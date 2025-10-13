عالم مضطرب.. جرائم وحوادث طيران وانفجارات

في مشهد عالمي يزدحم بالأحداث المأساوية والدرامية، سجلت الساعات القليلة الماضية سلسلة حوادث، ففي اليمن، اهتزت محافظة ريمة بعد أن أقدم أب خمسيني على قتل ثلاثة من أبنائه في مزهر بعد عودته من السعودية، وفي الولايات المتحدة، شهدت كاليفورنيا وتكساس تحطم مروحية وطائرة صغيرة على التوالي، وفي الجزائر، أزالت السلطات كنيس “شالوم لبحار” التاريخي في باب الوادي بعد تدهور هيكله، رغم اعتراضات الطائفة اليهودية وسفارات أجنبية، بينما استدعت إيران القائم بالأعمال العماني على خلفية تقارير تتعلق بوفاة شخصين بسبب مياه معدنية مستوردة، وفي مصر، وقع انفجار ضخم هز مدن العبور والشروق والتجمع الأول، كما شهدت سلوفاكيا حادث اصطدام قطارين شرقي البلاد أسفر عن إصابة نحو 100 شخص، بينما تحوّل خلاف لغوي في مباراة هوكي بالاتحاد الأوروبي إلى شجار جماعي في لاتفيا، أما في أمريكا الوسطى، أثار فرار عشرين إرهابيًا من سجن في غواتيمالا استنفارًا أمنيًا واسعًا.

جريمة مروعة تهز محافظة ريمة اليمنية.. أب يقتل ثلاثة من أبنائه بعد عودته من الغربة

هزّت محافظة ريمة اليمنية جريمة مروعة، بعدما أقدم رجل خمسيني عاد حديثًا من السعودية على قتل ثلاثة من أبنائه بالرصاص في مديرية مزهر، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الأهالي وتسليمه إلى السلطات الأمنية.

ووفقًا لموقع يمن ديلي نيوز، فإن الأب الذي تزوّج قبل أسبوعين فقط من زوجته الثانية، كان قد عاد من الغربة قبل نحو شهر، واجتمعت أسرته في منزله بعزلة الجون، حيث بدت الأجواء طبيعية حتى ساعات الليل المتأخرة.

وأوضح الصحفي المحلي محمد الجعماني أن الأب باغت أبناءه أثناء جلوسهم في المقيل بإطلاق النار من سلاحه الآلي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، هم يوسف (30 عامًا)، فارس (20 عامًا)، وشقيقتهما في العقد الثالث من العمر، فيما نجت ابنة أخرى بعد فرارها إلى منزل الجيران طلبًا للنجدة.

وأضاف أن دوافع الجريمة ما زالت غامضة، في حين تشير معلومات أولية إلى أن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية وضغوط معيشية حادة.

وأشار الجعماني إلى أن محافظة ريمة شهدت في الأسابيع الأخيرة عدة حوادث قتل غامضة، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط الأهالي، ودفع السلطات المحلية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.

تحطم مروحية خلال عرض جوي في كاليفورنيا وإصابة 5 أشخاص

أُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة بعد سقوط مروحية كانت تشارك في عرض جوي بمدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت إدارة الطوارئ في الولاية بأن قائد المروحية فقد السيطرة عليها قبل أن تدور عدة مرات في الهواء وتصطدم بمجموعة من الأشجار، ما أدى إلى تحطمها واشتعال أجزاء منها.

وتعمل السلطات الأمريكية على التحقيق في أسباب الحادث لتحديد ما إذا كان ناجمًا عن خلل فني أو خطأ بشري.

ورصد مقطع فيديو متداول لحظات سقوط المروحية وحالة الهلع التي سادت بين الحاضرين في موقع العرض، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحطم طائرة قرب مطار هيكس في تكساس واشتعال حرائق ضخمة في موقع الحادث

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة صغيرة تحطمت قرب مطار هيكس في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل بعد اصطدامها بعدد من الشاحنات والمقطورات.

وأكد متحدث باسم عمدة المقاطعة أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث ومسار الطائرة قبل التحطم، في حين لم تُعلن بعد تفاصيل عن عدد الضحايا أو هوية الطائرة.

وأوضحت إدارة الإطفاء في فورت وورث أن الطائرة ارتطمت بعدة شاحنات ومقطورات لحظة سقوطها، ما تسبب في انفجار وحريق واسع، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه بعد جهود استمرت ساعات.

وشاركت في عمليات الاستجابة فرق طوارئ من عدة وكالات محلية، بينما تواصل السلطات أعمال البحث والتحقق في موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثتها وسائل الإعلام الأمريكية أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من الموقع، فيما ظهرت شاحنات نصف مقطورة مشتعلة بالكامل.

