عالم مليء بالكوارث.. فيضانات وحوادث مأساوية في عدّة دول

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية، ففي إندونيسيا وتايلاند، أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة أكثر من 250 شخصاً وألحقت أضراراً واسعة بالمنازل والبنية التحتية، أما مصر، فقد شهدت مقتل عروس على يد زوجها وحريقاً هائلاً في ستوديو القاهرة، بينما سجلت أوكرانيا حريقاً متعمداً في كنيس تاريخي، في بيرو، صدر حكم بالسجن على الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وفر محتجزان من سجن فرنسي بطرق مثيرة، فيما تواصل المغرب حملة اعتقالات ضد مؤثري “تيك توك”، الصين بدورها اهتزت بعد حكم بالسجن المؤبد على فتى قتل زميلته بوحشية، فيما تعزز روسيا والسعودية التعاون عبر اتفاقية لإلغاء التأشيرات.



ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 174 شخصاً

أعلنت السلطات الإندونيسية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة ارتفعت إلى 174 شخصاً، مع وجود 74 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة عواقب الكوارث في إندونيسيا (BNPB) أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب تضرر الجسور والطرق ونقص المعدات الثقيلة.

وسُجلت أكبر عدد من الوفيات في مقاطعة شمال سومطرة حيث بلغ عدد الضحايا 116 شخصاً، فيما توفي 35 شخصاً في إقليم آتشيه.

وشهدت الجزيرة فيضانات وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة منذ السبت الماضي، ما أدى إلى انزلاقات في التربة وإجلاء نحو 1500 شخص في آتشيه.

كما بدأت القوات الجوية الإندونيسية رحلات لنقل معونات عاجلة بعد أن قطعت السيول طرقاً رئيسية وجرفت عدداً من الجسور.

وغالباً ما تتسبب الأمطار الموسمية في فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الناس في مناطق جبلية أو بالقرب من سهول خصبة معرضة للفيضانات.

وأكدت مديرية مكافحة آثار الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية أن حقول الأرز والثروة الحيوانية والمنشآت العامة تضررت أيضاً، مما عزّل السكان في بعض المناطق.

وأشار مدير BNPB، سوهاريانتو، إلى أن حصيلة الوفيات ما زالت مرشحة للارتفاع بسبب استمرار عمليات البحث عن المفقودين في مناطق لم تتمكن الفرق من الوصول إليها بعد.

تايلاند.. الفيضانات تنحسر بعد وفاة أكثر من 80 شخصًا

أعلن مسؤولون في تايلاند، أن مياه الفيضانات بدأت تنحسر في جنوب البلاد بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة أكثر من 80 شخصًا وإلحاق أضرار بأكثر من مليون منزل وتأثر أكثر من 3 ملايين شخص في 12 مقاطعة جنوبية.

وشهدت مقاطعات مثل ناخون سي ثامارات، وفاتثالونج، وسونجكلا، وترانج، وساتون، وباتاني، ويالا غمر مساحات شاسعة بالمياه، ولا تزال بعض المناطق تعاني من ارتفاع المياه، خصوصًا في باتاني وناخون سي ثامارات.

وأعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ في سونجكلا، حيث كانت المدينة الأكبر، هات ياي، من أكثر المناطق تضررًا. وتم إنشاء مستشفيات ميدانية ودعم المستشفيات القائمة، مع نقل 20 مريضًا في حالة حرجة جويًا وتوفير إمدادات طبية وغذائية عاجلة للمتضررين.

مصري يقتل عروسه بسكين فور عقد قرانهما في سوهاج

شهدت قرية بمركز المراغة غرب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا بعد أن طعن شاب مصري زوجته بسلاح أبيض فور عقد قرانهما، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

واعترف الزوج أمام جهات التحقيق بدافع الجريمة، موضحًا أن خلافات أسرية نشبت بينهما كانت سبب الحادث. وأكد أحد أهالي القرية أن العروسين لم يجر بعد مراسم الزفاف، ما زاد من صدمة المجتمع المحلي.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها لتحديد سبب الوفاة بدقة، بينما تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة.

أثارت الجريمة غضب واستنكار السكان، خاصة مع تكرار حالات العنف الأسري، ودعت إلى تشديد الرقابة القانونية والاجتماعية على حماية المرأة من العنف.

حريق ضخم يلتهم أجزاء من ستوديو مصر بالهرم دون إصابات معلنة

اندلع حريق كبير، الجمعة، داخل ستوديو مصر بمنطقة الهرم في القاهرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الحادث.

ولم تعلن وسائل الإعلام المصرية عن وقوع أي إصابات، بينما تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

سفير إسرائيل: حريق متعمد في كنيس بمدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية

أفاد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، بوقوع حريق متعمد في كنيس ساديغورا بمدينة تشيرنيفتسي غرب أوكرانيا.وأكد السفير عبر قناته على تلغرام أن المشتبه به في إشعال النار يعاني من اضطراب نفسي، وقد تم احتجازه من قبل الشرطة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، لكنه ألحق أضرارًا بمبنى الكنيس، الذي يبلغ عمره نحو 180 عامًا وتم تأسيسه على يد الحاخام إسرائيل من روزين. وأوضح السفير أن السفارة الإسرائيلية على تواصل مستمر مع الحاخام والجالية اليهودية المحلية.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد سلسلة من الحوادث التي طالت اليهود في أوكرانيا، من بينها هجوم على رجل بالقرب من كنيس في كييف خلال شهر أكتوبر الماضي.

بيرو: السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

حكمت محكمة بيروفية على الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بالسجن لمدة 11 عامًا و5 أشهر و15 يومًا بتهمة التمرد، وفق ما أفادت إذاعة “آر بي بي”.

