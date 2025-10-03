عالم مليء بالمآسي.. حوادث مميتة واحتجاجات ساخنة وأزمات تهزّ عدة دول

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية التي طغت على الأخبار، حيث توالت الوقائع الحزينة من مختلف الدول، في روسيا، فقدت مدينة سانت بطرسبورغ فتاة حياتها إثر سقوط سيارة بورش في نهر نيفا بسبب سائق كان تحت تأثير الكحول، وفي إيران، لقي 4 أشخاص حتفهم في حادث انقلاب حافلة على طريق دماوند-فيروزكوه بعد غفوة السائق، وفي روسيا أيضاً، سقطت طائرة صغيرة في إقليم كراسنويارسك، مما أسفر عن مقتل شخصين، وفي لوكسمبورغ، تنازل الدوق الأكبر هنري عن عرشه لابنه غيوم بعد 25 عاماً من الحكم، معلناً بداية فترة جديدة في تاريخ البلاد، وفي عالم الرياضة، فقدت كولومبيا بطل كمال الأجسام الشاب ييفر أسبريا عن 22 عاماً بشكل مفاجئ، أما في الولايات المتحدة، فقد تسبب حادث مروع في وفاة طالبة جامعية في حريق سيارة “سايبرتراك” لشركة “تسلا”، حيث وجهت أسرتها اتهامات للشركة بالإهمال بسبب عيوب في التصميم، وفي فرنسا، انفجرت الاحتجاجات ضد خطة التقشف الحكومية في شوارع باريس، حيث شارك مئات الآلاف في مسيرات غاضبة ضد الإجراءات الاقتصادية.

زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يهز شمال الأرجنتين

أعلن المعهد الوطني لرصد الزلازل في الأرجنتين، أن منطقة شمال البلاد شهدت يوم الخميس زلزالاً بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

ووفق المعهد، وقع الزلزال في الساعة 18:37 بالتوقيت المحلي (00:37 بتوقيت موسكو) على عمق 550 كيلومتراً في مقاطعة سانتياغو ديل استيرو، دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

ويأتي هذا الزلزال بعد أسابيع من تسجيل هزات أرضية قوية في المنطقة، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في أغسطس الماضي عن زلزال بقوة 8 درجات ضرب “ممر دريك” بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي.

وتقع منطقة الزلزال على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرق مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة، حسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفاة فتاة بسقوط سيارة “بورش” في نهر بسانت بطرسبورغ بسبب سائق مخمور

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حادثًا مأساويًا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث سقطت سيارة من نوع “بورش” في نهر نيفا، ما أودى بحياة فتاة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن السائق، الذي بدا عليه علامات تأثير الكحول، نُقل إلى المستشفى في حالة معتدلة، فيما تم فتح قضية واعتقاله للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفاة هداف كأس روسيا 2011 ماكسيم بوندارينكو عن 44 عاماً

أعلن نادي روتور فولغوغراد الروسي وفاة مهاجمه السابق ماكسيم بوندارينكو عن عمر ناهز 44 عاماً، عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة “فكونتاكتي”.

وأكد النادي في بيانه وفاة اللاعب “بشكل مأساوي”، معرباً عن خالص تعازيه لعائلته وأصدقائه، دون الكشف عن تفاصيل سبب الوفاة.

وأشادت رابطة كرة القدم في فولغوغراد بإسهامات بوندارينكو في تطوير اللعبة وبأسلوبه المميز الذي جذب الأنظار في مطلع الألفية.

وبحسب موقع Новости Волгограда، كان بوندارينكو يعمل مؤخراً بنظام الورديات، ويُرجح أنه كان في شمال روسيا وقت وقوع الحادثة، دون تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

ويُذكر أن بوندارينكو أحد خريجي نادي روتور، وخاض أكثر من 50 مباراة بقميص الفريق، وسجل أربعة أهداف مع نادي سخالين في بطولة كأس روسيا موسم 2010-2011، ليتصدر قائمة هدافي البطولة مناصفة مع الإيفواري سيدو دومبيا مهاجم تسيسكا موسكو آنذاك.

وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة في إقليم كراسنويارسك

أفادت وكالة “تاس” أن شخصان لقيا مصرعهم إثر سقوط طائرة من نوع AN-2 جنوبي مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حادث تحطم طائرة في إقليم كراسنويارسك

وأضاف المصدر: “كان على متن الطائرة شخصان، لقى أحدهما مصرعه”.