ويُعد مطار هيكس مطارًا خاصًا صغيرًا يقع على بعد نحو 16 ميلاً شمال مدينة فورت وورث، ويُستخدم للطيران المدني الخفيف.

رغم اعتراضات يهودية عبر سفارات أجنبية.. الجزائر تهدم كنيس “شالوم لبحار” بعد تداعي أسواره

أقدمت السلطات الجزائرية على هدم مبنى كنيس “شالوم لبحار” التاريخي في بلدية باب الوادي بالعاصمة الجزائر، بعد أن تدهورت حالته الإنشائية بشكل كبير وتحوّل إلى خطر وشيك يهدد حياة المارة، خصوصًا تلاميذ مدرستين مجاورتين.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن عملية الهدم أشرفت عليها مصالح الأشغال العمومية، ضمن حملة أوسع لإزالة المباني المصنفة في “الخانة الحمراء” (الآيلة للسقوط)، وشملت إزالة الأنقاض وتنظيف الموقع بالكامل، بحضور سكان المنطقة والمتابعين.

وكانت السلطات المحلية قد حاولت في مناسبات سابقة تنفيذ عملية الهدم، غير أن اعتراضات تقدمت بها جهات من الطائفة اليهودية عبر سفارات أجنبية حالت دون ذلك، رغم الأضرار البالغة التي لحقت بالمبنى نتيجة قِدمه وغياب أعمال الصيانة لسنوات طويلة.

ويعود تأسيس كنيس “شالوم لبحار” إلى عام 1894، على أرض مساحتها نحو 180 مترًا مربعًا وهبها شلومو لبحار لمجلس الطائفة اليهودية عام 1891. واستُخدم المبنى في البداية لأداء الشعائر الدينية، قبل أن يتحول لاحقًا إلى قاعة للمناسبات العائلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات هدم المبنى، فيما أكدت السلطات أن العملية جاءت حفاظًا على السلامة العامة بعد توصية من مصالح الرقابة التقنية.

إيران تستدعي القائم بالأعمال العماني احتجاجًا على تقارير عن “وفيات بسبب مياه مستوردة”

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان بطهران، على خلفية تقارير إعلامية عمانية نسبت وفاة شخصين في السلطنة إلى تناول مياه معدنية مستوردة من إيران.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الخارجية الإيرانية عبّرت خلال الاستدعاء عن احتجاجها الرسمي على ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية غير المبررة”، مؤكدة أن الحادث الذي أُثير في الإعلام العماني “قضية جنائية عائلية بدافع الانتقام، ولا علاقة له بمنتجات المياه الإيرانية”.

وطالبت طهران الجانب العماني بتوضيح سريع ودقيق لحقيقة الموضوع، مشددة على أن “إقحام المنتجات الإيرانية في قضية لا تمت لها بصلة أمر غير مقبول”.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال المؤقت للسفارة العمانية في طهران حرص بلاده على “العلاقات المتجذرة والودية” بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سينقل فحوى اللقاء إلى الجهات المعنية في مسقط.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن أعلنت سلطنة عمان فرض حظر على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة القادمة من إيران، على خلفية الأنباء التي تم تداولها بشأن الحادث.

انفجار ضخم يهز مدن العبور والشروق والقاهرة الجديدة دون معرفة مصدره

وقع انفجار ضخم في منطقة “الهايكستب” العسكرية قرب مطار القاهرة الدولي، على طريق مصر الإسماعيلية، مما أحدث اهتزازات في مدن العبور والشروق والتجمع الأول.

وبحسب شهود العيان، كانت موجة الانفجار قوية لدرجة أنها أثارت قلق السكان في المناطق المحيطة.

فيما أفاد موقع “القاهرة 24” المصري أن الصوت الذي سُمِع في محيط مدينتي بدر والشروق كان نتيجة أعمال إنشائية في المنطقة، حيث تصاعدت الأتربة بسبب الأنشطة الإنشائية، ولم يكن هناك أي دخان أو ما يشير إلى انفجار فعلي.

أما بعض الشهادات الأخرى، فقد رجحت أن الانفجار ناتج عن حادث صناعي أو انفجار محدود في أحد المحاجر القريبة من مدينة العبور، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون الحادث وقع داخل جامعة MIU الواقعة على أطراف المدينة.

فيما لم تُصدر السلطات المصرية بعد بيانًا رسميًا بشأن سبب الانفجار أو تحديد أبعاده بشكل دقيق، وتستمر التحقيقات لمعرفة السبب الحقيقي.

