الوثائق التعليمية للنساء وسط قيود جديدة

أفاد تقرير إعلامي بأن السلطات في أفغانستان أوقفت التصديق على الوثائق التعليمية الخاصة بالنساء، بما في ذلك الشهادات الأكاديمية الصادرة من داخل البلاد وخارجها، في خطوة جديدة تمس قطاع التعليم.

وبحسب ما نشره موقع “أفغانستان الدولية”، فإن وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان رفضت التصديق على الوثائق الأكاديمية لعدد من النساء، حيث أكدت شهادات ميدانية أن موظفين في الوزارة أبلغوا مراجِعات في العاصمة كابل بأن التحقق من الوثائق التعليمية للنساء أصبح محظورًا.

وأعربت نساء مُنعن من إتمام إجراءات التصديق عن استيائهن من القرار، معتبرات أنه يعكس تشددًا متزايدًا في السياسات المتعلقة بحقوق التعليم والعمل.

وفي سياق متصل، نقل الموقع عن مصادر في وزارة التعليم العالي أن وزير التعليم العالي ندا محمد نديم أصدر توجيهات إلى الجامعات الحكومية بوقف التصديق على السجلات الأكاديمية، بما يشمل الشهادات الجامعية ووثائق إتمام الدورات الصادرة عن مؤسسات دولية وجامعات أجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار صدر عبر توجيهات مباشرة لإدارات الجامعات، تضمنت أيضًا عدم الرد على مراسلات الجامعات والمنظمات الأجنبية التي تطلب التحقق من بيانات الطلاب، مثل السجلات الدراسية أو درجات التخرج.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الإجراءات تؤدي فعليًا إلى تعليق قنوات التواصل الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية خارج البلاد، كما تعيق عمليات التحقق من المؤهلات التعليمية للأفغان الراغبين في العمل أو الدراسة في الخارج أو ضمن منظمات دولية.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق سياسات تعليمية متشددة تتبعها السلطات في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة النساء في التعليم العالي وسوق العمل.