وكانت النيابة العامة للنقل في إقليم سيبيريا الغربية قد أعلنت سابقا عن وقوع الحادث.

وصرحت النيابة في بيان: “وفقا للبيانات الأولية، في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وبعد انتهاء أعمال الطيران، قامت الطائرة من طراز AN-2 التابعة لشركة ‘بوروس’ بهبوط اضطراري في منطقة يرماكوفسكي بإقليم كراسنويارسك. كان على متنها شخصان. ولا تزال ظروف وأسباب الحادث الجوي قيد التحقيق”.

اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة نفط على الساحل الغربي للولايات المتحدة

اندلع مساء الجمعة حريق ضخم في مصفاة نفط تابعة لشركة شيفرون جنوب كاليفورنيا، بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي، مما تسبب في دوٍ عالي وشعور بهزة أرضية أو صوت يشبه تحطم طائرة.

وأعلنت قناة “فوكس 11” أن فرق الإطفاء تم استدعاؤها من مختلف مناطق “ساوث باي” للسيطرة على الحريق، مع إغلاق شوارع رئيسية في محيط المصفاة وتوجيه المواطنين لتجنب المنطقة.

المصفاة التي تمتد على مساحة ميلين مربعين توفر أكثر من 40% من وقود الطائرات وأكثر من 20% من وقود السيارات في جنوب كاليفورنيا، مما يجعلها الأكبر على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

محكمة أميركية تقضي بسجن امرأة خمس سنوات لمحاولتها إغراق طفلة فلسطينية بدافع عنصري

قضت محكمة في ولاية تكساس الأميركية بسجن امرأة تُدعى إليزابيث وولف (43 عاماً) لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها بمحاولة قتل طفلة أميركية من أصول فلسطينية، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في حادثة وقعت في مايو 2024، وصفها الادعاء بأنها بدافع عنصري.

ووقعت الجريمة في مسبح أحد المجمعات السكنية في مدينة إيوليس، حين حاولت وولف إغراق الطفلة بالقوة، كما حاولت جذب شقيقها البالغ من العمر ست سنوات، قبل أن تتدخل والدتهما وتتمكن من إنقاذ الطفلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة CBS News وصحيفة “فورت وورث ستار تليجرام”، أصدرت المحكمة حكمها بعد أن أقرت المتهمة بالذنب في تهم محاولة القتل وإلحاق الأذى الجسدي بالطفلة.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمة وجهت للوالدة تصريحات عنصرية وسألتها عن أصلها قبل ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن الحادث كان بدافع الكراهية.

الطفلة، بحسب شهادة والدتها، لا تزال تعاني من آثار نفسية حادة، وتُظهر خوفًا دائمًا من مغادرة المنزل خشية أن تعود وولف وتعتدي عليها مرة أخرى، وفقًا لتصريحات نقلها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR).

ألمانيا: اعتقال 3 رجال يشتبه بانتمائهم لحركة “حماس” وتخطيطهم لهجمات على أهداف يهودية

أمر قاضٍ ألماني بالاحتفاظ احتياطيًا بثلاثة رجال مشتبه في انتمائهم لحركة “حماس”، بعد توقيفهم بتهمة التخطيط لشن هجمات مسلحة على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في ألمانيا، وفق ما أفاد ممثلو الادعاء.

وألقت السلطات القبض على الرجال الثلاثة يوم الأربعاء في برلين، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني اليهودية في البلاد.

وأشار الادعاء إلى أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم عملاء أجانب للحركة، وكانوا يشترون أسلحة نارية وذخيرة لاستخدامها في تنفيذ الهجمات.

وأعلنت حركة “حماس” نفيها أي علاقة بالمشتبه بهم، ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن سياستها تقتصر على الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فقط.

وحسب قوانين الخصوصية الألمانية، لم يُكشف إلا عن الأسماء الأولى للموقوفين وهم: وائل ف.م (مواليد لبنان) والعلمان الألمانيان عابد آل ج. وأحمد إ.

وخلال مراقبة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم، عُثر على أسلحة بينها بندقية آلية من طراز إيه.كيه-47، مسدس “جلوك”، وكميات كبيرة من الذخيرة.

