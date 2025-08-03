عالم مضطرب.. زلازل واختطافات وأسلحة ومخدرات تهدد الأمن

من نيويورك التي اهتزت على وقع زلزال مفاجئ، إلى زامفارا النيجيرية حيث تصاعدت أعمال الخطف الجماعي، مرورًا بالقاهرة التي شهدت أكبر حملة لضبط الأسلحة والمخدرات، ومشهد حزين برحيل أحد نجوم الرياضة المصريين، يتواصل اضطراب العالم بين كوارث طبيعية وأزمات أمنية واجتماعية، بينما يتصدر الجدل في العراق حول هدايا “العصير والزيت” حديث الشارع، ويشتد الجدل السياسي في أميركا بعد تثبيت جنين بيرو كمدعية عامة رغم الانقسام الحاد، كما شهدت السواحل اليابانية والمكسيكية نشاطاً زلزالياً مقلقاً، في حين اتخذ القضاء الأميركي خطوة مفصلية بحظر التنميط العرقي في توقيفات المهاجرين بلوس أنجلوس، ما يعكس حالة من الغليان الحقوقي في ظل الحملات الأمنية المتزايدة، أما مصر، فواصلت حملاتها الصارمة ضد “مشاهير تيك توك” بتوقيف بلوجر بارز ومجموعة من صانعي المحتوى المتهمين بترويج المخدرات والإساءة للقيم الأسرية.

زلزال بقوة 3.0 درجات يهز نيويورك ويثير قلق السكان

ضرب زلزال بقوة 3.0 درجات ولاية نيويورك، وفقاً لما أفاده المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC). وقع الزلزال على بُعد 18 كيلومتراً شمال غرب مدينة نيويورك التي يقطنها نحو 8.8 مليون نسمة، وعلى بعد 13 كيلومتراً شمال غرب مانهاتن، حيث يعيش حوالي 1.5 مليون نسمة.

مركز الزلزال تم تحديده على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض. وتأتي هذه الهزة في سياق نشاط زلزالي عالمي، إذ سجلت المكسيك زلزالاً بقوة 5.7 درجات، بينما شهدت السواحل اليابانية زلزالاً بقوة 5.6 درجات.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال الذي هز نيويورك، لكن السكان أعربوا عن قلقهم بسبب هذه الهزات النادرة في المنطقة.

مسلحون يختطفون أكثر من 50 شخصًا في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا

أفادت وكالة “فرانس برس”، نقلاً عن تقرير أممي أعده خبراء حول العنف في نيجيريا، بأن أكثر من 50 شخصًا تم اختطافهم في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد، في أحدث حلقات الهجمات المتكررة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح التقرير أن الهجوم وقع يوم الجمعة الماضي، حين اقتحم مسلحون يُعرفون محلياً باسم “قطاع الطرق” قرية سابون-جارين-دامري، حيث نفذوا عملية الاختطاف الجماعي وسط حالة من الذعر في صفوف السكان.

وتُعد ولاية زامفارا من أبرز المناطق التي تعاني من نشاط عصابات مسلحة تستهدف القرى النائية بعمليات نهب وخطف مقابل فدية، وسط ضعف التغطية الأمنية الحكومية في المناطق الريفية.

وفاة حارس منتخب مصر ونادي وادي دجلة محمد أبو النجا “بونجا” عن 31 عاماً

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي وادي دجلة، اليوم السبت، حارس مرمى منتخب مصر للمحليين ونادي وادي دجلة، محمد أبو النجا المعروف باسم “بونجا”، الذي توفي عن عمر يناهز 31 عاماً.

وتدهورت حالة أبو النجا الصحية مؤخراً بعد تعرضه لإصابة في الكبد، نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يدخل في غيبوبة، لينتهي به المطاف إلى الوفاة.

وأكد الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على منصة “X” أن الراحل كان من رموز حراسة المرمى، معبراً عن حزنه الكبير لفقدانه، كما نعى النادي وأندية محلية أخرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز اللاعب الراحل، معربين عن تعازيهم الحارة لأسرته ومحبيه.

مصر: إحباط تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والمخدرات وضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة جنوب البلاد، وضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بحوزتهما 105 قطعة سلاح، من بينها رشاش جرينوف، و100 بندقية آلية، و4 طبنجات، إضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة، قُدرت قيمتها المالية بنحو 22 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن هذه العملية الأمنية جاءت بناءً على تحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتي كشفت عن محاولة المتهمين جلب الأسلحة بغرض الاتجار بها.

وفي عملية أمنية موازية، تمكنت أجهزة الأمن من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، حيث تم ضبط بؤر إجرامية تنشط في عدد من المحافظات، تضم عناصر شديدة الخطورة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 333.5 كيلوغراماً من المخدرات المتنوعة (حشيش، هيروين، هيدرو، كوكايين)، إضافة إلى أكثر من 13 ألف قرص وأمبول مخدر، فضلاً عن أسلحة نارية متنوعة، بينها بندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش. وقدرت الوزارة القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 38 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وتوجيه ضربات استباقية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.

