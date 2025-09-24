عالم مليء بالتحديات.. وفيات وحوادث عنف وكوارث تضرب عدة دول

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية التي خلفت وراءها وفيات وأضرار جسيمة في عدة دول، ففي تايوان، أسفر الإعصار “راجاسا” عن وفاة 14 شخصًا، بينما سجلت الفلبين ثلاث وفيات أخرى نتيجة تأثيرات الإعصار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقع حادث إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفيدرالية في دالاس، مما أسفر عن قتلى وجرحى، بينما انتحر المهاجم بعد الهجوم، وفي أرمينيا، تم اغتيال رئيس جماعة معارضة، فولوديا غريغوريان، وسط حالة من الغضب إثر الحادث، وعلى صعيد آخر، شهدت الجزائر عملية نوعية من الجيش الوطني الشعبي أسفرت عن القضاء على 6 إرهابيين، في إطار مكافحة الإرهاب المستمرة، بينما سجلت النرويج انفجارًا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في أوسلو، مع العثور على متفجرات إضافية في الموقع، وفي إيطاليا، توفيت الأيقونة السينمائية كلاوديا كاردينالي عن عمر 87 عامًا، مخلفة إرثًا فنيًا كبيرًا، كما تفجرت العديد من الحوادث المحلية في أماكن مختلفة، مثل الحريق في مطار “ستانستيد” البريطاني، الذي أدى إلى تعطيل الرحلات، وتفكيك شبكة إجرامية في تركيا مختصة ببيع عقارات وهمية.

الجيش الجزائري يقضي على 6 إرهابيين في عملية نوعية شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن نجاح وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على 6 إرهابيين خلال عملية عسكرية نفذت ليلة أمس الثلاثاء في منطقة غدير لخدام بولاية تبسة، الواقعة على الحدود مع تونس.

وأسفرت العملية عن استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والمعدات الأخرى.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، حيث قام الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش، بزيارة ميدانية لموقع العملية، حيث أشاد بجهود الوحدات المشاركة ووجه بتكثيف العمل لضمان أمن البلاد واستئصال الإرهاب.

الوزارة أكدت أن هذه العملية تمثل جزءاً من سلسلة العمليات الناجحة التي نفذها الجيش الجزائري، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تواصل سعيها لتطهير البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية.

يُذكر أن الجيش الجزائري تمكن في النصف الأول من عام 2025 من تحييد 35 إرهابياً، وتوقيف 227 من عناصر الدعم الإرهابي، واسترجاع 333 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخيرة، في إطار مواجهة هذه الظاهرة الأمنية.

إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس: قتلى وجرحى والمهاجم ينتحر

أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم، الأربعاء، بوقوع عدة قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس.

وقالت نوم في منشور على منصة “إكس” إن “التفاصيل ما زالت ترد، لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى”، مضيفة أن مطلق النار لقي حتفه نتيجة جرح أصاب به نفسه.

من جانبها، أكدت قناة “فوكس 4” أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما أوضح القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية في دالاس، تود ليونز، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.

ووردت معلومات أولية تشير إلى احتمال وجود قناص، وفي ظل هذه الأوضاع، لم تتضح بعد تفاصيل الحالة الصحية للمصابين، لكن تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

كما أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، دعوته لوقف الهجوم على سلطات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى دعمه لأسر المصابين.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم أن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في دالاس بولاية تكساس قد انتحر.

وقالت نويم عبر منصة “إكس” إن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من المركز، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا في الهجوم، لكن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وأضافت الوزيرة أن الهجوم يأتي في وقت يشهد فيه موظفو الهجرة “مستوى غير مسبوق من العنف”، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف هذه الأوضاع الخطيرة، حتى الآن، لم يتم تحديد الدوافع وراء الحادث.

تايوان تسجل 14 وفاة مع اقتراب إعصار “راجاسا” من السواحل الصينية

أعلنت السلطات التايوانية، الأربعاء، عن وفاة 14 شخصًا مع اقتراب الإعصار “راجاسا” من السواحل الصينية، فيما سجلت الفلبين ثلاث وفيات جراء مرور الإعصار بين البلدين.

وضرب الإعصار، الذي يُعد من أقوى الأعاصير خلال السنوات الأخيرة، سواحل هونغ كونغ فجر اليوم الأربعاء بموجات عاتية تجاوزت أعمدة الإنارة، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين.