دعوى قضائية ضد “تسلا” بعد وفاة طالبة في حريق سيارة “سايبرتراك” بسبب “عيب في التصميم”

رفع والدا طالبة جامعية أميركية دعوى قضائية ضد شركة “تسلا”، الخميس، بعد وفاة ابنتهما في حادث مروع تعرضت له سيارة “سايبرتراك”، متهمين الشركة بالإهمال ومعرفتها المسبقة بوجود “عيب في التصميم” جعل فتح الأبواب شبه مستحيل أثناء الحريق.

وجاء في الدعوى أن كريستا تسوكاهارا (19 عاماً) كانت عالقة في المقعد الخلفي عندما اندلعت النيران عقب اصطدام السائق، الذي كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، بشجرة في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من الركاب الأربعة، بينهم السائق، فيما نجا الرابع بعد أن تمكن المنقذون من كسر نافذة السيارة.

الوالدان أشارا في الدعوى إلى أن “تسلا كانت تعلم بهذا العيب لسنوات وكان بإمكانها إصلاحه لكنها لم تفعل”، ما أدى إلى مأساة احتجاز ابنتهما وسط النيران والدخان.

القضية، التي قُدمت إلى المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا، تأتي بعد أسابيع من فتح المنظمين الفدراليين تحقيقاً في شكاوى من سائقي “سايبرتراك” حول مشكلات متكررة في الأبواب العالقة.

وحتى الآن، لم تصدر “تسلا” تعليقاً رسمياً بشأن الدعوى، وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للشركة، التي تحاول إقناع المستهلكين بسلامة مركباتها، خصوصاً مع خططها للتوسع في السيارات ذاتية القيادة.

لوكسمبورغ: الدوق الأكبر هنري يتنازل عن العرش لابنه غيوم بعد 25 عاماً من الحكم

تنصب لوكسمبورغ اليوم الجمعة رئيساً جديداً للدولة، حيث سيتنازل الدوق الأكبر هنري عن عرشه لابنه غيوم بعد 25 عاماً من الحكم.

وينهي الدوق الأكبر هنري، البالغ من العمر 70 عاماً، فترة حكمه الطويلة لهذه الدولة الأوروبية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 680 ألف نسمة، في حفل يقام بقصر الدوق الأكبر. وسيتوج غيوم، البالغ من العمر 43 عاماً، بعد ذلك ويقسم اليمين الدستورية أمام ضيوف من بينهم الزوجان الملكيان الهولندي والبلجيكي.

ومن المتوقع حضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل عشاء يقام لاحقاً في مدينة لوكسمبورغ.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه على الرغم من أن الدوق الأكبر الجديد أصغر من والده بحوالي 30 عاماً، إلا أنه من غير المتوقع أن يطرأ تغيير كبير على الوضع الراهن في البلاد.

لوكسمبورغ، التي تحيط بها بلجيكا وفرنسا وألمانيا، تشتهر بطابعها الريفي وغابات آردين وحدائقها الطبيعية، إضافة إلى وديان منطقة موليرتال الصخرية ووادي نهر موزيل في الجنوب الشرقي، فيما تتميز عاصمتها بمدينة قديمة محصنة تعود للعصور الوسطى.

يقوم رئيس الدولة في آخر دوقية كبرى متبقية في العالم بتنفيذ القوانين وممارسة وظائف تمثيلية متعددة.

إيران: غفوة سائق تؤدي لانقلاب حافلة ومصرع 4 ركاب

أعلن محافظ مدينة فيروزكوه الإيرانية، أبو الفضل زماني نجاد، عن انقلاب حافلة لنقل الركاب على طريق دماوند–فيروزكوه، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما نُقل 13 مصابًا إلى المستشفى، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وأوضح المسؤول أن الحافلة، التي انطلقت منتصف الليل من قزوين متجهة إلى ميدان الأرجنتين في طهران ثم إلى سوادكوه بمحافظة مازندران، تعرضت للحادث في منطقة سيدآباد بسبب غفوة السائق، مشيرًا إلى أن موقع الحادث ليس من النقاط الخطرة المعروفة، ما يجعل الإهمال البشري السبب الرئيسي.