وزارة الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهير ومجموعة من مشاهير تيك توك بتهم حيازة مخدرات ونشر محتوى خادش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، القبض على بلوجر شهير يقدم نفسه كضابط شرطة سابق ويحمل حساب “شاكر محظور” على منصة تيك توك، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة تستهدف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن العملية تمت في القاهرة، حيث ضبطت الشرطة البلوجر وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، إضافة إلى مدير أعماله الذي عُثر بحوزتهما على كميات من مخدري الحشيش والأيس.\

وجاءت عملية الضبط بعد تلقي عدة بلاغات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تم القبض على صانعة محتوى أخرى تدعى “قمر الوكالة” بموجب بلاغات لنشرها فيديوهات خادشة للحياء، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حيث اعترفت بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مكثفة استهدفت في الساعات الأخيرة قرابة 8 مشاهير على منصة تيك توك، بينهم مروة بنت مبارك وسوزي الأردنية وعلياء قمرون، إضافة إلى هدير عبد الرازق التي تم القبض عليها قبل أيام، في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لضبط المحتوى المخالف للآداب العامة والقيم المجتمعية.

الرئاسة العراقية توضح خلفية “هدية العصير والزيت” وتؤكد دعم الإنتاج المحلي ورفض رموز العنف

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية مساء السبت بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، مبدياً استياءه من محتوى الهدية التي تضمنت عصير رمان وزيت زيتون.

وأوضحت الرئاسة أن “المواد المهداة من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تعكس غنى الأرض العراقية”.

وشدد البيان على أن الرئيس رشيد يؤمن بأن الهدايا الرسمية ينبغي أن “تعكس رسالة مدنية قائمة على السلم والاحترام المتبادل، بعيداً عن ثقافة العنف أو الهدايا البروتوكولية الفاخرة التي ترهق المال العام”.

وأضاف البيان: “اختيار هدايا طبيعية مثل العصير والزيت ينسجم مع رؤية فخامة الرئيس، وهو نقيض للهدايا التي قد يُفهم منها رمزية القوة أو العنف مثل المسدسات أو الرموز العسكرية”.

وأكدت الرئاسة دعمها للإنتاج المحلي بوصفه “مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، لا سيما مؤسسات الدولة العليا”، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية والدقة وتجنب نشر مقاطع تحتوي على تضليل أو إساءة، خصوصاً عندما تمس رموز الدولة ومكانتها.

مجلس الشيوخ يثبت جنين بيرو مدعية عامة لمنطقة كولومبيا وسط انقسام سياسي وانتقادات حادة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جنين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، بأغلبية 50 صوتاً مقابل 45، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية الأميركية.

وجاءت المصادقة بدفع مباشر من الرئيس دونالد ترامب، الذي حضّ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على تسريع إجراءات التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً دعمه المطلق لبيرو التي وصفها سابقاً بأنها “امرأة لا مثيل لها”.

وتولت بيرو، البالغة من العمر 74 عاماً، منصب المدعية العامة بشكل مؤقت منذ مايو الماضي، لتصبح إحدى أبرز الشخصيات التلفزيونية التي ضمها ترامب إلى إدارته. وهي معروفة ببرامجها على قناة “فوكس نيوز”، لا سيما “العدالة مع القاضية جانين”، الذي استمر لأكثر من عقد.

وتنحدر بيرو من أصول لبنانية، إذ هاجر والدها ووالدتها إلى نيويورك في شبابهم. وقد اشتهرت بمواقفها السياسية المتشددة وتأييدها الصريح لترامب، حيث ألّفت كتباً تدافع عنه أبرزها كتاب “كاذبون، مسرّبون، وليبراليون”، الذي وصفته واشنطن بوست بأنه “متملق”.

ورغم الدعم الجمهوري، واجهت بيرو معارضة شديدة من الديمقراطيين، إذ اعتبر السيناتور ديك دوربين أن تعيينها “سطحي”، مؤكداً أن سجلها الإعلامي والسياسي يجعلها غير مؤهلة لتولي منصب قضائي دائم بهذا الحجم.

وانتقد دوربين بشكل خاص ترويج بيرو لنظريات المؤامرة بشأن انتخابات 2020، إضافة إلى ارتباطها بقضايا سابقة، من بينها إدانة زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي، قبل أن يصدر ترامب عفواً عنه في ولايته الأولى.

القضاء الأميركي يؤكد حظر التنميط العرقي في توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس

أيّدت محكمة استئناف في لوس أنجلوس، مساء الجمعة، قرار قاضية فيدرالية صدر في يوليو الماضي يحظر التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في جنوب كاليفورنيا، في حكم يعكس تصاعد التوترات حول ممارسات الاعتقال التي أثارت جدلاً واسعاً منذ يونيو.

وجاء القرار بعد شكوى قدمها عدد من المهاجرين الأجانب، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين وجمعيات حقوقية، اتهموا السلطات باستخدام معايير عرقية غير قانونية في عمليات التوقيف، ما أدى إلى تعسف وحرمانهم من الحصول على استشارات قانونية أثناء احتجازهم.

وأشارت القاضية مامي إيوسي-مينساه فريمبون، التي أصدرت الحكم الأصلي في 11 يوليو، إلى الكم الهائل من الأدلة التي قدمها المدعون بشأن توقيفات واعتقالات تعسفية، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك الحقوق المدنية.

وأكد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف القرار، معربين عن دعمهم لحماية الحقوق الدستورية للمهاجرين، في ظل تصاعد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجلوس وست مقاطعات مجاورة.

وقال محامي منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) في بيان إن الحكم “يؤكد أن أوامر إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار كبيرة في المنطقة”.

وبموجب القرار، يُمنع اعتقال الأشخاص دون سبب وجيه بناءً على أربعة معايير محددة: العرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو المهنة، أو التواجد في أماكن معينة مثل محطات الحافلات، مغاسل السيارات، المزارع، أو المتاجر.