ووجه القضاء إلى كاستيلو تهمة التآمر ضد الدولة نتيجة محاولته حل الكونغرس في ديسمبر 2022، وهي الخطوة التي اعتبرها القضاء غير دستورية.

كما قضت المحكمة بنفس الحكم على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي تحتمي حاليًا في السفارة المكسيكية في ليما، لدورها المفترض في محاولة حل الكونغرس.

وفي سياق منفصل، سبق أن حكمت محكمة بيروفية على الرئيس الأسبق مارتن فيزكارا بالسجن 14 عامًا بتهم فساد، ومنعته من تولي أي منصب عام لمدة تسع سنوات.

وأدين فيزكارا، البالغ 62 عامًا، بتلقي رشاوى من شركات بناء أثناء توليه منصب حاكم موكيغوا الجنوبية بين عامي 2011 و2014.

فرار محتجزين اثنين من سجن فرنسي باستخدام منشار وملاءات

أفادت قناة “بي أف أم تي في” بأن محتجزين اثنين نجحا في الهروب من سجن في مدينة ديجون شرق فرنسا بعد أن قاموا بقطع قضبان زنزانتهما باستخدام منشار والهبوط بواسطة حبال مصنوعة من ملاءات السرير.

وكان الرجلان، البالغان من العمر 19 و32 عامًا، محتجزين قبل المحاكمة. ويخضع الشاب الأول (19 عامًا) للتحقيق في محاولة تنفيذ عملية قتل مأجور والانتماء إلى منظمة إجرامية، وله سجل جنائي سابق، بينما اتهم الرجل الثاني (32 عامًا) بالتهديد واستخدام العنف الشديد ضد شريكته.

ووقع الهروب قبيل الفجر، وأكدت نقابة العاملين بالسجون أنها كانت قد أشارت منذ أشهر إلى أوجه القصور الأمني في السجن، والتي لم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي حادث منفصل، ألقت الشرطة القبض على سجين آخر هارب من سجن في مدينة رين غرب فرنسا بعد أن استغل رحلة منظمة للسجناء لزيارة قبة فلكية للفرار، وأسفر ذلك عن إيقاف مدير السجن.

روسيا توافق على مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات مع السعودية

وافقت الحكومة الروسية، على مشروع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

وينص القرار على أن مشروع الاتفاقية، المقدم من وزارة الخارجية الروسية، تمت مراجعته من قبل الهيئات التنفيذية الروسية المختصة وخضع لمراجعة أولية مع الجانب السعودي، وفق المادة 11 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية الروسية.

وكلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي لإدخال بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية قبل اعتماده نهائيًا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في يوليو الماضي أن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية في المراحل النهائية من الإعداد، ما يمهد الطريق لتسهيل السفر والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

المغرب يوسّع حملة اعتقالات تطال مؤثري تيك توك بتهم تشمل التشهير والاتجار بالبشر ونشر محتوى خادش

تواصل السلطات المغربية حملة اعتقالات واسعة تستهدف عدداً من مشاهير منصة تيك توك، بعد بلاغات تتهمهم بنشر محتوى خادش للحياء والتشهير والترويج للمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر.

وأفادت صحيفة هسبريس مساء الخميس بأن النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء أمرت بوضع ص. بنجلون، المعروفة بلقب صاحبة أغلى طلاق في المغرب، رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع ص. بنجلون إلى السجن المحلي عكاشة، بعد متابعتها بتهمة التشهير بناء على شكاية تقدم بها طليقها السابق، في انتظار عرضها على جلسة المحاكمة.

واشتهرت بنجلون بإثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت فيديوهات تتحدث فيها عن خلافاتها مع طليقها حول الممتلكات والأموال والأبناء. وكانت محكمة الأسرة قد قضت لها بمبلغ 720 ألف درهم، بينها 700 ألف درهم نفقة متعة و20 ألف درهم نفقة سكن.

وشملت حملة الاعتقالات مؤثرين بارزين آخرين، منهم مولينكس، وإلياس المالكي، وآدم بنشقرون ووالدته. وتواجه والدة بنشقرون تهماً ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، والتحريض على الفساد، والاستغلال الجنسي عبر الحدود، وبث محتوى مضر بالقيم الأخلاقية. كما تمت متابعة إلياس المالكي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والسب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية.

وقد أثارت هذه الحملة موجة واسعة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحد من الفوضى الرقمية، فيما يعتبر آخرون أنها استهداف لحرية التعبير.

الصين: السجن المؤبد لفتى قتل زميلته في المدرسة بطريقة وحشية

أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة شينزن جنوب الصين حكما بالسجن مدى الحياة على فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بعد إدانته بقتل زميلته في المدرسة، كما قررت حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة، في قضية أثارت صدمة واسعة في البلاد.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أبريل الماضي، حين حصل المتهم على سكين مطوية وهاجم زميلته أمام باب منزلها، وطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها رغم محاولات إسعافها.

واعتبرت المحكمة أن الجريمة كانت “مدبرة” ونفذت “بوحشية”، ووصفت ملابساتها بـ”المستهجنة”.

وأشارت تقارير إعلامية محلية نقلاً عن المحققين إلى أن الدافع المحتمل للجريمة كان شعور الجاني بالضغينة تجاه الضحية بسبب تفوقها الأكاديمي واعتقاده بأنها كانت تنظر إليه بازدراء.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة حوادث أعادت طرح النقاش العام في الصين حول مسؤولية الأحداث وحدود العقوبات للجرائم التي يرتكبها القاصرون، خصوصاً بعد تعديلات النظام القضائي في 2021، التي خفضت سن المسؤولية الجنائية لتشمل القاصرين من عمر 12 عاماً في حالات الجرائم الخطيرة، بما فيها القتل.