وأشار زماني نجاد إلى أن الحافلة كانت تقل 32 راكبًا، وأن فرق الإنقاذ والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر والدفاع المدني استجابت بسرعة، حيث تم إنقاذ ونقل المصابين في أقل من 40 دقيقة، مؤكداً عودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة.

احتجاجات ضخمة ضد خطة “التقشف” الحكومية تشل باريس

اكتظت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت، بآلاف المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة غاضبة ضد السياسة الاقتصادية للحكومة وخطة “التقشف” الجديدة.

وانطلقت المظاهرة عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي من ساحة إيطاليا متجهة إلى ساحة فوبان قرب قصر الأنفاليد، تحت شعار “لنحاصر كل شيء”. وردد المحتجون هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، مطالبين بفرض ضرائب إضافية على الأثرياء وتوجيه الأموال لدعم العمال والخدمات العامة.

خلال المسيرة، أُطلقت مفرقعات نارية، فيما بدا الحضور الأمني ضعيفا نسبيا مقارنة بحجم الحشد.

الاحتجاجات جاءت بدعوة من أكبر النقابات العمالية، التي أكدت أن البلاد تشهد موجة غضب واسعة مع تنظيم نحو 250 مظاهرة عبر أنحاء فرنسا بمشاركة تقدر بـ350 ألف شخص.

وتأتي هذه التعبئة امتدادا لموجة إضرابات ومظاهرات اندلعت منذ سبتمبر، احتجاجا على خطة الحكومة لتوفير 43.8 مليار يورو عبر إجراءات تقشفية تشمل وقف ربط المعاشات والمزايا الاجتماعية بالتضخم، مع استثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على زيادة قدرها 3.5 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية.

وكانت حكومة فرانسوا بايرو السابقة قد أشعلت فتيل الغضب بإعلانها إلغاء عطلات رسمية مثل يوم النصر على الفاشية في 8 مايو، وهو ما أثار استياءً عارماً وأدى إلى استقالتها. أما رئيس الوزراء الحالي سيباستيان ليكورنو فقد سارع إلى التراجع عن هذه الخطوة، متعهداً بإعادة النظر في بعض المخصصات الممنوحة للمسؤولين السابقين، إلا أن الغضب الشعبي لم يتراجع.

وتشير النقابات إلى أن الاحتجاجات ستتواصل بوتيرة متصاعدة ما لم تقدّم الحكومة حلولاً ملموسة لعجز الميزانية بعيداً عن تحميل المواطنين العبء الاجتماعي والاقتصادي.

وفاة بطل كمال الأجسام الكولومبي ييفر أسبريا عن 22 عامًا بشكل مفاجئ

توفي ييفر أسبريا، لاعب كمال الأجسام الكولومبي المحترف في فئة “212” التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام (IFBB)، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 22 عامًا.

ولم يُعلن بعد عن سبب الوفاة بشكل رسمي، لكن حساب “Fit Dudes” المتخصص في أخبار أبطال كمال الأجسام، زعم أن البطل الكولومبي توفي يوم الأحد الماضي بسبب الالتهاب الرئوي.

وكان أسبريا يستعد للمشاركة في أول بطولة احترافية له في فئة 212 خلال بطولة “فارلابس مكسيكو برو/آم” في أكتوبر الحالي، بعد أن حصل مؤخرًا على بطاقته الاحترافية.

وأشاد الوسط الرياضي بموهبته الكبيرة وجسده المميز الذي بناه من خلال برنامج تدريبي وغذائي دقيق بإشراف فريقه، مما جعله يُعتبر من النجوم الصاعدين في فئة “212”، وهي فئة تعد محطة مهمة للاعبين قبل الانتقال إلى فئة الرجال المفتوحة.

وفي وقت لاحق، أكدت عائلة ييفر أسبريا أن مراسم تأبينه ستتم قريبًا، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة الصعبة، مشيرة إلى إرث وحياة الفقيد الذي ترك بصمة كبيرة في عالم كمال الأجسام.

وتأتي وفاة أسبريا ضمن سلسلة من الأحداث المؤسفة في عالم كمال الأجسام، حيث سبقتها وفاة جيسيكا ريفيرا، لاعبة محترفة في فئة “فيزيك للسيدات” (Women’s Physique Pro)، التي توفيت الأسبوع الماضي.