وأدت الرياح العاتية إلى إزاحة أجزاء من سقف جسر للمشاة، وسقوط أشجار في مناطق متفرقة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصابًا لتلقي العلاج، فيما يواصل الإعصار تحركاته مخلفًا دمارًا واسعًا في المنطقة.

وفاة أيقونة السينما الإيطالية والفرنسية كلاوديا كاردينالي عن 87 عامًا

توفيت الممثلة الإيطالية والفرنسية كلاوديا كاردينالي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 87 عامًا في مقر إقامتها بمدينة نيمور بضواحي باريس.

وُلدت كاردينالي في 1938 بحلق الوادي بتونس، حيث نشأت قبل أن تنتقل إلى إيطاليا في سن الثامنة عشرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال الإيطاليات التونسيات، ما منحها بداية مسيرة فنية استثنائية.

بدأت مسيرتها السينمائية في عام 1957، وحققت شهرة عالمية عام 1963 من خلال فيلم “8½” للمخرج فيديريكو فيليني، كما لعبت أدوارًا بارزة في أفلام مثل “الفهد”، “النمر الوردي”، و”ذات مرة في الغرب”.

واجهت كاردينالي تحديات شخصية ومهنية، لكنها واصلت العمل مع مخرجين بارزين مثل فرانكو زيفيريلي وفيرنر هرتزوغ، وتميزت بصوتها الأجش وروحها المستقلة، كما نالت جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان برلين السينمائي عام 2002.

استمرت في التمثيل حتى أواخر حياتها، وظهرت في المسلسل السويسري “Bulle” عام 2020، مخلفة إرثًا فنيًا غنيًا جعلها إحدى أبرز أيقونات السينما الأوروبية في القرن العشرين.

أرمينيا: اغتيال رئيس جماعة باراكار المعارض ومقتل ضابط شرطة في هجوم مسلح

أعلنت وزارة الداخلية الأرمنية مقتل فولوديا غريغوريان، رئيس جماعة بلدة باراكار قرب العاصمة يريفان وممثل حزب “أبريلو يركير” المعارض، إثر إطلاق نار قرب منزله الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أن الحادث أسفر أيضًا عن مقتل صديقه، وهو ضابط في الشرطة الجنائية، إضافة إلى إصابة شخص آخر. وأشارت إلى أن المنفذ تصرف بمفرده قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تتواصل عمليات البحث لتعقبه.

وفي تصريح صباح اليوم، دان رئيس الوزراء نيكول باشينيان الجريمة، مؤكدًا أن على وزارة الداخلية حل القضية بشكل عاجل.

وكان غريغوريان قد انتُخب رئيسًا لجماعة باراكار في مارس الماضي بعد تغلبه على مرشح الحزب الحاكم، وهو عضو في حزب “أبريلو يركير” المعارض الذي يقوده روبن فاردانيان، وزير الدولة السابق في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، والمحتجز حاليًا في سجن أذربيجاني.

وفاة الفنان المصري أحمد لطفي “جودزيلا المسرح” بعد عملية قلب مفتوح

توفي اليوم الفنان والمخرج المسرحي المصري أحمد لطفي، المعروف بلقب “جودزيلا المسرح”، إثر خضوعه لعملية قلب مفتوح.

ويعد أحمد لطفي من الوجوه البارزة في الوسط الفني المصري، حيث شارك في أعمال درامية بارزة منها مسلسل “فوق مستوى الشبهات” (2016) و”ليالي أوجيني” (2018)، وكان آخر ظهور له في مسلسل “الغاوي” إلى جانب الفنان أحمد مكي.

كما كان يحضر لإخراج عمل مسرحي جديد بعنوان “سيرة الضاحي”، إلا أن المشروع لم يرَ النور قبل وفاته.

وقبل وفاته بستة أيام، نشر أحمد لطفي رسالة عبر صفحته على فيسبوك يعلن فيها خضوعه لعملية قلب مفتوح، طالبًا من أصدقائه الدعاء له ومسامحتهم، معربًا عن ثقته بأن العملية ستكون بين “أيدي الرحمن الرحيم”.

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في أوسلو والشرطة تعثر على عدة متفجرات

هز انفجار العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء، قرب السفارة الإسرائيلية في شارع بيلستريدت، حيث عثرت الشرطة على عدة أجهزة متفجرة إضافية في الموقع.

وأكدت السلطات النرويجية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بينما تم القبض على شخص واحد وتحقق الشرطة في احتمال تورط آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية مزروعة، كما وُجدت متفجرات غير منفجرة على خط الترام في المنطقة، محذرة السكان من الاقتراب من الموقع والبقاء بعيدًا عن النوافذ.

ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من إغلاق مطارات أوسلو وكوبنهاغن بسبب رصد طائرات مسيرة، حيث أرسلت السلطات رسالة طوارئ لهواتف سكان أوسلو للتحذير من الانفجارات المحتملة، وتم تحويل جميع الرحلات الجوية إلى أقرب مطارات مجاورة لضمان سلامة الركاب.

إعصار “راغاسا” يجتاح هونغ كونغ ويسبب فيضانًا هائلًا وتحطيم الزجاج في فندق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيلاً جارفًا يقتحم أحد الفنادق في هونغ كونغ، مما يؤدي إلى تحطيم الأبواب الزجاجية بالكامل.

هذا الحادث جاء بالتزامن مع تحذير من الدرجة القصوى أصدرته هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ، نتيجة اجتياح إعصار “راغاسا” للساحل الجنوبي للصين.

وقد تسبب الإعصار، الذي جلب معه رياحًا شديدة تجاوزت سرعتها 220 كيلومترًا في الساعة وأمواجًا بلغ ارتفاعها حوالي سبعة أمتار، في تعطيل الحياة العامة في هونغ كونغ وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

حريق في مطار “ستانستيد” يسبب اضطرابات في الرحلات والخدمات

شهد مطار “ستانستيد” شمالي العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاضطراب بعد اندلاع حريق في إحدى صالات المغادرة، ما أسفر عن إلغاء وتأخير عدد من الرحلات الجوية.

والحريق الذي اندلع في الساعة 3:30 صباحًا، تسبّب في تصاعد كميات كبيرة من الدخان، مما اضطر فرق الطوارئ للتدخل سريعًا وإخماد النيران.

ورغم أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة، إلا أن السلطات قررت إخلاء الركاب من الصالة كإجراء احترازي وإغلاق منطقة التفتيش الأمني لمدة ثلاث ساعات.

هذه الإجراءات أدت إلى تعطل خدمات القطارات المتجهة إلى المطار بسبب الأعطال التي أثرت على إشارات السكك الحديدية.

فيما بعد، استؤنفت خدمات القطارات بعد الظهر، لكن مع إمكانية حدوث بعض التأخير في الرحلات، حسبما أعلنت إدارة المطار.

كما تم التنويه إلى أن إجراءات العبور داخل المطار ما زالت تستغرق وقتًا أطول من المعتاد، ودُعي المسافرون للتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

وتقدمت إدارة المطار بالشكر للمسافرين على صبرهم وتفهمهم، كما أشادت بجهود موظفي المطار في التعامل مع الحريق والاضطرابات المصاحبة له.

تركيا: تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في بيع عقارات وهمية لتمكين الأجانب من الحصول على الجنسية التركية

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عن نجاح السلطات التركية في تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تتورط في بيع عقارات وهمية بهدف تمكين الأجانب من الحصول على الجنسية التركية.

وأوضح الوزير في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على 106 مشتبه بهم في عمليات متزامنة جرت في 19 محافظة، تركزت بشكل خاص في إسطنبول.

وأكد الوزير أن المشتبه بهم ارتكبوا عدة جرائم، منها “تأسيس منظمة إجرامية”، و”العضوية في منظمة قائمة”، و”تهريب المهاجرين”، و”غسل الأموال المتحصلة من الجريمة”، و”الاحتيال المشدد”، و”تزوير وثائق خاصة”.

وكشف أن الشبكة الإجرامية، التي يقودها شخص يُدعى “م. أ.”، كانت تقوم بتزوير صفقات بيع عقارات لعدد 451 أجنبيا وعائلاتهم، مما يتيح لهم الحصول على الجنسية التركية.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم مصادرة العديد من الممتلكات من بينها مجموعة شركات قابضة، وخمس شركات مساهمة مختلفة، بالإضافة إلى 1240 شقة، و47 سيارة، و65 قطعة أرض، فضلاً عن حسابات مصرفية مرتبطة بالمشتبه بهم.

وأضاف أنه تم بدء إجراءات سحب الجنسية التركية من الأجانب الذين استفادوا من هذه العمليات غير القانونية.

كما نشر الوزير مقطع فيديو يظهر عمليات المداهمة والاعتقال التي تمت ضد عناصر الشبكة الإجرامية، في إطار الحملة الأمنية التي استهدفتهم.