سلوفاكيا: إصابة نحو 100 شخص في حادث اصطدام قطارين شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السلوفاكية عن إصابة حوالي 100 شخص بجروح متفاوتة في حادث اصطدام قطارين ركاب وجهاً لوجه في منطقة مدينة روجنياوا شرقي سلوفاكيا، ووقع الحادث قرب قرية يابلونوڤ-ناد-تورنيو، بالقرب من نفق في المنطقة.

ووفقًا لما ذكره وزير الداخلية السلوفاكي، ماتوش شوتاي-إشتوك، فإن السبب المحتمل للحادث يعود إلى إهمال من قبل سائق أحد القطارات.

وأكد الوزير أن الحادث أسفر عن إصابات متفاوتة بين الركاب، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا على متن القطارات المتقابلة وقت وقوع الحادث.

من جانبها، أكدت الشرطة أن وحدات الإنقاذ المختلفة تعمل في الموقع، مع نشر فرق طبية وفرق إطفاء للتعامل مع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والحادث تسبّب في حالة من الفوضى، حيث كانت القطارات مليئة بالركاب، مما يزيد من تعقيد عملية الإنقاذ.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تتواجد فرق الإنقاذ في الموقع للتأكد من سلامة الجميع وتقديم المساعدة اللازمة.

شجار جماعي في مباراة هوكي ب‍لاتفيا بسبب اللغة الروسية

شهدت مباراة هوكي للهواة في لاتفيا حادثة غير مسبوقة بعد أن تحول خلاف لغوي إلى شجار جماعي بين لاعبي ومدربي فريقي بريداين وكيكافا كلابرز، على خلفية استخدام اللغة الروسية داخل الملعب.

ووفقًا لما أورده موقع Sport Baza، فإن الشرارة اندلعت عندما وجّه ماتيس ريبيكينسكس، مدرب فريق كيكافا، تصريحات مسيئة إلى لاعبي الفريق الخصم بسبب حديثهم باللغة الروسية، قائلاً لأحدهم: “اخرج من هنا أيها المحتل الروسي.”

وردّ اللاعب دينيس بينكه من فريق بريداين قائلاً: “أنا روسي وأتحدث الروسية، ولن أقبل مثل هذه الإهانات.”، قبل أن يتطور التلاسن إلى اشتباك جسدي عنيف شارك فيه اللاعبون والمدربون من كلا الفريقين.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة تدخلت لفض الشجار وفتح تحقيق رسمي، أسفر عن فرض عقوبات تأديبية صارمة شملت إيقاف مدربي الفريقين وعدد من اللاعبين حتى نهاية الموسم.

فرار 20 إرهابياً من سجن في غواتيمالا يثير استنفاراً أمنياً واسعاً

أعلنت سلطات السجون في غواتيمالا عن هروب عشرين عنصراً من عصابة “باريو 18” المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من سجن “فرايخانيس 2” الواقع جنوب شرق العاصمة غواتيمالا سيتي، في حادثة وصفتها الحكومة بأنها الأخطر منذ سنوات.

وقال مدير مصلحة السجون لودين غودينيز خلال مؤتمر صحفي إن السجناء تمكنوا من تجاوز الضوابط الأمنية المشددة وتنفيذ عملية الهروب بشكل منسق، مضيفاً أنه تلقى تقريراً استخباراتياً قبل أيام حذر من احتمال وقوع العملية، وأن السلطات فتحت تحقيقاً في شبهات فساد وتواطؤ داخلي.

وأدانت السفارة الأمريكية في غواتيمالا الحادثة ووصفتها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، مؤكدة أن واشنطن تعتبر أعضاء “باريو 18” إرهابيين دوليين وستلاحق كل من يقدم دعماً لهم. كما أعلنت عن تعاون أمني مع سلطات غواتيمالا لتأمين الحدود وتعقب الفارين، داعية إلى تحرك فوري وحازم لإعادتهم إلى السجن.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز أن عدد المنتمين والمتعاونين مع العصابات في البلاد يبلغ نحو 12 ألف شخص، بينهم 3 آلاف نزيل، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع تحركات الفارين بالتنسيق مع دول الجوار.

وتُعد عصابة “باريو 18″، التي نشأت في السلفادور، من أكثر التنظيمات الإجرامية دموية في أمريكا الوسطى، وتتحمل مع عصابة “مارا سالفاتروتشا” مسؤولية مقتل نحو 200 ألف شخص خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب تقارير رسمية.

كما أشار مركز البحوث الاقتصادية الوطنية إلى ارتفاع معدل جرائم القتل هذا العام إلى 17.65 لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ16.1 في عام 2024، ما يعكس تدهوراً أمنياً مقلقاً في البلاد.